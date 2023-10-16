РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11769 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
532 1

В течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 16 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

донеччина,обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 16 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Всего враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Читайте также: В течение 16 октября Силы обороны отразили вражеские штурмы на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и запорожском направлениях, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6331) обстрел (27351)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Таврійському напрямку знищено Су-25 Вже третій літак даного типу за тиждень!!!
показать весь комментарий
16.10.2023 20:08 Ответить
 
 