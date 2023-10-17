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Путин прибыл в Китай. Это его первый визит в Пекин после выдачи ордера на арест (обновлено)

путін

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Как отмечается, он проведет двусторонние переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и примет участие в форуме "Один пояс – один путь".

Напомним, кремлевский диктатор не выезжал за пределы РФ с тех пор, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Почти неделю назад Путин посещал Кыргызстан.

На этой неделе Китай приветствует представителей 130 стран на форуме инициативы "Пояс и путь", который, как он надеется, поможет повысить его международный авторитет.

Китайские СМИ сообщали, что для участия в форуме в Пекин уже прибыли президент Сербии Александар Вучич, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте: ХАМАС поблагодарил Путина за "неустанные усилия России"

Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31335) Си Цзиньпин (289)


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Топ комментарии
+31
Шоб тебе там стіною привалило. Разом із Цзіньпінем
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17.10.2023 06:18
+25
холоп приехал к господину за ярлыком на великое княжение
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17.10.2023 06:32
+25
Самолёт президента РОссии приземлился в Пекине Си Дзинь Пин организовал встречу на аэродроме Обнимашки, целовашки... Си спрашивает:
- Как там самочувствие Владимира Владимировича?
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17.10.2023 08:00
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Шоб тебе там стіною привалило. Разом із Цзіньпінем
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17.10.2023 06:18 Ответить
Великою китайською
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17.10.2023 09:36 Ответить
Мілке,смердюче падло. Здохни.
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17.10.2023 06:22 Ответить
Щось воно останнім часом роз'їздилося по закордонах. То в Киргизстан поїде, то як зараз в Пекін(((
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17.10.2023 06:31 Ответить
Наступний "закордон" - країна Талібанія😁
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17.10.2023 09:38 Ответить
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17.10.2023 09:46 Ответить
ну так таких воно у їх не одне, ото воно і їздить. Вчора ще вірусу боялося, а сьогодні з півсвіту придурками обніматися буде. так не буває, щоб імунітет так різко виріс.
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17.10.2023 09:55 Ответить
Промацує кордони можливостей. Як ота дитина - що батьки ще дозволять, а що вже ні. Ясно, що "вісь зла" співучасника не видасть, тобто до Китаю, Ірану, Північної Кореї їздити можна. А ось до Індії, Нігерії чи Вірменії - вже треба тричі подумати...
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17.10.2023 10:31 Ответить
холоп приехал к господину за ярлыком на великое княжение
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17.10.2023 06:32 Ответить
Ей богу, как хмыреныш-коллаборационист Руси No 1, алексашка невский.
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17.10.2023 07:41 Ответить
По возвращению будет головы резать своим оркам, бо устроят заколот. как и алексашка невский, видишь ли его кацапы не захотели дань платить монголо-татарам... А на этот раз, интересно, на шо влетят ваньки?
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17.10.2023 07:43 Ответить
Прощай, європейське майбутнє!
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17.10.2023 06:42 Ответить
навіщо нам знати, що воно долетіло до китайця, тут ніякого позитиву, про нього бажано почути новину, що поліпшить настрій, наприклад, коли воно сдохне, чи принаймні, хоч би ногу зламає
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17.10.2023 06:53 Ответить
А ви про двійників подумали? Це їм усім також треба буде ногу ломати, а вони явно проти такого
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17.10.2023 08:00 Ответить
А хто їх буде питати?
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17.10.2023 08:49 Ответить
Ногу можна і здорову в гіпс закатати а вот відразати йому ніс і вуха то друге діло
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17.10.2023 09:00 Ответить
Для кремлівської психічно- хворої потвори ( бо воно нелюдь)
один шлях - це до пекла 😡
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17.10.2023 06:55 Ответить
У Сі є шанс війти в історію визволителем...від поца.
