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НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: Он заявил, что находится в украинской больнице и вышел на заседание ВАКС по видеосвязи ФОТО (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает действующего народного депутата Украины Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

"НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн. и легализации незаконно полученной прибыли", - говорится в сообщении.

НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: Он заявил, что находится в украинской больнице и вышел на заседание ВАКС по видеосвязи 01

Позже в Центре противодействия коррупции сообщили, что Дубневич присоединился к заседанию ВАКС через видеоконференцсвязь.

"Депутат заявил, что сейчас находится в больнице на территории Украины, но сообщить точное местонахождение не захотел. Обвинение выступило против участия Дубневича по видеосвязи. Мол, он - депутат, поэтому должен быть в Киеве и может участвовать в заседании сам. Информации о том, что Дубневич пересек границу, у прокурора тоже нет.

В итоге суд разрешил Дубневичу провести только одно сегодняшнее заседание по видеосвязи. На будущее суд допустил такую возможность только в том случае, если Дубневич подтвердит невозможность участвовать из любого другого помещения суда", - рассказали в ЦПК и обнародовали соответствующее фото.

НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: Он заявил, что находится в украинской больнице и вышел на заседание ВАКС по видеосвязи 02

Также смотрите: Нардепу Дубневичу сообщили о подозрении в хищении газа на 2,1 млрд грн, - НАБУ. ВИДЕО

Напомним, в январе 2018 года НАБУ сообщило о задержании во Львове четырех должностных лиц трех компаний - "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" и "Енергія", подозреваемые в завладении более 300 млн куб. м газа компании "Нафтогаз України" на сумму свыше 1,4 млрд грн. Им было поставлено в известность о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и других преступлениях.

Конечными бенефициарами компаний до декабря 2019 были Ярослав и Богдан Дубневичи, впоследствии - их сыновья Юрий и Павел Дубневичи. На данный момент Ярослав Дубневич является действующим нардепом.

11 октября 2023 стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему нардепу Ярославу Дубневичу по делу о хищении газа.

Автор: 

НАБУ (4224) розыск (842) Дубневич Ярослав (88)


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Топ комментарии
+14
дубнєвіча буданов відправить на допомогу трубіцину для виконання сєкрєтного заданія.
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17.10.2023 13:27
+13
А куди міг пропасти Дубневич, коли в нас всі кордони закриті і при владі самиє харошії мальчікі, які то "тихо ідуть в ліс", то створюють тероборону по захисту Закарпаття, то окремі батальони на узбережжі різних морів?
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17.10.2023 13:22
+13
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17.10.2023 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Надіюсь Садовий на черзі.
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17.10.2023 13:20 Ответить
100%!!
Надіюсь Садовий і Баба юля на черзі...
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17.10.2023 14:27 Ответить
За словами експертів з ринку нерухомості, від кожного продажу квадратних метрів компанії «Ріел», 20% отримує Андрій Садовий. Далі, за допомогою «конвертаторів» та «польських друзів» кошти виводяться на офшорні компанії. Експерти: 1 мільярд доларів від реалізації нерухомості лише через компанію «Ріел», отримавАндрій Садовий /

а тепер про 'гарантії' процесу.

ЯКІ ГАРАНТІЇ,ЩО РЕГІОНАЛ ЗУБИК НЕ 'прокине' Андрія "Долю'?

Бо хабар-справа неофіційна,необов'язкова і вимагає гарантій-'чесного слова',котре дуже 'відносне' в російсько-українських злодіїв..

/

так хто друг Садового?

Правильно.Фрідман*.А його 'Альфа -банк'-це 'біла каса' путіна..

*до речі.Підсанкційний російський олігарх Міхаіл Фрідман покинув Велику Британію та переїхав до Ізраїлю. Зараз він перебуває в Москві

а які гарантії путіна?

Правильно.'Новичок'.

