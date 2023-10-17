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Предатель Аксенов уверяет, что на подлете в Крым якобы уничтожены 8 украинских БПЛА

крим

Крымский предатель Сергей Аксенов уверяет, что ночью на подлете к оккупированному Крыму якобы уничтожены восемь украинских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

"На подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника", - уверяет он.

Крымский марионетка также еще раз призывает всех местных жителей сохранять спокойствие.

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Автор: 

Крым (26412) дроны (3986)


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Як це важливо як інформація? Нібито новини нібито ні
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17.10.2023 09:14 Ответить
Ну значить є влучання.
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17.10.2023 09:16 Ответить
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17.10.2023 09:35 Ответить
******. У нас нет атакамс.
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17.10.2023 09:43 Ответить
Яким аєродромом збили безпілотники?
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17.10.2023 10:14 Ответить
 
 