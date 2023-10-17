РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12895 посетителей онлайн
Новости
9 618 42

За блокировкой отмены "правок Лозового" могут стоять чиновники ОП, в частности, Татаров, - ЦПК

татаров

Дело замглавы Офиса Президента Олега Татарова закрыли, используя, в частности, норму из "правок Лозового".

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Действующая власть уже четвертый год подряд не может отменить "правки Лозового", из-за которых ответственности за коррупцию избегают и могут избежать десятки, если не сотни человек. Среди них, в частности, может быть и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что дело Татарова закрыли 21 апреля 2022 года, вероятно, благодаря основаниям, предусмотренным "правками Лозового" - окончание срока досудебного расследования.

Также читайте: ОП хочет защитить "своих топ-коррупционеров" и уничтожить оппонентов, приравняв коррупцию к госизмене, - Шабунин

В феврале 2021 года следственный судья Шевченковского районного суда г. Киева отказался продлевать сроки следствия. Норма о необходимости продлевать сроки следствия до 6 и 12 месяцев из-за следственных судей была частью "правок Лозового", добавили в Центре противодействия коррупции.

"Дело Татарова закрыли, используя "честнейших" следователей, прокуроров и суды. А еще – норму по "правкам Лозового" о необходимости продлевать сроки следствия по делам с подозреваемым из-за следственных судей. Благодаря этой норме Татаров избежал ответственности", – пояснил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

По данным ЦПК, избежать ответственности Татарову помогла также экс-генпрокурор Венедиктова, незаконно передав дело из НАБУ в СБУ. Татаров по этому делу имел подозрение за пособничество в предоставлении взятки за фальсификацию экспертизы в схеме хищения средств на строительстве квартир для Национальной гвардии.

Также читайте: Татаров провел встречу с бизнесом "за закрытой дверью"

На прошлой неделе из-за "правки Лозового" ВАКС закрыл первый эпизод дела "Роттердам+" и дело так называемого "короля контрабанды" Вадима Альперина. Убытки госбюджета по этим делам составляют 19 млрд 77 млн грн.

"На очереди на закрытие из-за "правки Лозового" - по меньшей мере 30 дел по коррупции. Например, несколько производств по ПриватБанку, в том числе, с подозрениями на более 17 млрд грн."

ЦПК уверен, что без поддержки тех, кому "правки Лозового" помогли выйти сухими из воды, эту позорную норму давно бы отменили", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Слуги народа" хотят отдать контроль за назначением судей Офису Президента, - ЦПК

Автор: 

поправки (103) Лозовой Андрей (140) Центр противодействия коррупции (247) Офис Президента (1799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
а за Татаровим Портнов , а Портнова на другий день після інавгурації запросив боневтік і закрив всі кримінальні справи проти нього.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:40
+14
Та нє-ета апять случайна савпавшая случайнасть...
показать весь комментарий
17.10.2023 10:39
+13
А можна этому Татарову череп проломить, хоб он до конца жизни улыбался. Убивать не нужно, мы не варвары, а то Европа оружия не даст
показать весь комментарий
17.10.2023 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та нє-ета апять случайна савпавшая случайнасть...
показать весь комментарий
17.10.2023 10:39 Ответить
Могли еще по закону Савченко дело закрыть
показать весь комментарий
17.10.2023 10:43 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2023 11:11 Ответить
байден, де атакамси???
показать весь комментарий
17.10.2023 10:39 Ответить
да-і шо ми нє в НАТє???
показать весь комментарий
17.10.2023 10:53 Ответить
а за Татаровим Портнов , а Портнова на другий день після інавгурації запросив боневтік і закрив всі кримінальні справи проти нього.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:40 Ответить
а ми і не сумніваємося,де який зашквар там роги та копита ,та хлєбало дерьмака і оп торчать
показать весь комментарий
17.10.2023 10:40 Ответить
А можна этому Татарову череп проломить, хоб он до конца жизни улыбался. Убивать не нужно, мы не варвары, а то Европа оружия не даст
показать весь комментарий
17.10.2023 10:42 Ответить
Похоже это единственный вариант изьять это тело из ОП. Хотя дерьмак его и в качестве мумии оставит.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:57 Ответить
Розблокують перед самими виборами, як тільки позакривають справи проти своїх і знову напісяють в очі наріду 73%, які ж вони хороші.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:45 Ответить
Чому не відміняють поправки? Вор вору глаз не выклюет?
Чому президент спокійно спроглядає, не вносить пропозицій?
показать весь комментарий
17.10.2023 10:45 Ответить
Згідно "правок", як що особу арештовано за кримінальний проступок і слідчий не зміг за пів-року довести це, то арештованого звільнять, а не триматимуть у СІЗО роками.
Що в цьому поганого ?
показать весь комментарий
17.10.2023 12:22 Ответить
Не бреши. Це маленька частинка із тих корупційних поправок.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:44 Ответить
Брешуть собаки та невігласи.
Які інші "частинки" тобі не подобаються ? Конкретно.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:02 Ответить
Так ти до перших, чи до других себе відносиш ?
показать весь комментарий
17.10.2023 18:19 Ответить
Мене вже, нажаль, не носять. 😁 А про "частинки" чому не пишешь ?
показать весь комментарий
17.10.2023 18:58 Ответить
Майже будь-яке лайно в Україні - джерело ОПЗЄ.

