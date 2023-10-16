В течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 16 обстрелов с РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 16 октября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Всего враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".
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Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий16.10.2023 20:08 Ответить Мне нравится 1
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