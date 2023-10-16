В течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 16 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 16 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Всего враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Читайте также: В течение 16 октября Силы обороны отразили вражеские штурмы на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и запорожском направлениях, - Генштаб