"Армия дронов" отправит еще 800 беспилотников на фронт, в том числе Mavic 3Е и FPV-дроны Phoenix
"Армия дронов" передаст на фронт еще 800 беспилотников, которые приобрели за средства из госбюджета.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Чем больше у военных БПЛА, тем больше преимущество на фронте, поэтому усиливаем бойцов "птичками" от Армии дронов. Это 800 беспилотников, которые приобрели за средства из госбюджета", - отметил он.
Среди них:
- 500 DJI Mavic 3Е. Мавики хорошо зарекомендовали себя на фронте. Это разведывательные дроны, которые передают информацию о позициях врага и помогают эффективно уничтожать противника.
- 300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy UCAV. Ударный дрон. Он четко поражает пункты наблюдения, блиндажи и бронетехнику как днем, так и ночью.
- 40 ударных коптеров Vampire. Они эффективны, точны и беспощадны. Дроны работают с нагрузкой до 15 кг и могут уничтожать оккупанта даже в темноте.
Как отметил министр, каждая партия дронов – сохраненная жизнь воинов и шаг к уничтожению оккупанта.
"Верим, что скоро увидим смертоносные результаты работы этих беспилотников в отчетах ударных рот", – добавил Федоров.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мадяру та Стерненку на донати більше вдається постачати