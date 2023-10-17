Путин прибыл в Китай. Это его первый визит в Пекин после выдачи ордера на арест (обновлено)

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Как отмечается, он проведет двусторонние переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и примет участие в форуме "Один пояс – один путь".

Напомним, кремлевский диктатор не выезжал за пределы РФ с тех пор, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Почти неделю назад Путин посещал Кыргызстан.

На этой неделе Китай приветствует представителей 130 стран на форуме инициативы "Пояс и путь", который, как он надеется, поможет повысить его международный авторитет.

Китайские СМИ сообщали, что для участия в форуме в Пекин уже прибыли президент Сербии Александар Вучич, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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