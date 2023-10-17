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Новости Помощь Украине
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США выделят $700 млн на модернизацию украинских портов и железной дороги

порт,південний

США планируют выделить почти 700 млн. долларов на модернизацию украинских портов, железной дороги и пунктов пропуска.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков после встречи со спецпредставительницей США Пенни Прицкер, информирует Цензор.НЕТ.

"Должны модернизировать украинские пункты пропуска, порты и железную дорогу. Это улучшит логистику и увеличит экспортную способность. США планируют предоставить для этого почти $700 млн", - говорится в сообщении.

По словам министра, во время разговоров с американскими чиновниками также поднимается вопрос инвестиций в восстановление энергетической сети, сильно пострадавшей в конце 2022 года и в начале 2023 года в результате российских обстрелов.

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"У нас есть общая цель – отстроить Украину лучше, чем было. Заложить основы восстановления и развития на десятилетие", - отметил он.

Также Украине нужны деньги на восстановление водоснабжения и канализации, разминирование и развитие аграрного сектора.

"Уже создана совместная рабочая группа по наработке модели сотрудничества для перехода к реализации конкретных проектов. Готов обсуждать каждый цент американской помощи и инвестиций", - добавил Кубраков.

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Автор: 

железная дорога (1412) порт (737) США (26877) помощь и поддержка (872) Кубраков Александр (222)


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Зброя !!!!!
зараз всі гроші тільки на зброю !

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17.10.2023 11:40 Ответить
А чим ти збираєшся оплачувати роботу ЗСУ, якщо податків не вистачає їм на зарплати, а експорту фактично немає?!
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17.10.2023 12:13 Ответить
із зарплат судей, депутатів та іншої сволоти

чи Ви вважаєте що мати НАДзарплати та НАДпенсії нормально під час війни?
в Великобританії під час ІІ світової була карточна система. Для всіх !
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17.10.2023 12:52 Ответить
Зарплати бюджетникам платять із грошей донорів: США і ЄС, тому до них питання щодо суддів. Зарплати на ЗСУ ідуть з податків, які збирають з українців. Ти можеш розірвати собі сраку від відчаю, однак змирися з тим, що донорські гроші ніколи не підуть на армію України.
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17.10.2023 21:52 Ответить
з того зерна парибутку ціла ******.бо воно йде по гум ціні.яка в 2-3 нижче ринку,то раз по друге це зерно уже бариг які його за копійки викупили у аграріїв,за яких ти так сраку рвеш.
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17.10.2023 14:49 Ответить
Давай почнемо з того, що той, хто орає землю і збирає урожай - має роботу і зарплату, а той хто здає свої земельні паї - гроші від орендатора. А це наші люди, а не якісь там польскі фермери.
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17.10.2023 21:49 Ответить
Якщо пані Пріцкер не проконтролює,то зарахамлять.
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17.10.2023 12:00 Ответить
Ооо, це діло! А то укравтодор і інша корупційна наволоч вже зачекались в передчутті чергового дерибану, тепер ще й правнукам прибарахляться
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17.10.2023 16:00 Ответить
 
 