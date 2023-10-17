Рада не поддержала изъятие военного НДФЛ из бюджета громад, законопроект повторно отправлен на второе чтение

Верховная Рада не поддержала законопроект об изъятии из местных бюджетов НДФЛ от зарплат военных и правоохранителей.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент НЕ одобрил ко второму чтению законопроект №10037 по военному НДФЛ и акцизу. ЗА - только 223 голосов.

Отправили на повторное второе 265", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины приняла обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде о необходимости сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. В АГУ подчеркнули, что громады тратят на помощь ВСУ и безопасность для жителей гораздо больше средств, чем получают от "военного" НДФЛ. Изъятие у громад этих средств разрушит систему обороны страны.

В то же время Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета громад уже в октябре.

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