/

ДВА НАЙБІЛЬШІ ПАТРІОТИ ЛЬВОВА

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17.10.2023 18:26 Ответить
Кожен виборець повинен контролювати роботу вибраного ними депутата і партію! Бо бачили ж очі кого вибирали, а потім вони нам і вилазять...?! Ні один із злодюг, корупціонерів, ворогів, 5тої колони, не повинні мати навіть надію попасти в ВР, а мати гарантію сісти в буцегарню!! Все, наше майбутнє, ВЖЕ залежить від Нас, виборців!!! Думаймо кого будемо вибирати!!!
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26.10.2023 00:02 Ответить
А куди міг пропасти Дубневич, коли в нас всі кордони закриті і при владі самиє харошії мальчікі, які то "тихо ідуть в ліс", то створюють тероборону по захисту Закарпаття, то окремі батальони на узбережжі різних морів?
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17.10.2023 13:22 Ответить
Він з ольєгом ляЖком в рАзвЄдку на Закарпатті ходять
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17.10.2023 13:31 Ответить
- Ти ховраха бачишь?
- ні,
- а він єєє
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17.10.2023 13:35 Ответить
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17.10.2023 13:22 Ответить
Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський Джерело:
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17.10.2023 13:24 Ответить
Ну звісно винні москалі, а не українські корупціонери.
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17.10.2023 13:32 Ответить
казати правду про корупцію зепідарів - держзрада.(с) буба.
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17.10.2023 13:37 Ответить
а що ж ви хотіли..?війна -це клондайк для корупції...не дарма ж,є вислів-війна все спише.
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17.10.2023 13:26 Ответить
У даному випадку - перемоги кого над кім???
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17.10.2023 15:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vfeL-yBMGvU&t=20s це треба питати у зєлєнського, що він мав на увазі.
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17.10.2023 15:58 Ответить
А шо на таке скаже Буданов ? Коли Дубнєвича буде доправлено у СІЗО ?
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17.10.2023 13:24 Ответить
дубнєвіча буданов відправить на допомогу трубіцину для виконання сєкрєтного заданія.
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17.10.2023 13:27 Ответить
Блогер Буданов пише нове інтерв'ю, ... вони всі на відосиках помішані.
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17.10.2023 22:06 Ответить
моя братова,про цих хто,у владі каже--казлата мерзота.
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17.10.2023 13:30 Ответить
але ж голосувала в 2019-му "проти бариги"...
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17.10.2023 13:50 Ответить
а він йому буде звонить. по рації. й спробує переконати, щоб той добровільно здався )))
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17.10.2023 13:45 Ответить
Буданов згадає, що 24.02.2022 у кабінеті був не лише він з дружиною, а ще й Дубнєвич з Гогілашвілі. Вони всі разом героїчно не спали і чекали дзвінка від Єрмака та початку прильотів рашистських ракет.
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17.10.2023 14:06 Ответить
Ну не брешіть вже що не спали. Він чесно сказав, що заснув попоївши. Розморило в теплому та тихому кабінеті.
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17.10.2023 14:29 Ответить
Там ще був брат Єрмака, він був в охороні кабінета з СВД і в шоломі … всі чекали дзвінка з ОП з повідомленням «по чём в Одессе рубероид». Відхід прикривав почесний розвідник Закарпаття Коля Мітболл…
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17.10.2023 15:36 Ответить
А про Арістовича за шторой забули? Він точно не спав, гранатомета правой рукою тер, дивлячись на прикорнувшего блогера ...но тут внезапно позвонил Дермак... кончили все!
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17.10.2023 22:12 Ответить
А шо на таке скаже Петро Олексійович? Адже Дубневич - повашний член БПП, завжди був і є
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17.10.2023 14:09 Ответить
Ну, то, у СІЗО й побалакають.
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17.10.2023 17:41 Ответить
Знов зелена шобла грабує країну, Єрмака на вила! Ой, почекайте, не Єрмака...
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17.10.2023 13:26 Ответить
5 (ПЯТЬ) лет страна разыскивает своего собственного депутата Верховної Ради!!!
... я другой такой страны не знаю...
пистец...
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17.10.2023 13:30 Ответить
Зарплатню не платіть і мандат анулюйте, відразу прибіжить до корита.
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17.10.2023 13:31 Ответить
Він накрав стільки, шо зарплатня йому до лампочки
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17.10.2023 13:33 Ответить
Та ні, це як наркотик, залежність перемагає.
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17.10.2023 13:37 Ответить
не на часі
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17.10.2023 13:34 Ответить
У нас ніхто з таких не сидить. Сценарій такий: його попереджують, він тікає, потім його шукають, ЖМУРКИ називається. Є ще гра ЖМУРКИ З БРАСЛЕТОМ.
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17.10.2023 13:36 Ответить
Та після війни вже починайте шукати !
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17.10.2023 13:36 Ответить
Як тільки буде арештовано їх з братом палац із 100га земельною ділянкою території у Львові та виникне загроза його продажу з молотка на відшкодування заподіяної УЗ шкоди, так одразу дубневичі і з'являться для захисту свого кровного.
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17.10.2023 13:45 Ответить
Дуже "мудрі" львівські виборці чомусь обирають до влади останнє лайно та мародерів. Напевно за вишиванки та локшину на вуха. На дубневичах ніде тавро ставити, але ми з України.
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17.10.2023 13:46 Ответить
наслідки мажоритарної системи виборів депутатів для України. Такі ж самі наслідки (хоча там менше корупції) ми спостерігаємо в США; але там головна проблема в іншому: представники з однієї партії палати представників не можуть зконсолідуватися для провадження партійної політики управління державою. Ну, і для України це також характерно...
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17.10.2023 13:54 Ответить
таке враження наче по партійних списках не проходять гречкосії
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17.10.2023 14:02 Ответить
проходять, але менше; а з запровадженням голосування по т.зв. "відкритим спискам" таких гречкосіїв буде ще менше, хоча би тому, що вони сіятимуть (якщо сіятимуть) то проти своїх колег по списку з відповідними наслідками (якщо впіймають - то теоретично можливе позбавлення мандату силами самої партії).
Взагалі-то ідеальної системи виборів на всі часи і народи не існує; існують лише найменш погані для тої чи іншої країни з відповідним колективним менталітетом виборців. Шляхом перебору варіантів ми в Україні на Майдані дійшли висновку, що найменш поганою буде т.зв. система видорів по відкритим спискам. Яка, до речі. вже двіччі пройшла апробацію на місцевих виборах...
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17.10.2023 15:01 Ответить
багато ви розумієте, то свої рідненькі, вони капличку в селі побудували, дитячий майданчик та спорт площадку(за держ кошт) а ще у школи перед виборами "подарунки" занесли, ну як за таких сятих людей не проголосувати, а те що крадуть та то брешня а взагалі всі крадуть якщо на те пішло....
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17.10.2023 13:59 Ответить
Східенці обирають прокацапських злодіїїв, західняки проєвропейських крадіїв.
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17.10.2023 14:26 Ответить
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17.10.2023 18:22 Ответить
Да он уже давно полощит свои яйца где-то под оманом, в любимом крае нашего вяличайшего!!!!!!!!!!!!!!!
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17.10.2023 13:49 Ответить
От цікаво як коментатори відреагують на цю-Дубневич в лікарні в Україні?Невже хтось скаже що був не правий в чомусь?Сам я чекаю появиі Дубневича на допиті на ношах,під капельницею і ковдрою в клітинку...
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17.10.2023 17:10 Ответить
ржака, це дно.
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17.10.2023 13:54 Ответить
слухай Дубневич , давай виїзджай з Україн,бо через місяць ми маємо розпочинати Тебе шукаити.
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17.10.2023 13:55 Ответить
Про махінації та зловживання Дубневичів журналісти вже років з десять регулярно пишуть надаючи безліч інформації, а їм все побоку при будь-якій владі. Мабуть, попередили, що час звалити куди подалі і воно вже десь в країнах НАТО розважається та насолоджується життям.
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17.10.2023 13:58 Ответить
Солонківська ОТГ СВОІХ НЄ СДАЙОТ!))

