За блокировкой отмены "правок Лозового" могут стоять чиновники ОП, в частности, Татаров, - ЦПК

Дело замглавы Офиса Президента Олега Татарова закрыли, используя, в частности, норму из "правок Лозового".

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Действующая власть уже четвертый год подряд не может отменить "правки Лозового", из-за которых ответственности за коррупцию избегают и могут избежать десятки, если не сотни человек. Среди них, в частности, может быть и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что дело Татарова закрыли 21 апреля 2022 года, вероятно, благодаря основаниям, предусмотренным "правками Лозового" - окончание срока досудебного расследования.

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В феврале 2021 года следственный судья Шевченковского районного суда г. Киева отказался продлевать сроки следствия. Норма о необходимости продлевать сроки следствия до 6 и 12 месяцев из-за следственных судей была частью "правок Лозового", добавили в Центре противодействия коррупции.

"Дело Татарова закрыли, используя "честнейших" следователей, прокуроров и суды. А еще – норму по "правкам Лозового" о необходимости продлевать сроки следствия по делам с подозреваемым из-за следственных судей. Благодаря этой норме Татаров избежал ответственности", – пояснил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

По данным ЦПК, избежать ответственности Татарову помогла также экс-генпрокурор Венедиктова, незаконно передав дело из НАБУ в СБУ. Татаров по этому делу имел подозрение за пособничество в предоставлении взятки за фальсификацию экспертизы в схеме хищения средств на строительстве квартир для Национальной гвардии.

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На прошлой неделе из-за "правки Лозового" ВАКС закрыл первый эпизод дела "Роттердам+" и дело так называемого "короля контрабанды" Вадима Альперина. Убытки госбюджета по этим делам составляют 19 млрд 77 млн грн.

"На очереди на закрытие из-за "правки Лозового" - по меньшей мере 30 дел по коррупции. Например, несколько производств по ПриватБанку, в том числе, с подозрениями на более 17 млрд грн."

ЦПК уверен, что без поддержки тех, кому "правки Лозового" помогли выйти сухими из воды, эту позорную норму давно бы отменили", - говорится в сообщении.

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