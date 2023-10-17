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США, Япония и Южная Корея создали "горячую линию" безопасности для реагирования на угрозы КНДР

сша,корея,япония

США, Япония и Южная Корея открыли "горячую линию" связи по вопросам безопасности для обмена данными об угрозах Северной Кореи и роста военной активности Китая в регионе.

Об этом со ссылкой на источники во власти Южной Кореи сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

Решение о создании такой "горячей линии" приняли лидеры трех стран: Джо Байден, Юн Сок Йоль и Фумио Кишида во время первого трехстороннего саммита, состоявшегося в Вашингтоне в августе. Тогда они договорились консультироваться друг с другом при обнаружении угроз.

"Горячая линия" соединяет Национальные советы безопасности трех стран, предоставляя возможность голосовой и видеосвязи между их лидерами и чиновниками в любое время.

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Теперь технические специалисты завершают тестирование канала связи, и вскоре он заработает в штатном режиме.

Открытие "горячей линии" состоялось на фоне усиления опасений экспертов и политиков по поводу вероятных провокативных действий КНДР и Китая, которые могут воспользоваться тем, что Вашингтон сосредоточил внимание на урегулировании конфликта Израиля и ХАМАС и войне РФ против Украины. Проект такой связи также стал актуален в условиях активности Пхеньяна в сфере ядерных и ракетных программ.

Автор: 

безопасность (1107) КНДР (1214) США (26877) Южная Корея (338) Япония (1310)


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Украина еще не звонила на горячую линию?

- Алё, здравствуйте, северная корея поставляет боеприпасы в рф кораблями уже, отреагируйте как то.
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17.10.2023 09:17 Ответить
Біда навчила. Шашлики зеленського і вихідні Ізраїль.
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17.10.2023 09:18 Ответить
 
 