РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11906 посетителей онлайн
Новости
2 491 12

Комитет Рады нас поддержал, руководство Минобороны подтвердило выполнение контрактов нашей компанией, в которой НАБУ проводило обыски, - директор компании Archer Яременко

archer

Руководитель компании Archer Александр Яременко поблагодарил украинцев за массовую поддержку и заявил, что компанию поддержали комитет Верховной Рады, Минобороны подтвердило выполнение контрактов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Яременко отметил: "Уважаемые друзья! Дорогие Украинцы! Спасибо вам за вашу мощную поддержку компании Archer. Если бы не вы, съели бы нас без соли...

Сегодня: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на который меня приглашали, нас поддержал.

Руководство МО на комитете подтвердило, что все контракты закрыты, вопросов нет.

Читайте также: НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу. ФОТОрепортаж

Пообщался в НАБУ, с г-ном Гизо Углавой, выслушал и высказал свои предположения по этому делу.

В пятницу убрали из офисов внешнее наблюдение.

Ждем результатов расследования НАБУ, вопрос остается открытым.

Читайте также: НАБУ об обыске у Archer: Расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах

От себя хочу сказать следующее. Украина победит! На наш рынок зайдут мощные зарубежные компании, заручившись сильной поддержкой своих стран, и это хорошо! Борьба за рынки Украины не всегда будет честной. К сожалению, у нас нет такой поддержки нашего правительства, особенно это касается частных компаний. Надо готовиться и понимать это.

Главное, что мы имеем – поддержку своих украинцев! Честь и благодарность! Продолжаем бороться и работать ради победы!"

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия об обыске у Archer: Таких компаний в стране очень мало. Должны их защищать. Инициирую заслушивание этого вопроса на комитете

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer.

В настоящее время работа компании приостановлена. Руководство компании сообщает, что их удивило, что во время обыска производились копии конструкторских чертежей и документации, а также программного обеспечения. Компания просит вернуть оборудование для возобновления работы.

Автор: 

НАБУ (4223) обыск (1898) тепловизор (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Не здивуюсь, якщо після візитів ДБР чи НАБУ по цим підприємствам("ЛУЧ", "Archer" прилетять "Іскандери".
показать весь комментарий
16.10.2023 18:59
+8
Зермаки просто так не відчепляться. Придумають нові "палки в колеса".
показать весь комментарий
16.10.2023 18:55
+8
Питання, якими мало б зайнятися СБУ до тих, хто копіював креслення і ПЗ - бо це ніяк не підпадає до економічних звинуваченнь. Скорійше за все копіювальники і ті, хто надав подібні накази - агенти Московії.
показать весь комментарий
16.10.2023 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зермаки просто так не відчепляться. Придумають нові "палки в колеса".
показать весь комментарий
16.10.2023 18:55 Ответить
Не здивуюсь, якщо після візитів ДБР чи НАБУ по цим підприємствам("ЛУЧ", "Archer" прилетять "Іскандери".
показать весь комментарий
16.10.2023 18:59 Ответить
Питання, якими мало б зайнятися СБУ до тих, хто копіював креслення і ПЗ - бо це ніяк не підпадає до економічних звинуваченнь. Скорійше за все копіювальники і ті, хто надав подібні накази - агенти Московії.
показать весь комментарий
16.10.2023 19:05 Ответить
Если бы в СССР во время войны с Германией
Было бы подобное
То вы все знаете - как закончили все ,
Кто мешал ПОБЕДЕ
И ,боюсь,что первыми в этом случае
Под раздачу Сталина попали бы
Зеленский ,Ермак,Татаров и вся их банда
И никто бы не сказал Сталину
Не надо ссориться во время войны
Подумаешь,мы совсем немножко стырили
показать весь комментарий
16.10.2023 19:05 Ответить
Сталин голова был, он простого солдата не обижал.
Как только перешли границу разрешил домой посылки с барахлом слать.
Всё справедливо. Солдат посылку. Офицер контейнер, генерал вагон.
У нас ещё долго кожаный чемоданище лежал, шо мама приданое с войны привезла.
показать весь комментарий
16.10.2023 20:05 Ответить
Не надо мне про усатого
Я его ненавижу
Но наблюдать за тем,что происходит сегодня в Украине
Так больно
Нет сил смотреть на это **** ..во власти
Уж простите за грубость
показать весь комментарий
16.10.2023 20:10 Ответить
Нет конечно, он просто их клал сотнями тысяч не считая, из-за своих хотелок, к праздникам. Про взятие Харькова к 7-му ноября сам прочтешь?
показать весь комментарий
16.10.2023 20:47 Ответить
Кацапська агентура засмучена, але знов щось зробить проти України
показать весь комментарий
16.10.2023 19:15 Ответить
Це ж так затято ГАДИТИ Україні та Українцям, на кривавій війні з московитами *****!!
Кучмині продовжувачі, справи Бакая-сівковича-деркачів, продовжують, де їм указує *****, гадити через треті руки!!
А Шмигаль, як води в рота набрав, із своїми, отими члЄнамі дивного уряду на кварталі!
показать весь комментарий
16.10.2023 19:22 Ответить
Стане ясно. коли висунуть підозри. Невже не було свідомого завищення ціни з відкатами ?Льоха Голденяйц не міг пропустити таке.
показать весь комментарий
16.10.2023 19:43 Ответить
Це ж той виродок гізо углава, що його притащив саакашвілі з усією тією шоблою, що намагались пристроїтись в наших органах і на яких так любили надрочувати оті серЛещі, маЛчік вНайом та оті борцуни з корупцією типу шабуніна! Ну ось воно і пристроїлось і...роздягає нас, а його кровники в Грузії відмовиливсь визнавати пуйла диктатором! Ось скажіть вже мені відверто - що ці "легіонери" зробили гарного для України? Бігали по кришам.
показать весь комментарий
16.10.2023 20:32 Ответить
Это всё хорошо, но ведь теперь кто то должен понести ответственность за диверсию по отношению к оборонному предприятию, правда же?
показать весь комментарий
16.10.2023 22:38 Ответить
 
 