"Я в церковь не хожу", - Арахамия аргументировал, почему "Слуга народа" не спешит с запретом УПЦ МП
Сначала парламент должен рассмотреть более приоритетные законопроекты, чем о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Религиозные вопросы – это "политические позиции разных партий".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров по вступлению в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки, – заявил Арахамия. – Пока это не будет проголосовано, все остальное я считаю политическими позициями разных партий".
Арахамия подразумевает госбюджет-2024, изъятие у громад "военного" НДФЛ и закон о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP). Последний документ является условием получения очередного транша от МВФ.
По мнению Арахамии, в парламенте есть множество резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии. "Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом", - добавил он.
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А еще агент КГБ с прозвищем Арамис, работавший переводчиком в отделе внешних церковных сношений Московской патриархии (с 1989-го до 2009 года этот отдел возглавлял нынешний Патриарх РПЦ Кирилл), решил покаяться на страницах газеты «Аргументы и факты» (№ 8, 1992 год).
Он рассказал, что почти все сотрудники отдела внешних церковных сношений
работали или на Московское УКГБ, либо на союзный КГБ https://antikor.com.ua/ru/articles/69754- ...
https://antikor.com.ua/ru/articles/69754-
Окрім ЄС і Голосу в повному складі (47 голосів) за нього проголосують одиниці з замайбаху, дупвіри та бюту, а також максимум сто зі слуг уродів. Інші уроди (навіть ті, що підписали заяву Голосу) відморозяться то срачкою, то пердячкою, а то й взагалі буфетом.
Без монозбродобільшоств голосів на пеозитивне голосування не вистачає. А це при розголосі одразу б'є по рейтингу моно
за время полномасштабной войны разоблачили на продаже оружия, порнографии и
И РАБОТЕ НА ВРАГА
Про це сьогодні, 4 жовтня (2023), повідомляє прес-центр СБУ.
Тобто ті, хто не проголосував за заборону УПЦ МП(ФСБ- це посібники тих, хто працює на ворога
Поки наші воїни гинуть на фронті,зелені гниди залишають вороже гніздо в Україні...то може й війну зупините бо ви не на фронті...?!!! здасте країну як планували...?!!!
Більш детально з прізвищами у вечірньому відосику від Корчинського.
Але воно і до неї не ходить.
Мабуть в "мавзолеї" молиться
А теперь в России сообщили о создании
православной частной военной кампании (ЧВК) «Андреевский крест».
https://cyprus-daily.news/v-rossii-formiruetsya-pravoslavnaya-chvk-andreevskij-krest-putin-zastavlyaet-ubivat-dazhe-svyashhennikov/ 13.11.2022
Вновь созданная ЧВК «Андреевский крест» уже начала формирование добровольческих батальонов, а учебный центр по подготовке военных при Морском Никольском Соборе в Кронштадте существует еще с 2017 года.
https://cyprus-daily.news/v-rossii-formiruetsya-pravoslavnaya-chvk-andreevskij-krest-putin-zastavlyaet-ubivat-dazhe-svyashhennikov/
Яка ж тупа ця зелена особь .... ( якщо просто тупа, а не відробляє російські гроші)...