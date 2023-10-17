"Ущерб, который наносит Украине Зеленский и его команда, стал больше, чем польза", - Арестович

Экс-советник Офиса президента заявил, что президент Владимир Зеленский и его команда вредят Украине.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как только вред, который Зеленский и его команда наносит Украине, стал больше, чем польза, которую они же приносят, я начал вас об этом информировать. ... Основной объем черной пропаганды против меня заказывает Офис президента. Причем первые материалы пошли в конце марта 22-го года, когда Киев еще был в осаде, а я был участником стамбульской переговорной группы, разговаривал с трибуны Офиса и вместе с ними сидел в одной комнате, ломал хлеб за одним столом и ждал ракет на голову. Причина проста - резко возросший личный рейтинг, размер которого считали опасным для великого и знаменитого", - отметил Арестович.

Бывший советник ОП заявил, что "молчал, потому что трогали только меня".

"А вот когда они начали ломать Украину, когда вреда от них стало больше, чем пользы, пора говорить. Но еще ничего не было сказано, а администраторам моих курсов поставили прослушивание в машины и дома, и начали ломать телефоны. Еще не было никакой серьезной критики, а вокруг них замелькали автобусики с затемненными стеклами, причем, больше всех - вокруг мамы девятимесячной девочки. На место моего проживания явились товарищи из СБУ, переодетые полицией. И уполномоченные дяди, которые раньше просили меня записать привет их женам, начали звонить мне и обещать уголовные дела. Я еще ничего не сказал, как меня начали рядить в московские шпионы и совать в "нишу ОПЗЖ", - добавил Арестович.

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