Хто ж там не той сидить і хто ж це їх призначив...
показать весь комментарий
17.10.2023 10:46 Ответить
причьом здесь татаров. Ето винтик. Исполнитель. На Печерських пагорбах двоєначаліє.Туда несут львіную долю
показать весь комментарий
17.10.2023 10:48 Ответить
Це така важлива інформація - можуть стояти! А можуть виявляється і не стояти?
І так зрозуміло, що в них зацікавлена уся влада.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:48 Ответить
Так правки Лозового нужно убирать или нет? Уже неделю тут почти все орут, что нельзя их убирать, а как появилалась фамилия Татаров, уже срочно нужно. Ну вы блин даете...
показать весь комментарий
17.10.2023 10:48 Ответить
"Все"-это кто? Похоже на пук в лужу.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:58 Ответить
Дерьмак и Татаров рулят ************,заглядыващим им в рот
показать весь комментарий
17.10.2023 10:58 Ответить
Цікаво, хто добіжить з доносом до Пріцкер раніше - Шурма, Татаров, Єрмак, Арамія чи Гетманцев? "Заляканий криворізькими бандитами, я був змушений виконувати їхні злочинні накази, знаходячись під тиском. Щомісячно я збирав даниеу - 25 млн доларів - для свого начальника, інакше мене було би покарано. Один раз привіз 24 і мене було оштрафовано - тиждень працював тролем на Цензорі безкоштовно. Прошу захисту ФБР у програмі захисту свідків, готовий змінити стать. Дата, підпис, біометрія".
показать весь комментарий
17.10.2023 11:04 Ответить
Отже, злочинець сидить десь біля преЗедента і фактично керує державою? Отакої! Зеля, проснись і тікай звідти...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:04 Ответить
А пичём тут Зеленский ?
показать весь комментарий
17.10.2023 11:07 Ответить
А хто прихначив татарова ,солнцесяющий ,так що ду май те
показать весь комментарий
17.10.2023 11:09 Ответить
Не можуть стояти, а реально стоїть ця татарва...
показать весь комментарий
17.10.2023 11:10 Ответить
Если Президент во власть пришел с лозунгами о борьбе с коррупцией и ЧЕТЫРЕ года пропрезидентское большинство не может отменить маленькие "правки Лозового", то о чем речь? Выходит Президенту и его команде эти правки выгодны. А правильные слова о борьбе Слуг народа - "информационный шум" ради личной выгоды. Просто "портят информационный воздух" и все.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:16 Ответить
Я не маю відношення до влади, тільки до найближчого АТБ. Але "правки Лозового вважаю правильними. Річ у тому, що майже усе можна використати на інше, можна олівцем вбити. Може заборонимо олівці ?
показать весь комментарий
17.10.2023 12:16 Ответить
Покидькі при владі
показать весь комментарий
17.10.2023 11:33 Ответить
пока в гарантах числиться бенин, Оманский Нарик и его фсбэшная Кодла во главе с Елдаком Украине ни чего не светит!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 12:08 Ответить
В том числе помощб от Запада !
показать весь комментарий
17.10.2023 13:41 Ответить
А кому й чого не подобаються "правки Лозового" ?
Ці "правки" не дають можливості розтягувати слідство на роки. Слідчі/прокурори не можуть призначати "правильні" експертизи. Без адвоката обшук неможливий та інш.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:10 Ответить
вівторок 03 жовтня, 2017

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

"За" - 234 голосів.

https://rus.lb.ua/news/2017/10/04/378384_nabu_prizvalo_vetirovat_sudebnuyu.html Национальное антикоррупционное бюро призвало президента Петра Порошенко ветировать принятый накануне https://rus.lb.ua/news/2017/10/03/378209_rada_prinyala_samiy_bolshoy.html закон о судебной реформе из-за ряда изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

не можу знайти як голосували депутати.
татаров був тоді депутатом?
а хто підписував той закон?

ой, як невдобно получається.

готовий слухати, що я кремлівський бот, та зелене падло.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:18 Ответить
Татаров ніколи не був депутатом
показать весь комментарий
17.10.2023 13:47 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2023 13:46 Ответить
"... можуть стояти чиновники ОП" - чи знайдеться сила яка б їх всіх положила!!!
показать весь комментарий
17.10.2023 14:07 Ответить
Як завжди б"ють по наслідку,а причина бігає десь і чхала на всіх.Тобто не з "правками" треба спочатку боротись,а з Лозовим.От його треба "блокувати",а заодно зловити його задньоприводного шефа,щоб наступні лозові задумались...А потім вже і з самими правками...до речі то хороший тест для законодавчої братіі і ціль для правоохоронців.
показать весь комментарий
17.10.2023 16:46 Ответить
ОПа ну дуже просить підср@чник від держдепу:
- накласти санкції проти Олега Татарова за покривання корупції.
Здається, інакше до ОПи не дійде
показать весь комментарий
17.10.2023 18:33 Ответить
Усі, так званні, «поправки Лозового та їм подібні», наносять ПРЯМУ шкоду Національним інтересам України, і особливо у боротьбі з корупцією!
Але, Зеленський та його ОПУ, монокодло в Стефанчука ВРУ та мудрий, чесний і порядний Данилов, за цим ПИЛЬНУЮТЬ!!
Портнов, з підрахуєм та сівковичем, можуть підтвердити! ***** не проти
показать весь комментарий
17.10.2023 19:17 Ответить
Прокоментувати все це,не вживаючи ненормативної лексики нема ніякої можливості.
показать весь комментарий
17.10.2023 21:29 Ответить
 
 