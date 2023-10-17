В Госдуме РФ заявили об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и бросает в сторону США обвинения в якобы "безответственном отношении к глобальной безопасности".

Соответствующее заявление сделал спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

Он отметил, что Россия ратифицировала договор еще в 2000 году, а США не сделали этого из-за своего "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности". Володин также отметил, что таким образом страна-агрессор Россия пытается "защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет".

Сообщается, что, несмотря на отмену ратификации, Россия останется подписантом Договора и будет продолжать сотрудничать с его организацией и глобальной системой мониторинга, извещающей мир о любых испытаниях.

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Ранее посол России в ДВЗЯИ Михаил Ульянов заявлял, что Москва отзовет его ратификацию.

Тогда Вашингтон осудил такой шаг и назвал его угрозой "глобальной норме".

В Госдепе США отмечают, что Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны, чтобы они прекратили поставки оружия и другую помощь Украине в ее борьбе против российских войск.