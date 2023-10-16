На южном направлении за неделю Силы обороны уничтожили три самолета, а за прошедшие сутки враг потерял 472 солдата и 36 единиц техники, - Тарнавский

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о потерях россиян на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Тарнавский отметил: "Воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того, совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневую задачу.

Общие потери врага составили 472 человека.

Уничтожены 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 – специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага".

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