Война в Украине направлена на уничтожение страны и украинцев как нации, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что война России в Украине направлена на уничтожение украинцев как нации, и в случае успеха России в войне против Украины Молдовы бы не существовало.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Санду заявила на 27-й конференции "Форума 2000" в Чехии.

"Война (России. – ред.) в Украине направлена на уничтожение этой страны и украинцев как нации. Если бы Россия добилась успеха, Молдова, вероятно, прекратила бы существовать как свободное государство", – сказала президент.

Санду отметила, что сегодня РФ стремится контролировать страны бывшего СССР подобно ее контролю стран Центральной и Восточной Европы в прошлом. По мнению лидера Молдовы, ошибочно полагать, что страны региона могут оставаться в стороне от российско-украинской войны.

"Война, направленная на подчинение Украины, устраняет любые сомнения: если мы терпим неудачу, нас снова втянут в сферу влияния России", - подчеркнула Санду.

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