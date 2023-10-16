Глава МИД Чехии Липовский о войне в Израиле: Украина до сих пор на первом месте

Несмотря на нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль, Украина остается на первом месте в плане поддержки.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам кажется, что мы двигаемся к глобальной конфронтации. Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и свему, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте", – заявил он.

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