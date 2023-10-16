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"Я в церковь не хожу", - Арахамия аргументировал, почему "Слуга народа" не спешит с запретом УПЦ МП

арахамія

Сначала парламент должен рассмотреть более приоритетные законопроекты, чем о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Религиозные вопросы – это "политические позиции разных партий".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров по вступлению в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки, – заявил Арахамия. – Пока это не будет проголосовано, все остальное я считаю политическими позициями разных партий".

Арахамия подразумевает госбюджет-2024, изъятие у громад "военного" НДФЛ и закон о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP). Последний документ является условием получения очередного транша от МВФ.

По мнению Арахамии, в парламенте есть множество резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии. "Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом", - добавил он.

Смотрите также: Российский священник предлагает набирать "воинов" в ночных клубах Москвы: "Половозрелые кони в отменной физической форме". ВИДЕО

Автор: 

УПЦ МП (1562) церковь (1324) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+61
Яка різніца,куди ти ходиш.Церка -це політика,пропаганда,привід для війни.Піздуй в Абхазію,і там роби,що хочеш.Нам і так без тебе горя хватае.
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16.10.2023 22:59
+52
вони там слуги усі ******* на всю голову
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16.10.2023 23:00
+47
А ось і кацапська агентура у всій красі, про яку розповідав зоотехнік в чорному.
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16.10.2023 23:01
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Из иерархов Церкви лишь Литовский архиепископ Хризостом нашел мужество открыто подтвердить свое агентурное прошлое под прозвищем «Реставратор».
А еще агент КГБ с прозвищем Арамис, работавший переводчиком в отделе внешних церковных сношений Московской патриархии (с 1989-го до 2009 года этот отдел возглавлял нынешний Патриарх РПЦ Кирилл), решил покаяться на страницах газеты «Аргументы и факты» (№ 8, 1992 год).

Он рассказал, что почти все сотрудники отдела внешних церковных сношений

работали или на Московское УКГБ, либо на союзный КГБ https://antikor.com.ua/ru/articles/69754- ...

https://antikor.com.ua/ru/articles/69754-
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17.10.2023 01:19 Ответить
Таким чортам, там нічого робити!
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17.10.2023 01:21 Ответить
за цей спільний проект Євросолідарності та Голосу в найкращому розклАді буде голосів 160 з необхідних 226.
Окрім ЄС і Голосу в повному складі (47 голосів) за нього проголосують одиниці з замайбаху, дупвіри та бюту, а також максимум сто зі слуг уродів. Інші уроди (навіть ті, що підписали заяву Голосу) відморозяться то срачкою, то пердячкою, а то й взагалі буфетом.
Без монозбродобільшоств голосів на пеозитивне голосування не вистачає. А це при розголосі одразу б'є по рейтингу моно
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17.10.2023 01:50 Ответить
60 клириков УПЦ МП

за время полномасштабной войны разоблачили на продаже оружия, порнографии и

И РАБОТЕ НА ВРАГА

Про це сьогодні, 4 жовтня (2023), повідомляє прес-центр СБУ.


Тобто ті, хто не проголосував за заборону УПЦ МП(ФСБ- це посібники тих, хто працює на ворога
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17.10.2023 01:53 Ответить
Список зрадників на рівні парламенту всі вже бачили.
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17.10.2023 01:58 Ответить
Рідкісний цинізм...!
Поки наші воїни гинуть на фронті,зелені гниди залишають вороже гніздо в Україні...то може й війну зупините бо ви не на фронті...?!!! здасте країну як планували...?!!!
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17.10.2023 03:42 Ответить
Арахімія це кончене лайно - завжди було є і буде.
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17.10.2023 04:18 Ответить
Мавп до церкви не пускають.
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17.10.2023 05:44 Ответить
Він взагалі розуміє значення того, що він плете!? Не вірю, таких тупих не буває..просто не може бути.. хтось там може йому розказати чи намалювати, чи на кубиках що воно морозить..
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17.10.2023 06:29 Ответить
Ти чорна їбана макака, будеш висіти падло на ліхтарі в першій десятці
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17.10.2023 06:36 Ответить
Нема чому дивуватися, який "поп такой и приход"! Все в слуги підбиралося по образу і подібності до себе, найвеличнішого.
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17.10.2023 06:37 Ответить
Не дає спокою йому "слава Гагаріна", який погано чи гарно закінчив. Кожуть його "інопланетяви" викрали
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17.10.2023 08:16 Ответить
Абізян ходе тільки за грошима. Причому, як і до держбюджету, так і до фсб.
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17.10.2023 06:54 Ответить
Вчора була нарада де були представники ПМ-ФСБ та "слуг народу". Вирішували як сьогодні будуть зривати голосування за заборону ФСБ в Україні.
Більш детально з прізвищами у вечірньому відосику від Корчинського.
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17.10.2023 07:10 Ответить
Якщо коротко -тупорила абхазьська макака у всій красі.
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17.10.2023 07:25 Ответить
Если отдел путинского фсб это церква,то тогда ара хамка это мартышка.
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17.10.2023 07:26 Ответить
Сивохо зачекався.
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17.10.2023 07:59 Ответить
Ця чмоня, через своє походження, має ходити до синагоги, а не до церкви.
Але воно і до неї не ходить.
Мабуть в "мавзолеї" молиться
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17.10.2023 08:08 Ответить
Оце його церква.
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17.10.2023 08:30 Ответить
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17.10.2023 12:57 Ответить
Российская православная церковь (РПЦ) всегда поддерживала войну в Украине, помогала в подготовке мобилизованных перед отправкой на фронт.

А теперь в России сообщили о создании

православной частной военной кампании (ЧВК) «Андреевский крест».
https://cyprus-daily.news/v-rossii-formiruetsya-pravoslavnaya-chvk-andreevskij-krest-putin-zastavlyaet-ubivat-dazhe-svyashhennikov/ 13.11.2022


Вновь созданная ЧВК «Андреевский крест» уже начала формирование добровольческих батальонов, а учебный центр по подготовке военных при Морском Никольском Соборе в Кронштадте существует еще с 2017 года.

https://cyprus-daily.news/v-rossii-formiruetsya-pravoslavnaya-chvk-andreevskij-krest-putin-zastavlyaet-ubivat-dazhe-svyashhennikov/
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17.10.2023 13:17 Ответить
І це говорить "державний муж" який сидить у Верховній Раді???
Яка ж тупа ця зелена особь .... ( якщо просто тупа, а не відробляє російські гроші)...
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17.10.2023 22:09 Ответить
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