В Украине погибли 508 детей в результате вооруженной агрессии РФ. ИНФОГРАФИКА
Более 1644 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Погибли 508 детей и более 1136 получили ранения.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 17 октября 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 508 детей погибли и более 1136 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях, объяснили в пресс-службе.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 492, Харьковской – 303, Херсонской – 130, Киевской – 129, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 96, Черниговской – 72, Луганской – 67.
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