Оккупанты увеличили количество штурмов в направлении Марьинки и не оставляют попыток окружить Авдеевку, - Силы обороны Таврического направления

Наши воины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления

Отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий в направлении Марьинки. Противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды "Шторм", которые понесли и понесут значительные потери. Российское командование бросает их вперед на верную гибель.

"За минувшие сутки враг нанес 16 авиационных ударов, провел 42 боевых столкновения, кроме того совершил 595 артобстрелов.

Есть высокая угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. За сутки наши воины отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили почти 20 атак врага в районе Марьинки и еще 5 атак - южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Также сообщается, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" в течение суток выполнили 1332 огневых задач.

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Общие потери врага составили 355 человек. Уничтожены 22 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 6 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 БПЛА и 7 единиц автомобильной техники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов врага.