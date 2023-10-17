Сутки на Херсонщине: враг обстрелял жилые кварталы региона и медучреждение в Бериславе
Вражеские войска продолжают обстреливать территорию Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за минувшие сутки противник совершил 32 обстрела, выпустив 158 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
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володимир омельянов
показать весь комментарий17.10.2023 08:37 Ответить Мне нравится 0
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