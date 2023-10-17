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Новости Война
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Удар по аэродромам рашистов в Бердянске и Луганске: ССО уничтожили 9 вертолетов, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов, десятки оккупантов уничтожены и ранены

ка52

ССО провели успешную операцию "DRAGONFLY", нанеся удары по аэродромам российских захватчиков в Бердянске и Луганске.

Об этом сообщили в Силах специальных операций, передает Цензор.НЕТ.

"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

Указанная информация была проверена и получено подтверждение. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", - говорится в сообщении.

Так, во временно оккупированных Бердянске и Луганске предварительно уничтожено:

- девять вертолетов разных модификаций;
- специальная техника, которая была на аэродромах;
- пусковая установка ПВО;
- склад боеприпасов;
- повреждены взлетные полосы аэродромов.

Отмечается, что состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра, а в Луганске – до 11 утра.

"Потери в живой силе противника - десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов", - добавили в ССО.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетах и оборудовании аэродромов в Луганске та Бердянске.

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Бердянск (443) Луганск (3164) аэродром (294) Силы специальных операций (48)


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+67
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17.10.2023 13:28
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17.10.2023 14:39
+43
Дуже добре, дуже добра новина.
Дякувати Богу, Слава Україні! Слава нашим ЗСУ!
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17.10.2023 13:32
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Слава Захисникам України-Героям Слава!
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18.10.2023 02:04 Ответить
Украинцы потратили атакамсы с умом
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18.10.2023 02:06 Ответить
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