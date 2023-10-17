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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Украине погибли 508 детей в результате вооруженной агрессии РФ. ИНФОГРАФИКА

діти,зсу

Более 1644 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Погибли 508 детей и более 1136 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 17 октября 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 508 детей погибли и более 1136 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях, объяснили в пресс-службе.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 492, Харьковской – 303, Херсонской – 130, Киевской – 129, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 96, Черниговской – 72, Луганской – 67.

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В Украине погибли 508 детей в результате вооруженной агрессии РФ 01

Автор: 

дети войны (87) Офис Генпрокурора (2480)


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а скільки в Маріуполі та Сєверодонецьку, цю цифру запхайте в очко кожному на Банковій.
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17.10.2023 12:09 Ответить
...але підсилити ******** зброєю потрібно Ізраїль! не переплутайте
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17.10.2023 12:09 Ответить
 
 