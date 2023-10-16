Война в Украине направлена на уничтожение страны и украинцев как нации, - Санду
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что война России в Украине направлена на уничтожение украинцев как нации, и в случае успеха России в войне против Украины Молдовы бы не существовало.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Санду заявила на 27-й конференции "Форума 2000" в Чехии.
"Война (России. – ред.) в Украине направлена на уничтожение этой страны и украинцев как нации. Если бы Россия добилась успеха, Молдова, вероятно, прекратила бы существовать как свободное государство", – сказала президент.
Санду отметила, что сегодня РФ стремится контролировать страны бывшего СССР подобно ее контролю стран Центральной и Восточной Европы в прошлом. По мнению лидера Молдовы, ошибочно полагать, что страны региона могут оставаться в стороне от российско-украинской войны.
"Война, направленная на подчинение Украины, устраняет любые сомнения: если мы терпим неудачу, нас снова втянут в сферу влияния России", - подчеркнула Санду.
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А не Украину
Если все так фундаментально для Молдовы то почему Санду не отправит нам свои войска на подмогу или на крайняк вернет своими силами Приднестровье, чтоб наши войска не отвлекались на то направление?)