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17.10.2023 18:24 Ответить
Пам'ятаю був скандал з реєстрацією цих злодіїв Дубневичів кандидатами на вибори ВР, однак попри скандал і громадське обурення виборців, щеколядна цвк зареєструвала цих злочинців кандидатами в нардепи. Далі лише справа товщини гаманця та доступу до адмінресурсу щоб потрапити в український парламент. Самі виборці, як і на параші та в Білорусії, Казахстані і т.п., уже давно нічого не вирішують.
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18.10.2023 22:26 Ответить
чергова новина ні про що...
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17.10.2023 14:05 Ответить
Как я понял схемы стырить газ и не только газ плавно перешли от попередников к нынешним. Теперь понятно почему попередники так рвались еще раз порулить. Все дело в том, чтобы еще стырить, но не вышло, ни порулить, ни по-новому стырить.
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17.10.2023 14:10 Ответить
чинний депутат...
зряплатню та різні"пєчєнькі"отримує..
а слідчій набу буде вести справу 3 роки та також
отримувати зряплатню та преміі..
а хлопці гинуть
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17.10.2023 14:19 Ответить
Цей цирк коли-небудь закінчиться??????????
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17.10.2023 14:28 Ответить
а зарплату ему платить нужно? карточку заблокируйте.
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17.10.2023 14:37 Ответить
Полюбому перераховують, а то буде як з тою шкурою з весілля з плешивим прокурором, відсутить потім компенсацію в нас же суди за законом слідкують що б все було законно..... Тільки ось викрадення людей цвкашніками это другое
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17.10.2023 17:10 Ответить
А шо тільки зараз стало відомо що він с родичами державне бабло комуниздив??? Ну шукайте тепер шукайте…. Нагадує дитинство - ми НАБУ, ідем шукать, хто не заховався, ми не винні. Ось це імає назву дятлізм!!!
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17.10.2023 15:16 Ответить
Як би ж то як Моро...
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17.10.2023 15:23 Ответить
Напевно сидить в ті лікарні яка хєру з ЦВК довідки строчила заднім числом що б він на фрілансі із США працював ніби то в Україні.
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17.10.2023 17:08 Ответить
 
 