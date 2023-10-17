Путин прибыл в Китай. Это его первый визит в Пекин после выдачи ордера на арест (обновлено)
Российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Как отмечается, он проведет двусторонние переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и примет участие в форуме "Один пояс – один путь".
Напомним, кремлевский диктатор не выезжал за пределы РФ с тех пор, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Почти неделю назад Путин посещал Кыргызстан.
На этой неделе Китай приветствует представителей 130 стран на форуме инициативы "Пояс и путь", который, как он надеется, поможет повысить его международный авторитет.
Китайские СМИ сообщали, что для участия в форуме в Пекин уже прибыли президент Сербии Александар Вучич, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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один шлях - це до пекла 😡
двійником може бути хоч хто! і негр і азіат.
життя двійника важливе!
Одели его в ватник, в сапоги, на голову треух, для достоверности подбили глаз и налили стакан водки. Все, настоящий русский - Лети на задание.
Прилетел, опустился на парашюте и через 15 минут его арестовали.
- Где я прокололся, в чем промах, на чем меня раскрыли???
- А где ты в нашем райцентре видел пьяного негра в ватнике и в грязных сапогах?
- Как там самочувствие Владимира Владимировича?
типу, плєшивий захворіє, та поїде лікуватися в китай. там і залишиться.
https://censor.net/ua/news/3449884/zsu_vdaryly_po_gelikopterah_ta_obladnannyu_aerodromiv_u_lugansku_ta_berdyansku_stratkom_zsu_video
КОЛИ КИТАЙ РЕАЛЬНО ЗАСТУПИТЬСЯ за "блєднава акурка"?
Китай согласился принять пу-2, чтобы оценить перспективы работы с ним после кончины пу-1
Может как обычно , вместо него приехал один из его двойников...
Я вообще не понимаю..., КАК мир еще признает подписи и заявления не установленого лица...?!
Це апріорі хибне, брехливе, іпсошне, вороже джерело!
ЧОМУ, ЦН?