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В Рижский порт прибыл первый груз с украинской агропродукцией

рига

В порт Риги прибыл первый поезд с украинской агропродукцией. Из Украины доставили 1423 т рапса в 54 контейнерах через Каунасский интермодальный железнодорожный терминал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Rail.insider".

Контейнеры были отправлены из Украины 25 сентября, 8 октября они были перегружены на платформы SIA LDZ Cargo в Каунасе, а уже 11 октября платформы прибыли в Рижский порт и началась разгрузка на универсальном терминале.

Железнодорожные перевозки были организованы LDZ Cargo совместно с заказчиком "LTG Cargo Украина" в рамках договора о сотрудничестве, заключенного в ноябре 2022 года.

С начала войны терминалы Рижского порта активно работали по перевалке украинской зерновой продукции, но до сих пор она поступала в порт только автомобильным транспортом.

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"Мы надеемся, что эта первая проверка всей логистической цепочки окажется успешной, и теперь мы будем регулярно принимать поезда с украинским зерном в Рижском порту", - прокомментировал руководитель Рижского порта Ансис Зельтыньш.

Терминал Рижского порта оборудован и готов к приему зерновых контейнерных поездов из Украины, имеет необходимые технологии обработки контейнеров, а также склады и инфраструктуру для хранения и погрузки грузов.

"Несмотря на новый вид перевалки, все работы были выполнены в кратчайшие сроки. Возможности терминала также позволили перевозчику выполнить главное требование – быстро освободить железнодорожные платформы, чтобы их можно было использовать для новых отправлений", - добавил руководитель отдела оптовых складов порта Эдгарс Рудзитис.

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зерно (1070) Латвия (1339) порт (737) Рига (84) зерновые (99)


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Агропродукція (макарони, мука,спирт) чи зерно привезли за ху. Ню?)
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17.10.2023 13:05 Ответить
Тобе не влаштовує, що українські фермери вирощують зерно і двють селянам роботу, а люди отримують гроші за аренду паїв?
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17.10.2023 14:08 Ответить
Не влаштовує що Україна сировинна база, і не створює додаткову вартість на сировині, а це додаткові робочі місця а не якісь там копійки за пай
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17.10.2023 14:24 Ответить
То як з ядерною зброєю - не дозволять! Так і тут, ніхто нас не пустить на свій ринок з чимось, окрім голої сировини! Уся країна - суцільне поле, а ні лісів, а ну лук! Треба зменшувати площі сх земель, повертати їх до прирорднього стану... тільки хтож на це згодиться, цеж бабло....
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17.10.2023 16:10 Ответить
Просто потрібні квоти на посів певних рослин (враховуючі споживання України, запас на на непередбачувані умови, і певна частина на експорт по світовим цінам, а не по демпінгу коли наш фермер за копійки продає зерно, потім ще садимо польського фермера ), типу ОПЕК, а на решті земель можна ще одну "Асканію Нову" відкрити))))
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17.10.2023 18:05 Ответить
доправили 1423 т ріпаку
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17.10.2023 15:47 Ответить
Зачем так детально расписывать всю цепочку ?
Это стратегическая тематика.
В Израиле военная цензура за такую статью оторвала бы яйца и уши.
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17.10.2023 13:08 Ответить
С Каунаса в Ригу ..... 300 км . С Каунаса в Клайпеду 190 км.Литовцы запросили больше ?.
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17.10.2023 17:31 Ответить
 
 