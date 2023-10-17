Российские власти заявляют о якобы сбивании трех дронов в Белгородской области
В Белгородской области РФ прозвучала серия взрывов сегодня вечером, 16 октября. Власти региона заявляют об атаке беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
"Три беспилотника сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Гладкова.
В Белгородской области РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно раздаются взрывы.
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neverlok lok
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