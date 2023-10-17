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США и Израиль разработают план доставки гумдопомощи в Сектор Газа, - Блинкен

газа,сектор,гази

США и Израиль будут совместно работать над разработкой плана доставки гуманитарной помощи, предоставленной иностранными государствами и международными организациями, в Сектор Газа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, такого решения удалось добиться после 9-часовых переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Но Израиль опасается, что эта помощь может оказывать или уничтожать ХАМАС, и США разделяют эти опасения.

"Если ХАМАС каким-то образом будет блокировать гуманитарную помощь мирному населению, в том числе захватывая эту помощь, мы первыми их осудим, и мы будем работать над тем, чтобы это не повторялось", - заявил Блинкен.

Помимо доставки гумдопомощи он обсудил с израильтянами возможность создания зон безопасности для гражданского населения Газы.

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Эти вопросы будут также обсуждаться на встрече Нетаньяху и президента США Джо Байдена во время визита в Израиль.

Автор: 

Израиль (1930) Сектор Газа (178) гуманитарная помощь (1262) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
Наразі проблема номер один в світі -
це доставка гуманітарноі допомоги терористам Гази !!
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17.10.2023 06:58
+7
Для кого допомога, для тих хто радів та підтримував терористичну атаку чи для самих виконавців?
Таки нагнули Ізраїль ліваки та дебільні гуманісти.
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17.10.2023 07:13
+5
Ізраїль програв цю війну!
Замість знищити цей анклав, він знов почав його годувати.

Бібі навіть ***** подзвонив, відчитався!
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17.10.2023 07:42
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Наразі проблема номер один в світі -
це доставка гуманітарноі допомоги терористам Гази !!
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17.10.2023 06:58 Ответить
Для кого допомога, для тих хто радів та підтримував терористичну атаку чи для самих виконавців?
Таки нагнули Ізраїль ліваки та дебільні гуманісти.
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17.10.2023 07:13 Ответить
У арабів кожна дитина грається з іграшковим поясом хахеда, там щиро мати радіє, коли її син-шахед відправився у рай із 70 незайманими. Там всі вже безнадійні. Зтерти з лиця землі треба цей терористичний анклав, а не гумдопомогу їм ще посилати
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17.10.2023 07:23 Ответить
Может жратву и свет лучше обменять на израильских заложников ?
Не ?
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17.10.2023 14:57 Ответить
Одне
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17.10.2023 07:26 Ответить
Какая-то сплошная беззубость. В том Секторе Газа кто-то из гражданских осудил атаку на Израиль? Может там есть активное движение местных партизан против террористов ХАМАС? Наивность и трусливость Запада просто поражает. Цепляются за прошлый сытый мирок, которого уже нет
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17.10.2023 07:40 Ответить
Не надо запад замешивать весь
это ваш любимый дидо Байден с глобалистами раздает плюшки за нвш счет перераспределяет чужую собственност
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17.10.2023 07:50 Ответить
Альтернатива яка? "Мейк Амеріка грейт егейн"?
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17.10.2023 08:05 Ответить
Трамп был бы (или будет) лучше?
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17.10.2023 08:06 Ответить
Для Ізраїлю на сто відсотків краще.
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17.10.2023 08:16 Ответить
Во-во, головне - щоб про цукерки не забули.
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17.10.2023 07:42 Ответить
Ізраїль програв цю війну!
Замість знищити цей анклав, він знов почав його годувати.

Бібі навіть ***** подзвонив, відчитався!
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17.10.2023 07:42 Ответить
У них есть граница с Египтом пусть доставляют, и воду и электроэнергию тоже
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17.10.2023 08:01 Ответить
А не можна обмінювати на озброєння? Хай обирають: їсти чи стріляти.
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17.10.2023 08:13 Ответить
Дуже гарна ідея.
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17.10.2023 08:18 Ответить
"...ми першими їх засудимо"
Ось що найстрашніше для хамаса!
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17.10.2023 08:20 Ответить
 
 