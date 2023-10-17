В Рижский порт прибыл первый груз с украинской агропродукцией

В порт Риги прибыл первый поезд с украинской агропродукцией. Из Украины доставили 1423 т рапса в 54 контейнерах через Каунасский интермодальный железнодорожный терминал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Rail.insider".

Контейнеры были отправлены из Украины 25 сентября, 8 октября они были перегружены на платформы SIA LDZ Cargo в Каунасе, а уже 11 октября платформы прибыли в Рижский порт и началась разгрузка на универсальном терминале.

Железнодорожные перевозки были организованы LDZ Cargo совместно с заказчиком "LTG Cargo Украина" в рамках договора о сотрудничестве, заключенного в ноябре 2022 года.

С начала войны терминалы Рижского порта активно работали по перевалке украинской зерновой продукции, но до сих пор она поступала в порт только автомобильным транспортом.

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"Мы надеемся, что эта первая проверка всей логистической цепочки окажется успешной, и теперь мы будем регулярно принимать поезда с украинским зерном в Рижском порту", - прокомментировал руководитель Рижского порта Ансис Зельтыньш.

Терминал Рижского порта оборудован и готов к приему зерновых контейнерных поездов из Украины, имеет необходимые технологии обработки контейнеров, а также склады и инфраструктуру для хранения и погрузки грузов.

"Несмотря на новый вид перевалки, все работы были выполнены в кратчайшие сроки. Возможности терминала также позволили перевозчику выполнить главное требование – быстро освободить железнодорожные платформы, чтобы их можно было использовать для новых отправлений", - добавил руководитель отдела оптовых складов порта Эдгарс Рудзитис.

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