"Мы с женой купили продукты, заселились в кабинет, легли, ждали. Позвонил Ермак", - Буданов рассказал о подготовке к вторжению 23 февраля

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о разговоре с главой Офиса президента Андреем Ермаком в ночь перед полномасштабным вторжением РФ.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, россияне постоянно переносили дату вторжения.

"Последние две недели там постоянно они на день, на две оттягивали и оттягивали. Но 23 числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно. Это было донесено до сведения первого лица государства. Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте: до 4 утра уже не так много оставалось времени.

Я сюда заселился – 23-го числа мы с женой уже жили в кабинете. Мы вечером сходили в магазин на Петровке, в продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал. И примерно в 3:30 мне позвонил руководитель Офиса президента и говорит: "Ну вот уже 3:30, как будто все спокойно. Может, как-то обойдется?"

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Говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом". И так мы с ним проговорили почти до четырех часов",- отметил глава ГУР МО.

Буданов добавил, что где-то в 4:20 "начало прилетать".

"Ведь ракеты были уже в воздухе, какое-то время они еще летели. Ну все, я выдохнул. Теперь надо начинать работать над следующим вопросом", - подытожил он.

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