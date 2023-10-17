Из-за теракта в Брюсселе футбольная сборная Швеции отказалась продолжать матч отборочного цикла Евро-2024
Футболисты сборной Швеции отказались выходить на второй тайм матча против сборной Бельгии после убийства трех футбольных фанатов в Брюсселе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
После окончания первого тайма командами было принято совместное решение о приостановлении футбольного матча. Также в целях безопасности из-за террористической угрозы болельщикам обеих сборных рекомендуют оставаться на стадионе.
Также на фоне теракта Национальный кризисный центр Бельгии поднял уровень террористической опасности в городе до самого высокого, максимального уровня.
Премьер-министр бельгии Александр Де Кроо также связал стрельбу с терроризмом.
"Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним неистовым нападением на шведских граждан в Брюсселе", - заявил Де Кроо.
Напомним, что неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. Стрельба произошла недалеко от бульвара Ипр – в районе к северу от центра Брюсселя.
Согласно источникам, один человек был застрелен в подъезде дома, еще двое были застрелены в такси. Все погибшие были гражданами Швеции.
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Якщо відкрито напасти не можуть, то залишаться теракти.
де на них чекає головний опікун і фінансист , ху@ ло 😠
мені просто цікаво подивитися на того бельгійського поліцейського, який застосує зброю проти озброєного вбивці.
у швеції можна спалювати коран. в україні не можна розпалювати між релігійну неприязнь. зате в україні можна, навіть потрібно, спалювати каzапів.
так шо думаю, що україна буде грати.
Наводнили Европу выходцами с ближнего востока, мусульманами. Зачем?
Посмотрите на сборную Франции по футболу 20 летней давности и сейчас. Белых почти не осталось в команде. Такие же процессы происходят и в других странах Европы.
Старое европейское население вытесняется африканцами и мусульманами с востока
ті ж ніхера не роблять, а живуть на соціалку, що виплачує європеєць своїми податками.
і не дай бог когось скривдити, одразу бунти та погроми. і сциклива поліція по закуткам.
Так це якійсь там "терористи" без імені й назви ... хоча я сгадую "Аль-Каїду" ...
Але в світі мало хто розуміє , що й аль-каїда , і іділ , і хамас вони пов"язанні , вони "брати мусульмані" й дуже часто , це взгагалом одні й тіж персоналії .
Бо не має звички вивчати іслам , не має звички робити в процесі вивчання певні висновки .
Для початку требо зрозуміти , що таке хадіси у ісламі , потім , що таке канонізація життя Пророку , требо зрозуміти , що Мухамад це вам не Ісус (який й тваринку жодну не вбив) . й навіть не Мойсей .
Через те , що Мухамад він зразок поведінки й це всього одна особа , особа 7 століття требо зрозуміти т.з. дуалізм іслама