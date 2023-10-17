"Армия дронов" отправит еще 800 беспилотников на фронт, в том числе Mavic 3Е и FPV-дроны Phoenix

"Армия дронов" передаст на фронт еще 800 беспилотников, которые приобрели за средства из госбюджета.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Чем больше у военных БПЛА, тем больше преимущество на фронте, поэтому усиливаем бойцов "птичками" от Армии дронов. Это 800 беспилотников, которые приобрели за средства из госбюджета", - отметил он.

Среди них:

500 DJI Mavic 3Е. Мавики хорошо зарекомендовали себя на фронте. Это разведывательные дроны, которые передают информацию о позициях врага и помогают эффективно уничтожать противника.

300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy UCAV. Ударный дрон. Он четко поражает пункты наблюдения, блиндажи и бронетехнику как днем, так и ночью.

40 ударных коптеров Vampire. Они эффективны, точны и беспощадны. Дроны работают с нагрузкой до 15 кг и могут уничтожать оккупанта даже в темноте.

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Как отметил министр, каждая партия дронов – сохраненная жизнь воинов и шаг к уничтожению оккупанта.

"Верим, что скоро увидим смертоносные результаты работы этих беспилотников в отчетах ударных рот", – добавил Федоров.