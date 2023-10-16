Глава МИД Чехии Липовский о войне в Израиле: Украина до сих пор на первом месте
Несмотря на нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль, Украина остается на первом месте в плане поддержки.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Нам кажется, что мы двигаемся к глобальной конфронтации. Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и свему, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте", – заявил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Атож!
Український війн головніший за війн в Ізраїлі!
@LidaSharko
·
3 год
Президент України Володимир Зеленський планував здійснити візит солідарності до Ізраїлю разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однак в Ізраїлі відповіли, що "зараз невідповідний час" та відмовили йому у бажанні. Про це стало відомо у понеділок, 16 жовтня.
От вірю