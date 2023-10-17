США и Израиль разработают план доставки гумдопомощи в Сектор Газа, - Блинкен
США и Израиль будут совместно работать над разработкой плана доставки гуманитарной помощи, предоставленной иностранными государствами и международными организациями, в Сектор Газа.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, такого решения удалось добиться после 9-часовых переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Но Израиль опасается, что эта помощь может оказывать или уничтожать ХАМАС, и США разделяют эти опасения.
"Если ХАМАС каким-то образом будет блокировать гуманитарную помощь мирному населению, в том числе захватывая эту помощь, мы первыми их осудим, и мы будем работать над тем, чтобы это не повторялось", - заявил Блинкен.
Помимо доставки гумдопомощи он обсудил с израильтянами возможность создания зон безопасности для гражданского населения Газы.
Эти вопросы будут также обсуждаться на встрече Нетаньяху и президента США Джо Байдена во время визита в Израиль.
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це доставка гуманітарноі допомоги терористам Гази !!
Таки нагнули Ізраїль ліваки та дебільні гуманісти.
Не ?
это ваш любимый дидо Байден с глобалистами раздает плюшки за нвш счет перераспределяет чужую собственност
Замість знищити цей анклав, він знов почав його годувати.
Бібі навіть ***** подзвонив, відчитався!
Ось що найстрашніше для хамаса!