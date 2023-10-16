Комитет Рады нас поддержал, руководство Минобороны подтвердило выполнение контрактов нашей компанией, в которой НАБУ проводило обыски, - директор компании Archer Яременко

Руководитель компании Archer Александр Яременко поблагодарил украинцев за массовую поддержку и заявил, что компанию поддержали комитет Верховной Рады, Минобороны подтвердило выполнение контрактов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Яременко отметил: "Уважаемые друзья! Дорогие Украинцы! Спасибо вам за вашу мощную поддержку компании Archer. Если бы не вы, съели бы нас без соли...

Сегодня: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на который меня приглашали, нас поддержал.

Руководство МО на комитете подтвердило, что все контракты закрыты, вопросов нет.

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Пообщался в НАБУ, с г-ном Гизо Углавой, выслушал и высказал свои предположения по этому делу.

В пятницу убрали из офисов внешнее наблюдение.

Ждем результатов расследования НАБУ, вопрос остается открытым.

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От себя хочу сказать следующее. Украина победит! На наш рынок зайдут мощные зарубежные компании, заручившись сильной поддержкой своих стран, и это хорошо! Борьба за рынки Украины не всегда будет честной. К сожалению, у нас нет такой поддержки нашего правительства, особенно это касается частных компаний. Надо готовиться и понимать это.

Главное, что мы имеем – поддержку своих украинцев! Честь и благодарность! Продолжаем бороться и работать ради победы!"

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer.

В настоящее время работа компании приостановлена. Руководство компании сообщает, что их удивило, что во время обыска производились копии конструкторских чертежей и документации, а также программного обеспечения. Компания просит вернуть оборудование для возобновления работы.