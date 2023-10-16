Кабмин третьи сутки блокирует петицию с требованием уволить главу Госаудитслужбы, - волонтер Златкин
Волонтеру Тиму Златкину, пытавшемуся зарегистрировать петицию об увольнении главы Госаудитслужбы, заблокировали доступ к личному кабинету на сайте Кабинета Министров.
Об этом волонтер написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вы будете смеяться, но вместо регистрации петиции об освобождении от должности главы Госаудитслужбы мне заблокировали доступ к личному кабинету на сайте Кабмина.
Тупо невозможно уже третьи сутки зайти, чтобы проверить, до сих пор ли "на модерации", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.
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Чим далі влада блокує хід України до перемоги -тим впевненіша, що на танках рашистів, шуруючих в шеренгу з очікуаною повною безпекою до Києва на парад, літери були в честь того, хто повинен був той парад приймати , а літери "такіє нє затєйлівие"- Z V O
А всі незручні запитання то ІПСО та русня!
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