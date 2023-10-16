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На южном направлении за неделю Силы обороны уничтожили три самолета, а за прошедшие сутки враг потерял 472 солдата и 36 единиц техники, - Тарнавский

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Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о потерях россиян на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Тарнавский отметил: "Воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того, совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневую задачу.

Общие потери врага составили 472 человека.

Уничтожены 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 – специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага".

Читайте также: Силы обороны уничтожили вражеский самолет Су-25, БМПТ "Терминатор" и один огнемет "Солнцепек", - Тарнавский

Автор: 

ВСУ (6618) Тарнавский Александр (222)


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16.10.2023 19:45 Ответить
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16.10.2023 19:51 Ответить
Ручная утилизирует советское гавно су25 вместе с пилотами. Я так понимаю этого барахла у них навалом и не жалко
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16.10.2023 19:56 Ответить
ну те то что бы говно, но а-10 бородавочник конечно получше
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16.10.2023 20:17 Ответить
чим? тим що може робити брррррр? так це тільки по папуасах,а літай вони в тих же умовах що літають сушки падали б так само,по живучості плюс-мінус однакові,ну в бррр електроніка новіша,та й мабуть вся перевага.
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17.10.2023 02:43 Ответить
 
 