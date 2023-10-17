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Новости Война
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"Мы с женой купили продукты, заселились в кабинет, легли, ждали. Позвонил Ермак", - Буданов рассказал о подготовке к вторжению 23 февраля

буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о разговоре с главой Офиса президента Андреем Ермаком в ночь перед полномасштабным вторжением РФ.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, россияне постоянно переносили дату вторжения.

"Последние две недели там постоянно они на день, на две оттягивали и оттягивали. Но 23 числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно. Это было донесено до сведения первого лица государства. Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте: до 4 утра уже не так много оставалось времени.

Я сюда заселился – 23-го числа мы с женой уже жили в кабинете. Мы вечером сходили в магазин на Петровке, в продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал. И примерно в 3:30 мне позвонил руководитель Офиса президента и говорит: "Ну вот уже 3:30, как будто все спокойно. Может, как-то обойдется?"

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Говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом". И так мы с ним проговорили почти до четырех часов",- отметил глава ГУР МО.

Буданов добавил, что где-то в 4:20 "начало прилетать".

"Ведь ракеты были уже в воздухе, какое-то время они еще летели. Ну все, я выдохнул. Теперь надо начинать работать над следующим вопросом", - подытожил он.

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Автор: 

Буданов Кирилл (457) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+115
"Може пронесе?" - ці люди керують країною. Суки.
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17.10.2023 09:53
+98
Буданов , ти брехлива тварина ! ЗЕля , Єрмак і вся зелена шобла все зробили щоб рашистам вдалося захопити Україну .Не ліпи з зрадників героїв !
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17.10.2023 09:50
+60
"Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам'ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 3:30 мені зателефонував керівник Офісу президента і каже: "Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?"

Як же це гидко все! Ходили в магазин, лежали, чекали, дрімали.... В той час, як мости треба було підривати і мінувати усі дороги і готувати позиції спецткхнікою швидко і влаштовувати засідки, закладати фугаси для колон, пристрвлювати ділянки на кордоні, щоб зупинити колони. Сподіваюся, буде розлідуваення, яке встановить, чому не підривали мости, хоча часу було дуже дуже багато.
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17.10.2023 10:01
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О как. Так самоуверены в себе и наших 73%, что выберут их на второй срок, что публично на себя выкладывают компромат.
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17.10.2023 15:21 Ответить
Заїбісь. Вони закупи зробили, а я для дітей в черзі стояв, коли ці уйобки по супермаркету Клас вдарили. Дякую і крокуйте за кораблём
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17.10.2023 15:24 Ответить
Чим далі тим більше бачу невідповідність заяв стосовно обізнаності у повномасштабному нападі рашистів керівництва країни і їх дій котрі призвели до наслідків яких можливо було запобігти по усіх напрямках нападу ворога на Україну розмістивши у відповідних місцях міни, мобільні групи що могли завдати ворогу більшої шкоди та розмістивши артилерійські підрозділи для нанесення урону колонам із ворожою технікою та особовим складом і ще багато чого для послаблення сил нападника. Тому або вони відверто брешуть задля красного слівця, або дурні котрих світ не бачив, або взагалі діяли на користь Москви!!!
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17.10.2023 15:47 Ответить
Самі курви все знали, рідних вивезли та самі на захід сїбали, плебсу впарювали про травневі шашлики
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17.10.2023 16:14 Ответить
І поїхали на шашлі в спільну хату з нарко баригою гогілашвілі..... Голова розвідки в кабінеті з жінкою бутіки їв..... Це що за пзц?
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17.10.2023 17:15 Ответить
до 23.02.22 закликали до шашликів і не панікувати,підготовки Рашкою до війни не бачили,потім роздяглися,лягли з дружиною в ліжко і стали чекати до 3-30 24.02..... він долбо**** чи нас такими вважає? що воно меле,цей Ріхард Зорге **********?
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17.10.2023 18:05 Ответить
> Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?

