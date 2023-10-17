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Сутки на Херсонщине: враг обстрелял жилые кварталы региона и медучреждение в Бериславе

берислав

Вражеские войска продолжают обстреливать территорию Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки противник совершил 32 обстрела, выпустив 158 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне выпустили девять управляемых авиабомб по Херсонщине, - ОВА

Автор: 

обстрел (27396) Берислав (143) Херсонская область (4810)


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Жодного дня не обходится без обстрілів Херсонщини ,може вже пора давати відповідь .
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17.10.2023 08:37 Ответить
 
 