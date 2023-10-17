Отражены атаки врага на Купянщине, возле Авдеевки и Марьинки, за сутки - 72 боестолкновения. Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового, - Генштаб

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует присущую Кремлю тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, обстреливает из реактивных систем залпового огня не только военные, но и в значительном количестве гражданские объекты нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, за минувшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также читайте: Вечером 16 октября россияне ударили ракетами по Изюмскому району Харьковщины.

Авиационным ударам подверглись: Бучки Черниговской области; Первомайское, Песчаное Харьковской области; Сиверск, Звановка, Спорное, Клещиевка, Новоселовка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Николаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Читайте также: На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступление, на Лимано-Купянском - враг пытается вести наступательные действия, - Силы обороны

"На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надии Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Генштаб информирует, что на Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. За сутки наши воины отбили более 10 атак врага.

Читайте также: В течение 16 октября Силы обороны отразили вражеские штурмы на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и запорожском направлениях, - Генштаб

"На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области", - добавляют в Генштабе.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра. ВИДЕО

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.