Це якийсь пз..Ць
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17.10.2023 18:16 Ответить
я *** його знає, що це, якщо не зізнання у власній зокрема й владної загалом злочинній бездіяльності щодо захисту країни.
мені важко повірити, що все, що має робити напередодні повномаштабного вторгнення в країну очільник ГУР - це затаритись продуктами, лягти з дружиною й ******* розмовляти замість того аби готувати підпорядковані підрозділи до вторгнення, віддавати бойові розпорядження, та *****, те вже сакраментальне: насравши на бездіяльність зеленського вийти на ЗМІ та повідомити людей про вторгнення й закликати вживати заходи щодо власної безпеки.
ні, він відверто каже,що не робив, як й всі інші, ні-ху-я.
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17.10.2023 18:19 Ответить
Коли воно вже заткнеться? Мемуарист...
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17.10.2023 18:20 Ответить
для чого? нехай свідчить.
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17.10.2023 18:23 Ответить
Як чудово виходить, закупили продуктів, закрились в кабінеті з дружиною(чи гогой ШпіліВілі) і ляглі і просют. А людям бл в прикордонним населених пунктах сказати, щоб вони хоч на всякий випадок зібрали все необхідне нах нада? Нехай їх гвалтують,катують,вбивають - а ми поки а бункері пересидимо і подивимося? Ліплять героя з гімна, яке окрім незрозумілої операції в Криму хз за що отримав генерала і став керівником гур.
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17.10.2023 18:26 Ответить
як воно бреше, а як в цю маячню вписується розмінування і відведення військ з півдня, про скорочення армії і знищення ВПК навіть не згадую. Навіть з цього тексту ясно що у владі некомпетентні бездарні клоуни, це тільки по їхніх словах.
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17.10.2023 18:27 Ответить
Вся верховна ЗЕвлада - держзрадники и должны сидеть по 111 статье. ИМПИЧМЕНТ, ЗЕЗРАДНЫКИ!!!!
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17.10.2023 18:32 Ответить
"Ми з дружиною купили продукти, заселилися в кабінет, лягли, чекали. Подзвонив Єрмак", - Буданов Джерело:
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17.10.2023 18:40 Ответить
Arestovich & Budanoff pictures ...
🤣🤣🤣🤣
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17.10.2023 19:24 Ответить
це просто треш...
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17.10.2023 18:44 Ответить
здравствуй Люся Буданова!
привет жене, ложитесь спать
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17.10.2023 19:14 Ответить
"...Подзовнив (д)Эрмак..." А чому не "преЗЕдент", а "завгісп"?
Зебіли, хто такий (д)Єрьмак, який має право телефонувати очільнику ГУР МО???
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17.10.2023 19:24 Ответить
Рівень дебіла з iq<60
Лише здатне травити байки в стилі совка.
Ти падло повинно було працювати в режими 24/7, а не за продуктами ходити!!!
Кончений членограй і його «команда», де лише зрадники, та дурні як пень виконавці.
Рівень цієї медіашльондри, це керувати пунктом прийому вторсировини.
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17.10.2023 19:26 Ответить
не читав, майже й дописи... Кого ж ви, придурки членограя, запхали в керівники для вавиверження???
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17.10.2023 20:30 Ответить
лягли...
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17.10.2023 20:35 Ответить
Якісь такі інтимні подробиці...аж невдобно...шо?! і навіть і напівшишечки не було...
в принципі гобачов також сидів біля старенького радіоприймача в форосі.
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17.10.2023 21:44 Ответить
баришня вже лягли i просять(С)
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18.10.2023 05:02 Ответить
Буданга расписался в том, что правительство на всех уровнях кидануло украинский народ.
Ох#еть. Даже не боятся такое говорить в открытую. Просто п#здец. 😗
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17.10.2023 20:39 Ответить
Kirussia , ти ДЕБІЛЛ???
Чи просто прибуток якого крутить фсбешна падаль?
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17.10.2023 20:46 Ответить
Це із серії як вони їли мівіну.
Аж нудить від таких откровень.
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17.10.2023 21:16 Ответить
За 2 часа до нападения шеф разведки покупает продукты и ложится с женой. Никого ничего не смущает?
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17.10.2023 21:39 Ответить
Буданов - придурок. Если это правда, и он действительно это говорил, то это явка с повинной по 3 статьям минимум. "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу" (с)
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17.10.2023 22:03 Ответить
как драматично, Буданов с женой легли под Россию, и ждали... когда же лягут и все остальные. но вышла промашка, украинский народ не захотел, и дал рашистским оккупантам по рогам.
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17.10.2023 22:18 Ответить
Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли Джерело:
А дружина часом не по прізвищу Гогилашвілі?
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17.10.2023 23:18 Ответить
лягли і чекали... а може обійдеться?...
его судить надо за такое. Явка с повинной
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18.10.2023 02:43 Ответить
Брехло зелено- гогілашвілівске , не вірю цій гниді абсолютно , другий арестович .Зешобла забрехалася по повному , це вже десь до десятої брехливої версії доходить .Нах.
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18.10.2023 06:09 Ответить
Якось трохи по ділетанськи головний розвідник країни провів ніч перед нападом. Ну і дякуємо, що ми нічого не знали і я 24того мала квитки до Єгипту на відпочинок, мала летіти сама, дитяті купила в останній момент, бо моя чуйка мене не підвела і я точно знала що не просто так там на кордоні пересувні шпиталі «тренуються», короче 24 того ніхто нікуди не полетів. То я про що, може мені замість Буданова? У мене чуйка по круче буде, ну на крайняк які Таро розкину )))
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18.10.2023 06:16 Ответить
**** ТЕРРОРИСТ !)
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18.10.2023 06:18 Ответить
А ЧЕКАТИ НЕ ТРЕБА !!! ТРЕБА ПРЕДРІКАТИ !!!
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18.10.2023 06:20 Ответить
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