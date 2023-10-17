В течение суток авиация и артиллерия ВСУ поразили 4 района сосредоточения врага и 1 артиллерийское средство, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам 16 октября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника.
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Остап Покотило
показать весь комментарий17.10.2023 02:10 Ответить Мне нравится 0
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