США и Израиль разработают план доставки гумдопомощи в Сектор Газа, - Блинкен

США и Израиль будут совместно работать над разработкой плана доставки гуманитарной помощи, предоставленной иностранными государствами и международными организациями, в Сектор Газа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, такого решения удалось добиться после 9-часовых переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Но Израиль опасается, что эта помощь может оказывать или уничтожать ХАМАС, и США разделяют эти опасения.

"Если ХАМАС каким-то образом будет блокировать гуманитарную помощь мирному населению, в том числе захватывая эту помощь, мы первыми их осудим, и мы будем работать над тем, чтобы это не повторялось", - заявил Блинкен.

Помимо доставки гумдопомощи он обсудил с израильтянами возможность создания зон безопасности для гражданского населения Газы.

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Эти вопросы будут также обсуждаться на встрече Нетаньяху и президента США Джо Байдена во время визита в Израиль.