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17.10.2023 06:56 Ответить
Будет прикольно, если в Китае его придушат, и заменят на узкоглазого двойника.
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17.10.2023 06:59 Ответить
це дуже не толєрантно! це расизм!
двійником може бути хоч хто! і негр і азіат.
життя двійника важливе!
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17.10.2023 07:04 Ответить
В самом секретном отделе ЦРУ подготовили агента для глубокого внедрения в россию. Русский изучил идеально, все привычки усвоил, подготовился на все 100.
Одели его в ватник, в сапоги, на голову треух, для достоверности подбили глаз и налили стакан водки. Все, настоящий русский - Лети на задание.
Прилетел, опустился на парашюте и через 15 минут его арестовали.
- Где я прокололся, в чем промах, на чем меня раскрыли???
- А где ты в нашем райцентре видел пьяного негра в ватнике и в грязных сапогах?
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17.10.2023 07:55 Ответить
Самолёт президента РОссии приземлился в Пекине Си Дзинь Пин организовал встречу на аэродроме Обнимашки, целовашки... Си спрашивает:
- Как там самочувствие Владимира Владимировича?
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17.10.2023 08:00 Ответить
Во, это уже горяче*е.
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17.10.2023 08:05 Ответить
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17.10.2023 08:29 Ответить
Ща днк-анализ это не позволит. если такая кампания не санкционирована.
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17.10.2023 07:59 Ответить
Это будет уже тройник типа адикалон. ПС. По информации лысава в Бейпин поехал василич.
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17.10.2023 09:27 Ответить
про цей сценарій теж казали.
типу, плєшивий захворіє, та поїде лікуватися в китай. там і залишиться.
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17.10.2023 07:06 Ответить
А в Ухани, возле ковид-лаборатории и кони двинет. Бог шельму метит... Адже кацапы распространили ковид. Помните август-сентябрь 2019-го, за 200 км от тау-китайской границы, уханские военные участвовали в учениях с кацапами ( в кацапских епенях) у той самой биолаборатории, от которой уханская приняла эстафету, бо тогда на тех учениях шо-та пошло не так(случилась авария) и уханцы ни с сего-ни с того, резко чухнгули в свой Ухань, далее заражать весь мир.
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17.10.2023 07:50 Ответить
Но самое убийственное доказательство вины кацапов... - кацапы в январе 2020-го года поспешили заявить на весь мир, шо имеют 5 вакцин от ковида, думали наварят на горе. Китайцы тогда же , но по-скромному заявили, шо уже имеют 2 вакцины. Это в то время , когда весь мир тока начал чесать репу, мол шо же предпринять и какие средства задiяти для борьбы с ковидом. Запад вакцину изобрел почти через год , после начала эпидемии.
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17.10.2023 07:55 Ответить
тебе эта мировая ковидная афёра спокойствия не даёт?)
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17.10.2023 11:51 Ответить
Встречали как дикого хана и заставляли на карачках к трону ползти?
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17.10.2023 07:13 Ответить
Сподіваюсь,один пояс на шиї..
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17.10.2023 07:27 Ответить
Двойник-говорун впервые поехал к хозяину на смотрины. Если хозяину оно понравится, настоящее Ху#ло скоро займёт царскую ложу вместе с Жириком на концерте кабздона.
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17.10.2023 07:57 Ответить
" С Китаем дружить будем! Построим советский союз!". (Семён Скрепецкий.)
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17.10.2023 07:57 Ответить
Це якийсь переводняк ... Буряты , как правило, тяготеют к Хуралу, а цей рветься в ЦК КПК.
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17.10.2023 08:07 Ответить
Коли вже ти падло здохнеш, а Китай показує на чиїй стороні не треба ілюзій це наш ворог.
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17.10.2023 08:51 Ответить
Осталось з'ясувати, який з них . Скоріше ,за все виведуть , породу ****** , та буде як в Ширлі Мирлі, в Африку їде один ***** чорний, в Китай узькоокий , в Ізраїль с пейсамі ну і далі по етносу .
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17.10.2023 09:03 Ответить
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17.10.2023 09:30 Ответить
***** на фоткі показує як триматиме болт господаря Сі.
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17.10.2023 09:32 Ответить
