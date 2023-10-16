Комитет Рады нас поддержал, руководство Минобороны подтвердило выполнение контрактов нашей компанией, в которой НАБУ проводило обыски, - директор компании Archer Яременко
Руководитель компании Archer Александр Яременко поблагодарил украинцев за массовую поддержку и заявил, что компанию поддержали комитет Верховной Рады, Минобороны подтвердило выполнение контрактов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Яременко отметил: "Уважаемые друзья! Дорогие Украинцы! Спасибо вам за вашу мощную поддержку компании Archer. Если бы не вы, съели бы нас без соли...
Сегодня: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на который меня приглашали, нас поддержал.
Руководство МО на комитете подтвердило, что все контракты закрыты, вопросов нет.
Пообщался в НАБУ, с г-ном Гизо Углавой, выслушал и высказал свои предположения по этому делу.
В пятницу убрали из офисов внешнее наблюдение.
Ждем результатов расследования НАБУ, вопрос остается открытым.
От себя хочу сказать следующее. Украина победит! На наш рынок зайдут мощные зарубежные компании, заручившись сильной поддержкой своих стран, и это хорошо! Борьба за рынки Украины не всегда будет честной. К сожалению, у нас нет такой поддержки нашего правительства, особенно это касается частных компаний. Надо готовиться и понимать это.
Главное, что мы имеем – поддержку своих украинцев! Честь и благодарность! Продолжаем бороться и работать ради победы!"
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer.
В настоящее время работа компании приостановлена. Руководство компании сообщает, что их удивило, что во время обыска производились копии конструкторских чертежей и документации, а также программного обеспечения. Компания просит вернуть оборудование для возобновления работы.
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Было бы подобное
То вы все знаете - как закончили все ,
Кто мешал ПОБЕДЕ
И ,боюсь,что первыми в этом случае
Под раздачу Сталина попали бы
Зеленский ,Ермак,Татаров и вся их банда
И никто бы не сказал Сталину
Не надо ссориться во время войны
Подумаешь,мы совсем немножко стырили
Как только перешли границу разрешил домой посылки с барахлом слать.
Всё справедливо. Солдат посылку. Офицер контейнер, генерал вагон.
У нас ещё долго кожаный чемоданище лежал, шо мама приданое с войны привезла.
Я его ненавижу
Но наблюдать за тем,что происходит сегодня в Украине
Так больно
Нет сил смотреть на это **** ..во власти
Уж простите за грубость
Кучмині продовжувачі, справи Бакая-сівковича-деркачів, продовжують, де їм указує *****, гадити через треті руки!!
А Шмигаль, як води в рота набрав, із своїми, отими члЄнамі дивного уряду на кварталі!