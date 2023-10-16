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Новости Поддержка Украине
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Глава МИД Чехии Липовский о войне в Израиле: Украина до сих пор на первом месте

ліпавський

Несмотря на нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль, Украина остается на первом месте в плане поддержки.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам кажется, что мы двигаемся к глобальной конфронтации. Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и свему, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте", – заявил он.

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Автор: 

Израиль (1929) Чехия (1723) помощь и поддержка (872) Липавский Ян (91)


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про війн в Ізраїлі: Україна досі на першому місці

Атож!
Український війн головніший за війн в Ізраїлі!
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16.10.2023 18:00 Ответить
Děkuji!
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16.10.2023 18:02 Ответить
Lida Sha
@LidaSharko
·
3 год
Президент України Володимир Зеленський планував здійснити візит солідарності до Ізраїлю разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однак в Ізраїлі відповіли, що "зараз невідповідний час" та відмовили йому у бажанні. Про це стало відомо у понеділок, 16 жовтня.

От вірю
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16.10.2023 18:22 Ответить
 
 