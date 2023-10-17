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В Госдуме РФ заявили об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

госдума

Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и бросает в сторону США обвинения в якобы "безответственном отношении к глобальной безопасности".

Соответствующее заявление сделал спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

Он отметил, что Россия ратифицировала договор еще в 2000 году, а США не сделали этого из-за своего "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности". Володин также отметил, что таким образом страна-агрессор Россия пытается "защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет".

Сообщается, что, несмотря на отмену ратификации, Россия останется подписантом Договора и будет продолжать сотрудничать с его организацией и глобальной системой мониторинга, извещающей мир о любых испытаниях.

Также читайте: НАТО начинает масштабные учения Steadfast Noon по ядерному сдерживанию

Ранее посол России в ДВЗЯИ Михаил Ульянов заявлял, что Москва отзовет его ратификацию.

Тогда Вашингтон осудил такой шаг и назвал его угрозой "глобальной норме".

В Госдепе США отмечают, что Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны, чтобы они прекратили поставки оружия и другую помощь Украине в ее борьбе против российских войск.

Автор: 

россия (95702) США (26877) ядерная безопасность (495) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+10
Апять у рашистав вінават Вашингтонскій злобний обком....
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17.10.2023 10:12
+7
Щось дуже швидко ви забули про "Ніжки Буша"!

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17.10.2023 10:22
+7
Сімонян адабряєт. Пора ї@анути над Сибіром. Всім баяцца.
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17.10.2023 10:26
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світ навиворіт: зло - це добро, війна - це мир... світ збожеволів і летить у прірву. з огляду на рівень політики і відповідальності на Заході, перспективи виживання людства примарні
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17.10.2023 10:10 Ответить
Апять у рашистав вінават Вашингтонскій злобний обком....
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17.10.2023 10:12 Ответить
біда в тому, що західні політики згодні слухати це лайно "аби нє било вайни"
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17.10.2023 10:13 Ответить
А шо делать? - извечный вопрос до кацапа...
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17.10.2023 10:17 Ответить
пацан сказал - пацан сделал
пацан - не сделал - еще раз сказал
пацан подписал договор
пацан его отменил
у всех он есть - а у пацана - нету
пацану прикольно
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17.10.2023 12:03 Ответить
Головою думати. І не відкормлювати чудовисько, яке тебе ж сожре. Захід викормив *****, викормив Сі, а тепер офігіває від того, що ядерна війна на порозі.
А що робити зараз? Знайти яйця і таки впрягтися у перемогу України, бо тільки так ***** можна буде вгамувати. Воно розуміє лише силу. Інакше - хаос у всьому світі, і можлива ядерна війна.
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17.10.2023 13:01 Ответить
ну а хто китайцям побудував ******* економіку, хто кацапам розбутував нєфтянку руками усіляких халібьортонів, шлюхбюрже, ексонів-шевронів та інших шеллів? мабуть марсіани.
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17.10.2023 10:19 Ответить
мало того-када рабсєянє в 90-х зигібалісь с галадухі то злиє амєріканци еті нєгадяйскіє нєгадяі вмєста таго шоб іх проста дабіть кармілі іх ножкамі буша-і вот благадарнасть рашистав...
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17.10.2023 10:24 Ответить
ну ніжки буша - то таке. вони туди запустили іноземний капітал у великій кількості.
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17.10.2023 10:26 Ответить
доречі Україна теж тоді безкоштовно передала цим рашистським ублюдкам чимало зерна-ось маємо також вдячність...
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17.10.2023 10:30 Ответить
На шо намек, китайцы с кацапами - безнадежный унтерменш?
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17.10.2023 10:28 Ответить
дикунів завжди треба тримати на мушці, нівіть коли даєш їм пряник.
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17.10.2023 10:35 Ответить
Китайці не дикуни. Це по-перше.
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17.10.2023 10:35 Ответить
але це не точно...
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17.10.2023 11:44 Ответить
Точно ні. Світова економіка і світова фабрика.
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17.10.2023 12:07 Ответить
правлячі старці, які підмінили демократію герантократією по всьому, так званому цивілізованому світу, не здатні протистояти диктатурам. не вистачає ні сили, ні волі. немає в світі справжнього лідера, от і розквітають всілякі аятоли, сідзінпіни та інші ************ істоти.
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17.10.2023 10:16 Ответить
Дык. тех аятол стока , шо какой гос бюджет их может выдержать. Но если поступить творчески, да пришибить того, кто является их воспитателем и главным спонсором... - это же другие расклады; чем Украина , при поддержке Запада, и занимается.
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17.10.2023 10:20 Ответить
Фанат сильнай руки?
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17.10.2023 10:37 Ответить
прибічник здорового глузду.
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17.10.2023 10:59 Ответить
А воно сами так!
Якби США з партнерами більш відповідально відносились до глобальної безпеки, на місті Чмосковії вже давно булаб глибоченна радиоактивна яма зі скляними обплавленими краями...
Погане-погане США...
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17.10.2023 10:14 Ответить
Щось дуже швидко ви забули про "Ніжки Буша"!

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17.10.2023 10:22 Ответить
Дык, НАГЛОСТЬ ЖЕ - ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ.
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17.10.2023 10:29 Ответить
Сімонян адабряєт. Пора ї@анути над Сибіром. Всім баяцца.
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17.10.2023 10:26 Ответить
Знову кацапи лякають Європу,
Тільки погрози їх можуть спасти,
Бо США їх посдали у жопу
Це для кацапа останні часи!!!
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17.10.2023 10:27 Ответить
а МОЖНО ПОДУМАТЬ , ШО КАЦАПЫ НЕ ПРОДОЛЖАЛИ РАЗРАБАТЫВАТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ... Просто,Ю испытать, с экономических причин , у кацапов получается раз в 20 лет.
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17.10.2023 10:31 Ответить
за 20 лет автомат без перезарядки на складе станет куском железа
а тут ядерная реакция - которая за двадцать лет превращает головку в сыр для мышей
американци хорошо понимают сколько как и когда нужно МЕНЯТЬ ЯО
... и ждут - когда ЯО распадется а потом и кацапия
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17.10.2023 12:09 Ответить
Ну - і де вони будуть проводить "випробування"? Семипалатинськ для них закритий Біле море і прилеглу до нього місцевість (Карелію та Архангелогородчину) уже засрали невдалим випробуванням свого "Циркона" Залишається лише білих ведмедів лякать на Новій Землі?
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17.10.2023 10:30 Ответить
12 километровые свердловини - сверли по всему каазлабаду , не хочу. Если у нас на глубине испытывают, то у них тока ленивый не будет и дальше забруднювати козлорылию.
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17.10.2023 10:34 Ответить
А вони ще здатні бурить 12-кілометрові свердловини? Знову щось "утнуть через жопу"! Або бур заклинить, або заряд у свердловині застрягне, або пусковий пристрій не спрацює
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17.10.2023 10:41 Ответить
зрозуміло, Сибір ховайся
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17.10.2023 10:33 Ответить
страх какой?!
- известный кидала Московия отозвала свою ничего не стоящую подпись от ничего не стОящего для кидалы документа
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17.10.2023 10:36 Ответить
Искренне жаль жителей Воронежа. (sarcasm)
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17.10.2023 12:08 Ответить
 
 