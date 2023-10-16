Кабмин третьи сутки блокирует петицию с требованием уволить главу Госаудитслужбы, - волонтер Златкин

Волонтеру Тиму Златкину, пытавшемуся зарегистрировать петицию об увольнении главы Госаудитслужбы, заблокировали доступ к личному кабинету на сайте Кабинета Министров.

Об этом волонтер написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вы будете смеяться, но вместо регистрации петиции об освобождении от должности главы Госаудитслужбы мне заблокировали доступ к личному кабинету на сайте Кабмина.

Тупо невозможно уже третьи сутки зайти, чтобы проверить, до сих пор ли "на модерации", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.