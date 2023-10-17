НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: Он заявил, что находится в украинской больнице и вышел на заседание ВАКС по видеосвязи ФОТО (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает действующего народного депутата Украины Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

"НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн. и легализации незаконно полученной прибыли", - говорится в сообщении.

Позже в Центре противодействия коррупции сообщили, что Дубневич присоединился к заседанию ВАКС через видеоконференцсвязь.

"Депутат заявил, что сейчас находится в больнице на территории Украины, но сообщить точное местонахождение не захотел. Обвинение выступило против участия Дубневича по видеосвязи. Мол, он - депутат, поэтому должен быть в Киеве и может участвовать в заседании сам. Информации о том, что Дубневич пересек границу, у прокурора тоже нет.

В итоге суд разрешил Дубневичу провести только одно сегодняшнее заседание по видеосвязи. На будущее суд допустил такую возможность только в том случае, если Дубневич подтвердит невозможность участвовать из любого другого помещения суда", - рассказали в ЦПК и обнародовали соответствующее фото.

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Напомним, в январе 2018 года НАБУ сообщило о задержании во Львове четырех должностных лиц трех компаний - "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" и "Енергія", подозреваемые в завладении более 300 млн куб. м газа компании "Нафтогаз України" на сумму свыше 1,4 млрд грн. Им было поставлено в известность о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и других преступлениях.

Конечными бенефициарами компаний до декабря 2019 были Ярослав и Богдан Дубневичи, впоследствии - их сыновья Юрий и Павел Дубневичи. На данный момент Ярослав Дубневич является действующим нардепом.

11 октября 2023 стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему нардепу Ярославу Дубневичу по делу о хищении газа.