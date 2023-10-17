В Госдуме РФ заявили об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний
Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и бросает в сторону США обвинения в якобы "безответственном отношении к глобальной безопасности".
Соответствующее заявление сделал спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.
Он отметил, что Россия ратифицировала договор еще в 2000 году, а США не сделали этого из-за своего "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности". Володин также отметил, что таким образом страна-агрессор Россия пытается "защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет".
Сообщается, что, несмотря на отмену ратификации, Россия останется подписантом Договора и будет продолжать сотрудничать с его организацией и глобальной системой мониторинга, извещающей мир о любых испытаниях.
Ранее посол России в ДВЗЯИ Михаил Ульянов заявлял, что Москва отзовет его ратификацию.
Тогда Вашингтон осудил такой шаг и назвал его угрозой "глобальной норме".
В Госдепе США отмечают, что Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны, чтобы они прекратили поставки оружия и другую помощь Украине в ее борьбе против российских войск.
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пацан - не сделал - еще раз сказал
пацан подписал договор
пацан его отменил
у всех он есть - а у пацана - нету
пацану прикольно
А що робити зараз? Знайти яйця і таки впрягтися у перемогу України, бо тільки так ***** можна буде вгамувати. Воно розуміє лише силу. Інакше - хаос у всьому світі, і можлива ядерна війна.
Якби США з партнерами більш відповідально відносились до глобальної безпеки, на місті Чмосковії вже давно булаб глибоченна радиоактивна яма зі скляними обплавленими краями...
Погане-погане США...
Тільки погрози їх можуть спасти,
Бо США їх посдали у жопу
Це для кацапа останні часи!!!
а тут ядерная реакция - которая за двадцать лет превращает головку в сыр для мышей
американци хорошо понимают сколько как и когда нужно МЕНЯТЬ ЯО
... и ждут - когда ЯО распадется а потом и кацапия
- известный кидала Московия отозвала свою ничего не стоящую подпись от ничего не стОящего для кидалы документа