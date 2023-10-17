За блокировкой отмены "правок Лозового" могут стоять чиновники ОП, в частности, Татаров, - ЦПК
Дело замглавы Офиса Президента Олега Татарова закрыли, используя, в частности, норму из "правок Лозового".
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Действующая власть уже четвертый год подряд не может отменить "правки Лозового", из-за которых ответственности за коррупцию избегают и могут избежать десятки, если не сотни человек. Среди них, в частности, может быть и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров", - говорится в сообщении.
В ЦПК напомнили, что дело Татарова закрыли 21 апреля 2022 года, вероятно, благодаря основаниям, предусмотренным "правками Лозового" - окончание срока досудебного расследования.
В феврале 2021 года следственный судья Шевченковского районного суда г. Киева отказался продлевать сроки следствия. Норма о необходимости продлевать сроки следствия до 6 и 12 месяцев из-за следственных судей была частью "правок Лозового", добавили в Центре противодействия коррупции.
"Дело Татарова закрыли, используя "честнейших" следователей, прокуроров и суды. А еще – норму по "правкам Лозового" о необходимости продлевать сроки следствия по делам с подозреваемым из-за следственных судей. Благодаря этой норме Татаров избежал ответственности", – пояснил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.
По данным ЦПК, избежать ответственности Татарову помогла также экс-генпрокурор Венедиктова, незаконно передав дело из НАБУ в СБУ. Татаров по этому делу имел подозрение за пособничество в предоставлении взятки за фальсификацию экспертизы в схеме хищения средств на строительстве квартир для Национальной гвардии.
На прошлой неделе из-за "правки Лозового" ВАКС закрыл первый эпизод дела "Роттердам+" и дело так называемого "короля контрабанды" Вадима Альперина. Убытки госбюджета по этим делам составляют 19 млрд 77 млн грн.
"На очереди на закрытие из-за "правки Лозового" - по меньшей мере 30 дел по коррупции. Например, несколько производств по ПриватБанку, в том числе, с подозрениями на более 17 млрд грн."
ЦПК уверен, что без поддержки тех, кому "правки Лозового" помогли выйти сухими из воды, эту позорную норму давно бы отменили", - говорится в сообщении.
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Чому президент спокійно спроглядає, не вносить пропозицій?
Що в цьому поганого ?
Які інші "частинки" тобі не подобаються ? Конкретно.
Хто ж там не той сидить і хто ж це їх призначив...
І так зрозуміло, що в них зацікавлена уся влада.
Ці "правки" не дають можливості розтягувати слідство на роки. Слідчі/прокурори не можуть призначати "правильні" експертизи. Без адвоката обшук неможливий та інш.
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.
"За" - 234 голосів.
https://rus.lb.ua/news/2017/10/04/378384_nabu_prizvalo_vetirovat_sudebnuyu.html Национальное антикоррупционное бюро призвало президента Петра Порошенко ветировать принятый накануне https://rus.lb.ua/news/2017/10/03/378209_rada_prinyala_samiy_bolshoy.html закон о судебной реформе из-за ряда изменений в Уголовный процессуальный кодекс.
не можу знайти як голосували депутати.
татаров був тоді депутатом?
а хто підписував той закон?
ой, як невдобно получається.
готовий слухати, що я кремлівський бот, та зелене падло.
- накласти санкції проти Олега Татарова за покривання корупції.
Здається, інакше до ОПи не дійде
Але, Зеленський та його ОПУ, монокодло в Стефанчука ВРУ та мудрий, чесний і порядний Данилов, за цим ПИЛЬНУЮТЬ!!
Портнов, з підрахуєм та сівковичем, можуть підтвердити! ***** не проти