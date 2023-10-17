Удар по аэродромам рашистов в Бердянске и Луганске: ССО уничтожили 9 вертолетов, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов, десятки оккупантов уничтожены и ранены
ССО провели успешную операцию "DRAGONFLY", нанеся удары по аэродромам российских захватчиков в Бердянске и Луганске.
Об этом сообщили в Силах специальных операций, передает Цензор.НЕТ.
"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.
Указанная информация была проверена и получено подтверждение. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", - говорится в сообщении.
Так, во временно оккупированных Бердянске и Луганске предварительно уничтожено:
- девять вертолетов разных модификаций;
- специальная техника, которая была на аэродромах;
- пусковая установка ПВО;
- склад боеприпасов;
- повреждены взлетные полосы аэродромов.
Отмечается, что состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра, а в Луганске – до 11 утра.
"Потери в живой силе противника - десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов", - добавили в ССО.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетах и оборудовании аэродромов в Луганске та Бердянске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякувати Богу, Слава Україні! Слава нашим ЗСУ!