Рада не поддержала изъятие военного НДФЛ из бюджета громад, законопроект повторно отправлен на второе чтение
Верховная Рада не поддержала законопроект об изъятии из местных бюджетов НДФЛ от зарплат военных и правоохранителей.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент НЕ одобрил ко второму чтению законопроект №10037 по военному НДФЛ и акцизу. ЗА - только 223 голосов.
Отправили на повторное второе 265", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины приняла обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде о необходимости сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. В АГУ подчеркнули, что громады тратят на помощь ВСУ и безопасность для жителей гораздо больше средств, чем получают от "военного" НДФЛ. Изъятие у громад этих средств разрушит систему обороны страны.
В то же время Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета громад уже в октябре.
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Хоча навіть сьогоднішнє голосування - не те щобвідповідає вимогам Податкового кодексу, а саме п. 4.1.9 ст. 4 - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
Всі терміново кинулися "освоювати стадіони", витрачаючи все із бюджетів, прогнозуючи що зараз закінчится лафа. Але видно велодоріжки і шкіряні барабани ще довго будуть фвгурувати у розслідуваннях.
А на армію волонтери по копійкам збирають.
Дідькалисого вам, а не годівниця для набивання карманів.
Піч веселу демагогію"хто і шо повинен" у вас контролювати.
От для того щоби держава і могла утримувати військо і потрібно вирвати із ваших пазурів годівницю.
Ви до цих грошей не маєте ніякого відношення. Це гроші на армію, а не барабани.
От тапер крапка!