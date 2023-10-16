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Новости Война
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Война в Украине направлена на уничтожение страны и украинцев как нации, - Санду

санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что война России в Украине направлена на уничтожение украинцев как нации, и в случае успеха России в войне против Украины Молдовы бы не существовало.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Санду заявила на 27-й конференции "Форума 2000" в Чехии.

"Война (России. – ред.) в Украине направлена на уничтожение этой страны и украинцев как нации. Если бы Россия добилась успеха, Молдова, вероятно, прекратила бы существовать как свободное государство", – сказала президент.

Санду отметила, что сегодня РФ стремится контролировать страны бывшего СССР подобно ее контролю стран Центральной и Восточной Европы в прошлом. По мнению лидера Молдовы, ошибочно полагать, что страны региона могут оставаться в стороне от российско-украинской войны.

"Война, направленная на подчинение Украины, устраняет любые сомнения: если мы терпим неудачу, нас снова втянут в сферу влияния России", - подчеркнула Санду.

Читайте также: Молдова осуждает российский удар по Грозе на Харьковщине. Сегодня – и каждый день – мы солидарны с Украиной, - Санду

Автор: 

Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+12
Добре що це розуміє президентка Молдови ,але на жаль не українська влада ,для якої головне рейтинг і оплески але не національні інтереси країни.
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16.10.2023 19:59
+7
100% Молдова наступна якщо Рашистам вийде дійти до Молдови.
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16.10.2023 19:59
+3
Дырку от бублика Путин получит
А не Украину
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16.10.2023 19:59
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Дырку от бублика Путин получит
А не Украину
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16.10.2023 19:59 Ответить
Добре що це розуміє президентка Молдови ,але на жаль не українська влада ,для якої головне рейтинг і оплески але не національні інтереси країни.
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16.10.2023 19:59 Ответить
мели Емеля-твоя неделя...
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16.10.2023 20:03 Ответить
100% Молдова наступна якщо Рашистам вийде дійти до Молдови.
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16.10.2023 19:59 Ответить
ще одні на горбу в ЄС їдуть. Робіть вже щось з вашим "шеріфом" та пимири.
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16.10.2023 20:04 Ответить
Согласен с Вами,молдавская железка за счёт наших грузов ожила,плюс авто транзит.У них только гешефт....Выступает санду а сами ждут...бояться с пемеером решать...Там ведь русня в тирасполе ваша територия,что ждёте?Ага...лучше выступить...
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16.10.2023 20:27 Ответить
Кто-то выбирает умных, кто-то - зеленых...
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16.10.2023 20:14 Ответить
пусть пмр для начала вернут.
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16.10.2023 20:17 Ответить
А зачем? Если Украина победит - они обязательно всунутся в мирный договор и Украине выгодно будет их поддержать, тк нам тоже не нужен этот анклав на границе. Если же Украина не выстоит, то на кой им ПМР? Им еще и мситисьь за ПМР будут...а те, що Україні було б вигідно сквирнути то ПМР, щоб не тримати там 3 бригади на кордоні - то Молдові якось плювати на те, що вигідно Україні.
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16.10.2023 21:21 Ответить
Війна, спрямована на підпорядкування України, усуває будь-які сумніви: якщо ми зазнаємо невдачі, нас знову втягнуть у сферу впливу Росії", - наголосила Санду.
Если все так фундаментально для Молдовы то почему Санду не отправит нам свои войска на подмогу или на крайняк вернет своими силами Приднестровье, чтоб наши войска не отвлекались на то направление?)
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16.10.2023 20:58 Ответить
а ти чого не відправив війська на допомогу Грузії в 2008,телепню?
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16.10.2023 21:38 Ответить
Сам телепень, я що Президент України щоб кудись відправляти війська за кордон? От Санду Президент Молдови.
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16.10.2023 21:40 Ответить
а сам чого не пішов воювати,чувачок з 2-денною реєстрацією?
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16.10.2023 21:39 Ответить
хріна ти стратех,ти б хоч поцікавився яка ситуація в Молдові,те що Санду говорить такі речі то уже досягнення.,там пропідарська опозиція напевно більша ніж в мадяр,а ти зразу війська , хочеш замість поміркваної Санду ще якось орбана під боком,*** як в людей хреново зі світглядом,розшир кругозір,і ти відкриєш для себе дохрена нового
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16.10.2023 22:14 Ответить
така стратегія виконувалась всю історію існування москальської імперії, і при царях і при комунізмі.
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16.10.2023 21:50 Ответить
Ти правильно зазначив, що це "московська імперія" але чомусь не акцентував, що сутністю кожної імперії (московська - не виключення) є намагання колонізувати якнайбільше земель та населяючих їх народів. Московська імперія - одна з небагатьох, яка намагається колонізувати навколишні території; бо більшість інших (згадаємо європейські: французську, британську, італійську, голандську, іспанську, португальську та інші в ті прадавні та не зовсім часи) колонізували заморські території...
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16.10.2023 22:15 Ответить
Яка сильна жінка!
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16.10.2023 22:35 Ответить
Вона ге сильна, вона - УЙОБИЩЕ! Це я Вам як солдат кажу.
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16.10.2023 22:53 Ответить
санду, **** минулого року не надала нам МіГи, бо, УЙОБИЩЕ, боялася "дратувати москалів". А тепер, дивись, як ладно *******. Оборзіла бо ми її захистили.
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16.10.2023 22:52 Ответить
які ***** міги,там одні гниляки були,які не факт що на ЗІП підуть, піздєц моща.чого за болгар не кажеш,які не захотіли віддати нам свої хоч колись літавші машини уже списані до речі,а заламали за них по 10 лямів за штуку? хтось з вас ***** стратегів розуміє,що вона там не сама вирішує?
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16.10.2023 23:51 Ответить
весело зайобувати маленькі країни коли самі проїбали і розпродали ***** гору тих мігів? нагадаю що на момент розвалу совка у нас було 220 міг-29,що несподіванка?а тепер Молдова дай,бо ми обісрались?
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16.10.2023 23:54 Ответить
 
 