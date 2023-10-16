"Я в церковь не хожу", - Арахамия аргументировал, почему "Слуга народа" не спешит с запретом УПЦ МП

Сначала парламент должен рассмотреть более приоритетные законопроекты, чем о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Религиозные вопросы – это "политические позиции разных партий".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров по вступлению в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки, – заявил Арахамия. – Пока это не будет проголосовано, все остальное я считаю политическими позициями разных партий".

Арахамия подразумевает госбюджет-2024, изъятие у громад "военного" НДФЛ и закон о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP). Последний документ является условием получения очередного транша от МВФ.

По мнению Арахамии, в парламенте есть множество резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии. "Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом", - добавил он.

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