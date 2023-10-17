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Новости
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Из-за теракта в Брюсселе футбольная сборная Швеции отказалась продолжать матч отборочного цикла Евро-2024

швеція

Футболисты сборной Швеции отказались выходить на второй тайм матча против сборной Бельгии после убийства трех футбольных фанатов в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

После окончания первого тайма командами было принято совместное решение о приостановлении футбольного матча. Также в целях безопасности из-за террористической угрозы болельщикам обеих сборных рекомендуют оставаться на стадионе.

Также на фоне теракта Национальный кризисный центр Бельгии поднял уровень террористической опасности в городе до самого высокого, максимального уровня.

Читайте: В Брюсселе неизвестный застрелил трех футбольных фанатов

Премьер-министр бельгии Александр Де Кроо также связал стрельбу с терроризмом.

"Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним неистовым нападением на шведских граждан в Брюсселе", - заявил Де Кроо.

Напомним, что неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. Стрельба произошла недалеко от бульвара Ипр – в районе к северу от центра Брюсселя.

Согласно источникам, один человек был застрелен в подъезде дома, еще двое были застрелены в такси. Все погибшие были гражданами Швеции.

Автор: 

Брюссель (618) терроризм (18691) Швеция (1005)


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Топ комментарии
+32
Всіх арабів потрібно гнати до росіі ,
де на них чекає головний опікун і фінансист , ху@ ло 😠
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17.10.2023 01:19
+25
Цю мавпу знайдуть і покарають але треба всю його сім'ю вислати звідки його батьки .
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17.10.2023 01:12
+22
Ни чем хорошим вся эта "толерантность" не закончится...
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17.10.2023 01:37
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Цю мавпу знайдуть і покарають але треба всю його сім'ю вислати звідки його батьки .
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17.10.2023 01:12 Ответить
Это же не европейский метод, дут могут только пособие поднять, а потом еще детям дать хорошее образование, для того чтобы им бомбы и ракеты удобнее было делать
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17.10.2023 08:06 Ответить
Чий це почерк?
Якщо відкрито напасти не можуть, то залишаться теракти.
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17.10.2023 01:15 Ответить
Всіх арабів потрібно гнати до росіі ,
де на них чекає головний опікун і фінансист , ху@ ло 😠
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17.10.2023 01:19 Ответить
Кремлядь працює.
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17.10.2023 01:21 Ответить
А чому дивуватися, там в "брюсселях", коли поперек людям йде мусульманин з гордо піднятою головою (на всіх насрати), то всі разом зупиняються щоби його пропустити - толєрастія.
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17.10.2023 01:24 Ответить
Пора в Європі проводити другу реконкісту
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17.10.2023 01:32 Ответить
Ни чем хорошим вся эта "толерантность" не закончится...
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17.10.2023 01:37 Ответить
Дегенераты не могут убить 1 араба на мореде. Позорище 🤣
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17.10.2023 03:01 Ответить
***** "раскачивает"...
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17.10.2023 06:50 Ответить
замість того, що б бити у відповідь, лєвакі толерастують та голосно ридають.
мені просто цікаво подивитися на того бельгійського поліцейського, який застосує зброю проти озброєного вбивці.
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17.10.2023 06:55 Ответить
Та Європа вже давно суцільний кольоровий зоопарк ...
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17.10.2023 07:41 Ответить
То буде сьогодні футбольні матчі: Україна-Мальта, Англія-Італія чи ні?!
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17.10.2023 07:50 Ответить
англія стає на коліна перед колишніми рабами. україна не стоїть на колінах не перед ким!
у швеції можна спалювати коран. в україні не можна розпалювати між релігійну неприязнь. зате в україні можна, навіть потрібно, спалювати каzапів.
так шо думаю, що україна буде грати.
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17.10.2023 09:07 Ответить
Чекати залишилося 7 годин
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17.10.2023 11:33 Ответить
Политика Меркель, работавшая видимо на ФСБ.
Наводнили Европу выходцами с ближнего востока, мусульманами. Зачем?
Посмотрите на сборную Франции по футболу 20 летней давности и сейчас. Белых почти не осталось в команде. Такие же процессы происходят и в других странах Европы.
Старое европейское население вытесняется африканцами и мусульманами с востока
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17.10.2023 09:00 Ответить
саме цікаве не це. а саме те, що європейці працюють на пришлих емігрантів.
ті ж ніхера не роблять, а живуть на соціалку, що виплачує європеєць своїми податками.
і не дай бог когось скривдити, одразу бунти та погроми. і сциклива поліція по закуткам.
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17.10.2023 09:10 Ответить
Іспанія поки ще вся біла
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17.10.2023 09:11 Ответить
А хто в Мадріді підривав вокзал з 200 вбитих ?

Так це якійсь там "терористи" без імені й назви ... хоча я сгадую "Аль-Каїду" ...

Але в світі мало хто розуміє , що й аль-каїда , і іділ , і хамас вони пов"язанні , вони "брати мусульмані" й дуже часто , це взгагалом одні й тіж персоналії .

Бо не має звички вивчати іслам , не має звички робити в процесі вивчання певні висновки .

Для початку требо зрозуміти , що таке хадіси у ісламі , потім , що таке канонізація життя Пророку , требо зрозуміти , що Мухамад це вам не Ісус (який й тваринку жодну не вбив) . й навіть не Мойсей .

Через те , що Мухамад він зразок поведінки й це всього одна особа , особа 7 століття требо зрозуміти т.з. дуалізм іслама
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17.10.2023 09:54 Ответить
Прем'єр-міністра Бельгії точно звати Олександр? А Байдена - Йосип?
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17.10.2023 10:31 Ответить
Колись Маленков мав бажання, щоб кожна нація проживала на своїй території...пробув недовго...але те що Еуропа стала скажено кольоровою безперечний факт...і жне свої плоди.
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17.10.2023 14:14 Ответить
 
 