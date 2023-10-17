Россияне активизировались на Востоке, но захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен, - британская разведка

Российские оккупационные войска начали наступление на Востоке Украины, однако украинские защитники сдерживают его, нанося урон рашистам.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Россия начала скоординированное наступление на нескольких направлениях на востоке Украины. Российские войска в Донецке проводят общевойсковое наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года. Город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели по установлению контроля над Донецкой областью", - говорится в сообщении.

По данным разведки, войска РФ атакуют с помощью нескольких бронетанковых батальонов, пытающихся оцепить город, и "вероятно, это будет самая большая наступательная операция, совершенная Россией как минимум с января 2023 года".

Украинские защитники сдерживают наступление рашистов, оккупанты несут тяжелые потери в технике и личном составе.

"Медленный прогресс и высокие потери, вероятно, повлекли за собой смену посланий России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе", - добавили в разведке Великобритании.

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