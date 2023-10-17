НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: Он заявил, что находится в украинской больнице и вышел на заседание ВАКС по видеосвязи ФОТО (обновлено)
Национальное антикоррупционное бюро разыскивает действующего народного депутата Украины Ярослава Дубневича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
"НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн. и легализации незаконно полученной прибыли", - говорится в сообщении.
Позже в Центре противодействия коррупции сообщили, что Дубневич присоединился к заседанию ВАКС через видеоконференцсвязь.
"Депутат заявил, что сейчас находится в больнице на территории Украины, но сообщить точное местонахождение не захотел. Обвинение выступило против участия Дубневича по видеосвязи. Мол, он - депутат, поэтому должен быть в Киеве и может участвовать в заседании сам. Информации о том, что Дубневич пересек границу, у прокурора тоже нет.
В итоге суд разрешил Дубневичу провести только одно сегодняшнее заседание по видеосвязи. На будущее суд допустил такую возможность только в том случае, если Дубневич подтвердит невозможность участвовать из любого другого помещения суда", - рассказали в ЦПК и обнародовали соответствующее фото.
Напомним, в январе 2018 года НАБУ сообщило о задержании во Львове четырех должностных лиц трех компаний - "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" и "Енергія", подозреваемые в завладении более 300 млн куб. м газа компании "Нафтогаз України" на сумму свыше 1,4 млрд грн. Им было поставлено в известность о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и других преступлениях.
Конечными бенефициарами компаний до декабря 2019 были Ярослав и Богдан Дубневичи, впоследствии - их сыновья Юрий и Павел Дубневичи. На данный момент Ярослав Дубневич является действующим нардепом.
11 октября 2023 стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему нардепу Ярославу Дубневичу по делу о хищении газа.
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Надіюсь Садовий і Баба юля на черзі...
а тепер про 'гарантії' процесу.
ЯКІ ГАРАНТІЇ,ЩО РЕГІОНАЛ ЗУБИК НЕ 'прокине' Андрія "Долю'?
Бо хабар-справа неофіційна,необов'язкова і вимагає гарантій-'чесного слова',котре дуже 'відносне' в російсько-українських злодіїв..
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так хто друг Садового?
Правильно.Фрідман*.А його 'Альфа -банк'-це 'біла каса' путіна..
*до речі.Підсанкційний російський олігарх Міхаіл Фрідман покинув Велику Британію та переїхав до Ізраїлю. Зараз він перебуває в Москві
а які гарантії путіна?
Правильно.'Новичок'.
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ДВА НАЙБІЛЬШІ ПАТРІОТИ ЛЬВОВА
- ні,
- а він єєє
... я другой такой страны не знаю...
пистец...
Взагалі-то ідеальної системи виборів на всі часи і народи не існує; існують лише найменш погані для тої чи іншої країни з відповідним колективним менталітетом виборців. Шляхом перебору варіантів ми в Україні на Майдані дійшли висновку, що найменш поганою буде т.зв. система видорів по відкритим спискам. Яка, до речі. вже двіччі пройшла апробацію на місцевих виборах...
зряплатню та різні"пєчєнькі"отримує..
а слідчій набу буде вести справу 3 роки та також
отримувати зряплатню та преміі..
а хлопці гинуть