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17.10.2023 09:33 Ответить
вже тільки те, що там згадуються ATACMS, якими в Україні й не пахне, свідчить про, м'яко кажучи, неправдивість цього телеграмного помийного висеру.
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17.10.2023 09:44 Ответить
может потому, что если что-то взорвалось у свинорылых ********** - то это уже сразу ATACMS...?
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17.10.2023 09:49 Ответить
Не АТАКАМСом, але таки вдарили:
https://censor.net/ua/news/3449884/zsu_vdaryly_po_gelikopterah_ta_obladnannyu_aerodromiv_u_lugansku_ta_berdyansku_stratkom_zsu_video
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17.10.2023 10:37 Ответить
У випадку війни НАТО з кацапо-китайською ордою, угорщина і сербія на чиєму боці будуть?
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17.10.2023 09:33 Ответить
На боці Польші.
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17.10.2023 09:37 Ответить
Походу це спектакль. Приїхав на потягу, потім відвезли в аеропорт і зняли постановку, немов би прилетів 🤣
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17.10.2023 09:39 Ответить
раз ***** виїхало з паРаші, то воно цілком впевнене, що "в Багдадє всьо спакойна".
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17.10.2023 09:42 Ответить
Один з двійників ПУЙЛА прибув до Сі взнати,
КОЛИ КИТАЙ РЕАЛЬНО ЗАСТУПИТЬСЯ за "блєднава акурка"?
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17.10.2023 09:52 Ответить
это смотрины
Китай согласился принять пу-2, чтобы оценить перспективы работы с ним после кончины пу-1
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17.10.2023 09:55 Ответить
Слет пи@орасов.
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17.10.2023 09:59 Ответить
Скотина хочет договориться о поставках оружия из Китая, не дай бог эта лавочка там откроется, там же безлимит....
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17.10.2023 10:08 Ответить
А хто сказав що лавояка не відкрита ?
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17.10.2023 10:11 Ответить
куйлу потрібна зброя.Жебрає де тільки може.Одним словом-"куйло всія 3,14рації"
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17.10.2023 10:14 Ответить
У них для этого есть уже прокладка - КНДР, которая работает, судя по резкому увеличению обстрелов на фронте
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17.10.2023 10:18 Ответить
Похоже таки Вы правы.
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17.10.2023 10:25 Ответить
цікаво, яке з хЙлів хЙло поїхало до сіПіздіня? 2-ге, третє,чи дохлий оригінал ?
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17.10.2023 10:42 Ответить
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17.10.2023 10:43 Ответить
От тобі і " бункерний дід"! Прям безстрашний дідок. Цікаво, а чемоданчик для калу він не забув?
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17.10.2023 11:13 Ответить
єто прибыл тот путен у которого тремор, который слова забывает и к которому перед визитом 2 недели карантин, для прапагандонов или тот путен что обнимаеться с толпой, бегает по заводам параходам и писдит по 2 часа без остановки???
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17.10.2023 11:28 Ответить
Китай».. Гиммлер медленно подошел к своему письменному столу, на котором стоял большой глобус. Он провел ладонью по обширному пространству, занимаемому Советским Союзом, потом повернул глобус и указательным пальцем коснулся крошечной территории Германии. «Если мы проиграем войну, нам не будет спасения», - сказал он. Затем он так же показал рукой на Китай: «А что будет, если однажды Россия объединится с Китаем? Особенно если это приведет к смешению рас?.....» 1942 г. Мемуары Вальтера Шелленберга - руководитель зарубежной разведки нацистской Германии.
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17.10.2023 11:33 Ответить
какой из них?
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17.10.2023 11:37 Ответить
Путин? А он ли..!!!??
Может как обычно , вместо него приехал один из его двойников...
Я вообще не понимаю..., КАК мир еще признает подписи и заявления не установленого лица...?!
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17.10.2023 13:28 Ответить
Чому джерело новини --- рыа-новосты???

Це апріорі хибне, брехливе, іпсошне, вороже джерело!

ЧОМУ, ЦН?
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17.10.2023 14:24 Ответить
СОСУНВОШИНГО !!! МОЛЬ РАЗНОСИТ ИНФЕКЦИЮ !!!
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18.10.2023 05:46 Ответить
 
 