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78% украинцев считают, что Зеленский отвечает за коррупцию в стране – почему он их считает московскими агентами? – Арестович. ВИДЕО

зеленский

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что 78% граждан Украины считают президента Владимира Зеленского ответственным за "элитную коррупцию".

Об этом он заявил в эфире Alpha Media, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно опросам 78% украинцев считают президента Зеленского ответственным за элитную коррупцию в Украине, коррупцию высших должностных лиц. Внимание, он считает 78% украинцев московскими агентами? Или 78% украинцев раскалывают украинское общественное мнение, продвигая кремлевские нарративы по коррупции в Украине? Ну ладно, Арестович сказал, Арестович - негодяй, с ним все понятно. 78% украинцев обвинили президента, сказали, что он является для них символом коррупции, высшей, элитной коррупции в Украине. Они все московские агенты или как?" – сказал он.

"Как же он допустил, что московский агент Михаил Ткач, Юрий Бутусов, Арестович, позволяют себе колоть общество", - добавил бывший советник ОП.

Напомним, ранее были обнародованы данные опроса, согласно которым 78% украинцев считают, что Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Также читайте: Россия для раскола поддержки Украины на Западе распространяет нарратив о коррупции, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) коррупция (8564) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+38
Скільки вже разів Люся змінювала дупу, яку спочатку вилизує потім "зраджує"
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17.10.2023 08:19
+38
Голосували за зеленського, а отримали єрмака, татарова, агрохімію, та купу шахраїв,
доречі, де серед них українці?
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17.10.2023 08:33
+20
Маніпулятор абдрістович ставить себе в один ряд з Бутусовим, щоб йогосприймали як одного з пристойних журналістів
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17.10.2023 08:39
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Тобто коли аферистович був радником преЗЕдента, то довіра до нього була 100%, а зараз він лише блохер, і тому довіри нема?
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17.10.2023 20:54 Ответить
Информационная куртизанка "Люся" сменила сутенера, стало быть?
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17.10.2023 12:33 Ответить
Яка корупція ? Це погробування населення України. Він вже стука в
двері клубу міліардерів.
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17.10.2023 12:33 Ответить
Вы думали что хуже Зели быть не может? Встречайте Люсю Карамельку!👶
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17.10.2023 13:31 Ответить
Два чоботи - і обидва рвані.
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17.10.2023 20:55 Ответить
Жгі, Люся, жгі...
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17.10.2023 14:05 Ответить
зачем здесь пиарят Арестовича?
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17.10.2023 14:13 Ответить
одна упряжка!
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17.10.2023 16:06 Ответить
Це очевидно: щоби ті, хто довіряв безмежно і аферистовичу, і вазелінському, почали нарешті хоч трохи думати залишками сірої речовини в порожніх казанках.
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17.10.2023 20:57 Ответить
очевидно совсем другое. антипиар - тоже пиар.
а требовать думать, от тех, кто на это не способен - бессмысленно.
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17.10.2023 21:03 Ответить
Баба Параска закодувала Арестовича від брехні президента і тепер він став жертвою режима Зеленського - погрози, травля, тиск на бізнес. "Ще в Грузії, в 3 роки, я знав, що стану президентом, бо жер гімно гірських орлів" - зізнається Олексій.
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17.10.2023 14:29 Ответить
Такой опрос в данное время это полная чушь.Типичное развешивание лапши на уши.Мне и как многим другим,объяснения и обоснования с уст абристовича, вообще, полностью не нужны.И многим на сегодня видно,что Зеленский как подставная фигура полностью себя исчерпал. Он приходил как мальчик для битья. Наступило время битья.
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17.10.2023 14:57 Ответить
Вчитесь в Арестовича гнучкості мислення! Потужний акробат і циркач робить кульбіти з перевзуванням у повітрі з величезною швидкістью
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17.10.2023 15:34 Ответить
О, цензор вже з арестовичем мочать зелю. хороша компанія зібралась....
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17.10.2023 16:03 Ответить
Проти зеленого "беспрєдєлу" усі засоби згодяться.
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17.10.2023 20:59 Ответить
*********** може. То може видясть чіткі пропозиції як подолати корупцію у владі? Має інструменти? - Ні, то не просто "тупий", а "тупішого не буває". Коли довго собі брешуть то починають вірити в свою брехню. АРХ М
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17.10.2023 18:06 Ответить
бенин Оманский Нарик не отвечает, а возглавляет ее в месте с фсбэшником Елдаком и низкопробным аферистом Хламидией, придатком фсбэшника сивковича гнтьманцевым и паДлоляком а остальная Шодла в доле....такие как резников и т.д
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17.10.2023 19:39 Ответить
А шо президент не відповідає за своїх підлеглих-корупціонерів, чи президента треба тільки вихваляти?
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18.10.2023 06:45 Ответить
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