Удар по аэродромам рашистов в Бердянске и Луганске: ССО уничтожили 9 вертолетов, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов, десятки оккупантов уничтожены и ранены

ССО провели успешную операцию "DRAGONFLY", нанеся удары по аэродромам российских захватчиков в Бердянске и Луганске.

Об этом сообщили в Силах специальных операций, передает Цензор.НЕТ.

"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

Указанная информация была проверена и получено подтверждение. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", - говорится в сообщении.

Так, во временно оккупированных Бердянске и Луганске предварительно уничтожено:

- девять вертолетов разных модификаций;

- специальная техника, которая была на аэродромах;

- пусковая установка ПВО;

- склад боеприпасов;

- повреждены взлетные полосы аэродромов.

Отмечается, что состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра, а в Луганске – до 11 утра.

"Потери в живой силе противника - десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов", - добавили в ССО.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетах и оборудовании аэродромов в Луганске та Бердянске.

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