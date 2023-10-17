Предатель Аксенов уверяет, что на подлете в Крым якобы уничтожены 8 украинских БПЛА
Крымский предатель Сергей Аксенов уверяет, что ночью на подлете к оккупированному Крыму якобы уничтожены восемь украинских БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.
"На подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника", - уверяет он.
Крымский марионетка также еще раз призывает всех местных жителей сохранять спокойствие.
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valentyna #410470
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Gary Grant
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Перехватчик
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Юрий #542373
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Вячеслав Бондаренко #521119
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