Российские власти заявляют о якобы сбивании трех дронов в Белгородской области

В Белгородской области РФ прозвучала серия взрывов сегодня вечером, 16 октября. Власти региона заявляют об атаке беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"Три беспилотника сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Гладкова.

В Белгородской области РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно раздаются взрывы.

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