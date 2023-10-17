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В течение суток авиация и артиллерия ВСУ поразили 4 района сосредоточения врага и 1 артиллерийское средство, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам 16 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника.

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Автор: 

авиация (2834) Генштаб ВС (6343) артиллерия (637)


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17.10.2023 02:10 Ответить
 
 