РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11906 посетителей онлайн
Новости
4 752 28

Кабмин третьи сутки блокирует петицию с требованием уволить главу Госаудитслужбы, - волонтер Златкин

дасу

Волонтеру Тиму Златкину, пытавшемуся зарегистрировать петицию об увольнении главы Госаудитслужбы, заблокировали доступ к личному кабинету на сайте Кабинета Министров.

Об этом волонтер написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вы будете смеяться, но вместо регистрации петиции об освобождении от должности главы Госаудитслужбы мне заблокировали доступ к личному кабинету на сайте Кабмина.

Тупо невозможно уже третьи сутки зайти, чтобы проверить, до сих пор ли "на модерации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Кабмин блокирует петицию с требованием отстранить главу ГАСУ Басалаеву от должности, - волонтер Златкин

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

Кабмин третьи сутки блокирует петицию с требованием уволить главу Госаудитслужбы, - волонтер Златкин 01

Автор: 

Кабмин (14029) петиция (356) Госаудитслужба (88)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Сама по собі безкарна БАСЛАЄВА? - це "асфальт" замість оборонки , це шашлики замість рятування, кого було можливо , це сотні тисяч покладених жертвами Баконвим=Зеленським на півдні в перші дні та зараз , інакше був би Баканов хоча б під слідством ...

Чим далі влада блокує хід України до перемоги -тим впевненіша, що на танках рашистів, шуруючих в шеренгу з очікуаною повною безпекою до Києва на парад, літери були в честь того, хто повинен був той парад приймати , а літери "такіє нє затєйлівие"- Z V O
показать весь комментарий
16.10.2023 20:01
+17
басалаєва вєртєла всю країну
показать весь комментарий
16.10.2023 19:41
+15
Пройшло 20 діб з моменту публікації США списку реформ, від яких залежить подальша допомога Україні.
Виконано реформ: 0.
Розпочато до виконання: 0.
Українці продовжують гинути. Терпимо далі.
показать весь комментарий
16.10.2023 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
басалаєва вєртєла всю країну
показать весь комментарий
16.10.2023 19:41 Ответить
Сама по собі безкарна БАСЛАЄВА? - це "асфальт" замість оборонки , це шашлики замість рятування, кого було можливо , це сотні тисяч покладених жертвами Баконвим=Зеленським на півдні в перші дні та зараз , інакше був би Баканов хоча б під слідством ...

Чим далі влада блокує хід України до перемоги -тим впевненіша, що на танках рашистів, шуруючих в шеренгу з очікуаною повною безпекою до Києва на парад, літери були в честь того, хто повинен був той парад приймати , а літери "такіє нє затєйлівие"- Z V O
показать весь комментарий
16.10.2023 20:01 Ответить
на страпоне
показать весь комментарий
16.10.2023 21:06 Ответить
Звична практика в інформаційному просторі ЗЕ-України.
показать весь комментарий
16.10.2023 19:43 Ответить
Вкраїнчикам зараз головне не забувати що Зеленський не втік та "позакривали ї*льники та донатити"...
А всі незручні запитання то ІПСО та русня!
показать весь комментарий
16.10.2023 19:57 Ответить
І донатити не кому небуть ...а пердулі!
показать весь комментарий
16.10.2023 20:28 Ответить
Саме так. Тут, в коментарях, я в цьому вже неодноразово переконався.
показать весь комментарий
16.10.2023 20:31 Ответить
Здурів кріпак: здумав на пана скаржитись!
показать весь комментарий
16.10.2023 19:47 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2023 19:49 Ответить
Таким, як Арахамія, церква не потрібна, бо такі покидьки віддавна поклоняється золотому тельцю, так само, як вся їхня зе-ОПа ...
показать весь комментарий
16.10.2023 19:59 Ответить
Мабуть це роблять оті агенти кремля, про яких казав Данілов?
показать весь комментарий
16.10.2023 19:55 Ответить
Пройшло 20 діб з моменту публікації США списку реформ, від яких залежить подальша допомога Україні.
Виконано реформ: 0.
Розпочато до виконання: 0.
Українці продовжують гинути. Терпимо далі.
показать весь комментарий
16.10.2023 19:59 Ответить
А що там з реформами в Союзі для надання Ленд-лізу в 41-му - 45-му? Теж вимагали? А з вивченням англійської радянськими пілотами?
показать весь комментарий
16.10.2023 20:35 Ответить
Звертаюсь до всіх,кому наша Україна є БАТКІВЩИНОЮ,а не територією для шахрайства і корупції Політика цифронізації, смартфонізації. компютеризації і ще різної зації Суцільний відхід від паперової документації приводить до масового шахрайство і маніпуляції При необхідності блокується любе рішення, позбавляється доступ і ще десятки .десятки дій. Блокування доступу до особистих кабінетів--це масове явище. Тому " такого діяча як федоров потрібно вже притягнути до кримінальної відповідальності, адже його діяльність приводить до порушення цілої низки законів і конституції України,особливо людей старшого покоління ДУМАЙТЕ!!!
показать весь комментарий
16.10.2023 19:59 Ответить
Згідна, що треба. А ХТО притягне?
показать весь комментарий
16.10.2023 21:04 Ответить
не панікуйте, попросіть молодь допомогти Вам з комп'юперною грамотністю
показать весь комментарий
16.10.2023 22:07 Ответить
Ви наверно так і не можете збагнути Суть не в освоєні компютера,а в можливості великої кількості людей (пенсіонерів) його мати І друге Більшість країн свту і Європи в тому числі--не пішли широк застосування смарфонізації ,бо це загроза в першу чергу захисту держави ,ну а про шахрайські схеми ,особливо вмайновій сфері,ми ще здригнемся
показать весь комментарий
16.10.2023 22:24 Ответить
Абсолютно вірно! Кількома натисканнями клавіш шахрай зможе позбавити будь-якого пересічного громадянина квартири, грошей на банківському рахунку чи іншого майна, а натомість повісити на нього свій кредит на кілька сотень тисяч. І нічого ошуканий бідолаха довести не зможе, паперових документів бо вже нема... На жаль, більшість наших співвітчизників поки що цього не розуміють.
показать весь комментарий
17.10.2023 09:26 Ответить
ця тітонька - лише маленький їржавий гвинтик у добре впорядкованому механізмі... пи#ити треба таки кабмін та їх вертухаїв...
показать весь комментарий
16.10.2023 20:09 Ответить
лише маленький їржавий гвинтик......з діркою в голові і між ногами
показать весь комментарий
16.10.2023 21:10 Ответить
Не на часі)))((( це вже тролінг ззовні, а не тільки влади в Україні
показать весь комментарий
16.10.2023 20:18 Ответить
zeleni merzoty u svoemu repertuari !!!
показать весь комментарий
16.10.2023 20:36 Ответить
Віце президент її призначив, судячи по діях, не буде її відправляти в відставку.
показать весь комментарий
16.10.2023 21:22 Ответить
Десь таки цей зелений нарив прорве...бо тиск там вже критичний...)
показать весь комментарий
16.10.2023 21:27 Ответить
Під ТРИБУНАЛ - на ПАЛЮ,

пляшка на вибір
показать весь комментарий
16.10.2023 22:09 Ответить
Квартальні кловани і корабельні сосни демонструють щоденні зашквари....
показать весь комментарий
16.10.2023 22:10 Ответить
як е прибрати курку що несе яйця по 17 долярів
показать весь комментарий
16.10.2023 22:48 Ответить
 
 