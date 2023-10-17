"Мы с женой купили продукты, заселились в кабинет, легли, ждали. Позвонил Ермак", - Буданов рассказал о подготовке к вторжению 23 февраля
Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о разговоре с главой Офиса президента Андреем Ермаком в ночь перед полномасштабным вторжением РФ.
Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
По словам Буданова, россияне постоянно переносили дату вторжения.
"Последние две недели там постоянно они на день, на две оттягивали и оттягивали. Но 23 числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно. Это было донесено до сведения первого лица государства. Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте: до 4 утра уже не так много оставалось времени.
Я сюда заселился – 23-го числа мы с женой уже жили в кабинете. Мы вечером сходили в магазин на Петровке, в продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал. И примерно в 3:30 мне позвонил руководитель Офиса президента и говорит: "Ну вот уже 3:30, как будто все спокойно. Может, как-то обойдется?"
Говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом". И так мы с ним проговорили почти до четырех часов",- отметил глава ГУР МО.
Буданов добавил, что где-то в 4:20 "начало прилетать".
"Ведь ракеты были уже в воздухе, какое-то время они еще летели. Ну все, я выдохнул. Теперь надо начинать работать над следующим вопросом", - подытожил он.
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Це якийсь пз..Ць
мені важко повірити, що все, що має робити напередодні повномаштабного вторгнення в країну очільник ГУР - це затаритись продуктами, лягти з дружиною й
*******розмовляти замість того аби готувати підпорядковані підрозділи до вторгнення, віддавати бойові розпорядження, та *****, те вже сакраментальне: насравши на бездіяльність зеленського вийти на ЗМІ та повідомити людей про вторгнення й закликати вживати заходи щодо власної безпеки.
ні, він відверто каже,що не робив, як й всі інші, ні-ху-я.
🤣🤣🤣🤣
привет жене, ложитесь спать
Зебіли, хто такий (д)Єрьмак, який має право телефонувати очільнику ГУР МО???
Лише здатне травити байки в стилі совка.
Ти падло повинно було працювати в режими 24/7, а не за продуктами ходити!!!
Кончений членограй і його «команда», де лише зрадники, та дурні як пень виконавці.
Рівень цієї медіашльондри, це керувати пунктом прийому вторсировини.
в принципі гобачов також сидів біля старенького радіоприймача в форосі.
Ох#еть. Даже не боятся такое говорить в открытую. Просто п#здец. 😗
Чи просто прибуток якого крутить фсбешна падаль?
Аж нудить від таких откровень.
А дружина часом не по прізвищу Гогилашвілі?
его судить надо за такое. Явка с повинной