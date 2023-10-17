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Российские власти заявляют о якобы сбивании трех дронов в Белгородской области

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В Белгородской области РФ прозвучала серия взрывов сегодня вечером, 16 октября. Власти региона заявляют об атаке беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"Три беспилотника сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Гладкова.

В Белгородской области РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно раздаются взрывы.

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Автор: 

дроны (3986) Белгород (454)


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там цей ...У Києві помер на 55 році С.Сівохо сообщают рускіє паблікі
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17.10.2023 00:40 Ответить
Какой молоденький. А пішов би в ЗСУ, то може б і живой би був (Сарказм)
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17.10.2023 00:49 Ответить
Здох Максім і .... р з ним
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17.10.2023 01:15 Ответить
«Проект Сивохо». Как бывший комик продвигает интересы Ахметова и России

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17.10.2023 02:15 Ответить
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17.10.2023 02:20 Ответить
Кацапи, треба уточнювати чим збили, черговим блокпостом чи якимсь заводом?
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17.10.2023 09:53 Ответить
 
 