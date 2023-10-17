78% украинцев считают, что Зеленский отвечает за коррупцию в стране – почему он их считает московскими агентами? – Арестович. ВИДЕО

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что 78% граждан Украины считают президента Владимира Зеленского ответственным за "элитную коррупцию".

Об этом он заявил в эфире Alpha Media, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно опросам 78% украинцев считают президента Зеленского ответственным за элитную коррупцию в Украине, коррупцию высших должностных лиц. Внимание, он считает 78% украинцев московскими агентами? Или 78% украинцев раскалывают украинское общественное мнение, продвигая кремлевские нарративы по коррупции в Украине? Ну ладно, Арестович сказал, Арестович - негодяй, с ним все понятно. 78% украинцев обвинили президента, сказали, что он является для них символом коррупции, высшей, элитной коррупции в Украине. Они все московские агенты или как?" – сказал он.

"Как же он допустил, что московский агент Михаил Ткач, Юрий Бутусов, Арестович, позволяют себе колоть общество", - добавил бывший советник ОП.

Напомним, ранее были обнародованы данные опроса, согласно которым 78% украинцев считают, что Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

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