Враг атакует Херсон, в Днепровском районе слышны взрывы, на данный момент известно об 1 раненом (обновлено). ФОТО

Армия РФ с временно оккупированного левого берега атакует Херсон! Взрывы слышны в Днепровском районе города.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия РФ с временно оккупированного левого берега атакует Херсон! Взрывы слышны в Днепровском районе города. Особое внимание жителям прибрежных районов! Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве", - отметил он.

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"Российские оккупационные войска не прекращают огонь по мирным жителям Херсона! Сейчас известно об одном раненом в результате недавнего обстрела Днепровского района. Обстрелы не утихают! Будьте осторожны!", - позже добавил Мрочко.

"Оккупанты снова обстреляли Херсон. Есть попадания в жилой зоне. Детали выясняются", - впоследствии написал в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



