Россияне активизировались на Востоке, но захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен, - британская разведка
Российские оккупационные войска начали наступление на Востоке Украины, однако украинские защитники сдерживают его, нанося урон рашистам.
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Россия начала скоординированное наступление на нескольких направлениях на востоке Украины. Российские войска в Донецке проводят общевойсковое наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года. Город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели по установлению контроля над Донецкой областью", - говорится в сообщении.
По данным разведки, войска РФ атакуют с помощью нескольких бронетанковых батальонов, пытающихся оцепить город, и "вероятно, это будет самая большая наступательная операция, совершенная Россией как минимум с января 2023 года".
Украинские защитники сдерживают наступление рашистов, оккупанты несут тяжелые потери в технике и личном составе.
"Медленный прогресс и высокие потери, вероятно, повлекли за собой смену посланий России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе", - добавили в разведке Великобритании.
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Натрапив на ще одну цікаву публікацію .
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Авдеевка. Объясняет немецкий обозреватель https://twitter.com/Tendar/status/1713520368151941558?s=20 Tendar.
💬"Россияне сделали большое количество ошибок, но я бы хотел начать с того, что они сделали правильно.
Они, очевидно, смогли скрыть своё оперативное построение. Не будет ложью сказать, что настолько интенсивная российская атака на этом направлении стала неожиданностью для украинской обороны.
ВС РФ успешно задействовали ударную силу, соразмерную нескольких бригадам. Скрыть подготовку к наступлению таким количеством войск - это нетривиальная задача и нужно отдать им должное.
Правда, все их правильные действия на этом заканчиваются.
Несмотря на ранний успех под Красногоровкой (северный фланг), Россия моментально показала свою слабость в манёвренной войне. Сложно описать, насколько безнадёжно они в этом отстают. Это было их постоянной проблемой с 24 февраля 2022, и это удивительно, как у них с тех пор ничего не изменилось.
Всё те же видео с длинными колоннами, которые пытаются протиснуться по узеньким дорогам (пример в https://t.me/ToBeOr_Official/13351 Водяном), где их останавливают украинские мины, дроны и отчаянно сражающиеся противотанковые расчёты.
По факту украинские дроны и противотанковые расчёты сделали разницу, остановив прорыв техники.
Такой запуск техники по узким дорогам и минным полям нивелирует весь эффект от внезапности атаки. Зачем так долго и тщательно всё готовить, если вы давитесь на первом повороте уже через пару сотен метров? (Использовано слово chokepoint вместо checkpoint, от слова choke - давиться).
Ещё более непонятно, какой смысл наступать в Авдеевке - это абсолютно бесполезно со стратегической точки зрения. Если Россия возьмёт Авдеевку (и это очень большое "если") - это имеет ещё меньше смысла, чем Бахмут (там хотя бы транспортная развязка) и Угледар (там близость к железной дороге), так как Авдеевка не имеет никакого влияния на Запорожский фронт, максимум - оттягивает войска.
Представьте ещё один Бахмут, только на этот раз у вас ещё меньше артиллерии, чем год назад. Про артиллерию это не фигура речи, это действительно чувствуется на поле боя (истощение боеприпасов, складов, артиллерийских стволов - ВСУ недаром всё лето методично их выносили).
Ладно, допустим, Авдеевка должна оттягивать ВСУ с Запорожского фронта. Но Авдеевка - это крепость. Россия не может захватить её ни с 2014 года, ни с момента полномасштабного вторжения. Для её обороны нужно не так много войск. Скорее наоборот, это Украина в Авдеевке оттягивает российские войска, которые могли бы быть задействованы на том же Запорожском фронте. Если вы смотрите на это с точки зрения истощения ресурсов противника, Авдеевка - самое удобное место для обороны.
Российские потери в Авдеевке уже чрезмерны. Это огромное расточительство, которое не изменит ситуацию на стратегическом уровне даже в случае захвата города.
Есть соблазн сравнить наступление в Авдеевке с украинским наступлением на Работино в первые дни контрнаступления (хотя там был совсем не тот масштаб потерь). Но Украина, постигнув неудачу, остановилась, сделала выводы и изменила тактику, перейдя к артиллерийскому истощению.
Эта тактика не слишком зрелищна. Но она эффективна и в долгосрочной перспективе мы ещё увидим её плоды.
Большой вопрос, зачем Россия начала это наступление. Возможно, Шойгу и Герасимову нужна собственная маленькая победа, чтобы противопоставить себя Пригожину, который заявил, что возьмёт Бахмут и в итоге взял его.
Здесь может быть и пропагандистский момент. Авдеевка - это агломерация и "ворота в Донецк", её гипотетическое взятие может преподноситься как "мы отодвинули подальше страшные украинские войска, которые 9 лет бомбили Донецк!".
Здесь может быть и медиаэффект. Пресса обожает рисовать карты со стрелочками. СМИ будут разносить потерю Авдеевки как венец украинского контрнаступления, на украинское руководство будет оказываться ещё больше давления, особенно в условиях войны в секторе Газа.
Но по итогу Авдеевка - это олицетворение всех ошибок, которые Россия допускала в этой войне. Это большой стратегический промах, который возымеет негативный эффект в долгосрочной перспективе, вне зависимости от того, удастся ли России её захватить".
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2. Традиційно, у нас є дуже серйозні проблеми з виявленням та оцінкою резервів РФ. Тому ніхто не може дати прогнозів, коли і чим закінчиться їх наступ.
3. Британська розвідка дуже зручно використовує розмите формулювання "найближчим часом". Дурню зрозуміло, що найближчими кількома тижнями Авдіївку в кільце не візьмуть. Але я нагадаю, що битва безпосередньо за Бахмут розпочалася у лютому 2023 р. і до кінця квітня Бахмут був повністю захоплений. А до кінця травня вони відсунули фронт ще на кілька кілометрів. від міста. І весь цей час там були майже безперервні атаки орків. Тому давати якусь оцінку "наступу" РФ за результатами першого тижня щонайменше не професійно.
4. За літню компанію можна дійти невтішного висновку у тому, що РФ має дуже значні сили та резерви. Ці сили та резерви дозволяють їм не просто успішно стримувати наш наступ, а й контратакувати, вести широкомасштабні наступальні дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку, розпочати потужний наступ на Авдіївку, накопичувати сили та зміцнювати оборону на Херсонському напрямку.
І я поки що не бачу найменших ознак того, що у них "щось там закінчується".