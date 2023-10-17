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Рада не поддержала изъятие военного НДФЛ из бюджета громад, законопроект повторно отправлен на второе чтение

Верховная Рада не поддержала законопроект об изъятии из местных бюджетов НДФЛ от зарплат военных и правоохранителей.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент НЕ одобрил ко второму чтению законопроект №10037 по военному НДФЛ и акцизу. ЗА - только 223 голосов.

Отправили на повторное второе 265", - говорится в сообщении.

Рада не поддержала изъятие военного НДФЛ из бюджета громад, законопроект повторно отправлен на второе чтение 01

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины приняла обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде о необходимости сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. В АГУ подчеркнули, что громады тратят на помощь ВСУ и безопасность для жителей гораздо больше средств, чем получают от "военного" НДФЛ. Изъятие у громад этих средств разрушит систему обороны страны.

В то же время Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета громад уже в октябре.

Также читайте: Изъятие у громад военного НДФЛ приведет к уменьшению помощи ВСУ на миллиарды гривен, - Черненко

Автор: 

ВР (29264) местное самоуправление (259) налоги (3239)


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Топ комментарии
+3
Ну значить є шанс, що в 2024 році залишиться ПДФО на місцях...

Хоча навіть сьогоднішнє голосування - не те щобвідповідає вимогам Податкового кодексу, а саме п. 4.1.9 ст. 4 - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
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17.10.2023 12:34
+3
Асосіація мерів непогано депутатам забашляла.
Всі терміново кинулися "освоювати стадіони", витрачаючи все із бюджетів, прогнозуючи що зараз закінчится лафа. Але видно велодоріжки і шкіряні барабани ще довго будуть фвгурувати у розслідуваннях.
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17.10.2023 13:01
+2
Я Вас перепрошую, коли це владі стояли на заваді такі дрібниці?
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17.10.2023 12:38
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Правила форума Совет форумчан
Ну значить є шанс, що в 2024 році залишиться ПДФО на місцях...

Хоча навіть сьогоднішнє голосування - не те щобвідповідає вимогам Податкового кодексу, а саме п. 4.1.9 ст. 4 - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
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17.10.2023 12:34 Ответить
Я Вас перепрошую, коли це владі стояли на заваді такі дрібниці?
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17.10.2023 12:38 Ответить
Ну, приміром, за повернення акцизу на бензин таки голосували заздалегідь. Голосували в 2022, а вступив у силу з 1 липня 2023...
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17.10.2023 12:41 Ответить
Битва за великі гроші продовжується.
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17.10.2023 12:35 Ответить
Не влезло. Увидали реакцию населения и дали заднюю.
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17.10.2023 12:59 Ответить
Шашликович спіймав облизня. Своя сорочка ближча до тіла, а мажоритарникові важлива його громада, а не забаганки якогось гундосого з тік-тока.
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17.10.2023 13:00 Ответить
Асосіація мерів непогано депутатам забашляла.
Всі терміново кинулися "освоювати стадіони", витрачаючи все із бюджетів, прогнозуючи що зараз закінчится лафа. Але видно велодоріжки і шкіряні барабани ще довго будуть фвгурувати у розслідуваннях.
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17.10.2023 13:01 Ответить
по суті претензії все вірно, але то рішення громади. Якщо виборцям в тих громадах барабани замість дронів це ок - то хто їм лікар?
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17.10.2023 13:09 Ответить
хворі і заразні тянуть за собою в могилу живих і здорових.
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17.10.2023 13:20 Ответить
Так от щоби "громади", а насправді мер і оточення не розкрадали кошти під час війни, і потрібно кошти, які є фактично фінансовою допомогою ЕС, США та МВФ і з'явилися у спритних руках мєрів після початку ійни і необхідно централізувати від спритників.
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17.10.2023 18:12 Ответить
Це добре чи погано.
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17.10.2023 13:04 Ответить
місцеві влади будуть прати гроші, перекладаючі бруківку і будувати нові фонтани під час війни, замість того, щоб закупати зброю.
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17.10.2023 13:16 Ответить
Я вже неодноразово зазначав, що окрім Вами зазначеного на плечах громад лежить ще фінансування соціальної сфери - шкіл, садочків і т. п. Питання до влади - на)(уя була проведена децентралізація, щоб зараз обирати громади? По барабанах і іншому простому мотлоху - уважно передивіться хто проводив закупки. Не плутайте органи місцевого самоврядування і державні (районні, військові) адміністрації керівники яких призначаються президентом! З повагою.
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17.10.2023 14:20 Ответить
Цих грошей у мерів не було до війни. Ці гроші, з'явилися у спритних руках мерів зненацька. Вони поначалу опупіли від побаченного , а потім почали професійно ті кошти розтягувати.
А на армію волонтери по копійкам збирають.
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17.10.2023 18:15 Ответить
Армією повинна держава займатись, а не волонтери! Контролем витрати коштів повинні займатися бюджетні комісії утворені з депутатів громад, громадяни та компетентні органи! Без рішення сесії голова громади (мер) не витратить зайвої копійки! Якщо громада вирішила зробити бруківку, то що Ви зробите? Ідея децентралізації йшла від керівництва країни і дуже активно просувалася, держава не має морального права урізати бюджет громад і КРАПКА!
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17.10.2023 18:58 Ответить
Ага, "крапка" .
Дідькалисого вам, а не годівниця для набивання карманів.
Піч веселу демагогію"хто і шо повинен" у вас контролювати.
От для того щоби держава і могла утримувати військо і потрібно вирвати із ваших пазурів годівницю.
Ви до цих грошей не маєте ніякого відношення. Це гроші на армію, а не барабани.
От тапер крапка!
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17.10.2023 19:38 Ответить
 
 