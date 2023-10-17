За сутки на Лиманском направлении уничтожено 163 оккупанта и 24 единицы вражеской техники, - Восточная группировка войск

На Лиманском направлении российские военные обстреляли украинские позиции 687 раз, но Силы обороны наносят им значительный урон.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

"163 оккупанта были ликвидированы на этом направлении за минувшие сутки... За минувшие сутки 24 образца вооружения и военной техники были поражены, среди них - пять танков Т-72, шесть боевых бронированных машин, четыре пушки Д-30 и еще одна" Мста-Б". Враг сосредотачивается вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надии, но нашим Силам обороны удается отбивать атаки и удерживать наши рубежи, не давая противнику продвинуться вперед", - сказал Евлаш.

По его словам, оккупанты пытаются до наступления холодов занять выгодные позиции и попытаться максимально продвинуться к Купянску Харьковской области, но Силы обороны обустроили там инженерные позиции и минно-взрывные заграждения, и противник не может прорвать украинские укрепрайоны.

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"Это направление сейчас является ключевым для врага в нашей полосе ответственности и, конечно, мы действуем адекватно оперативной обстановке. В настоящее время враг 687 раз обстреливал наши позиции в этом направлении, использует традиционно и реактивную артиллерию, и ствольную, также очень широко использует свои минометы разных калибров - преимущественно это большие калибры 120 мм, и одновременно применяет свою авиацию - Су-35, Су-34, которые используют управляемые авиабомбы, свою армейскую авиацию, в частности Ка-52 и Ми-8", - рассказал он.

В то же время, по его словам, интенсивность боевых действий несколько уменьшилась, поскольку начался сезон дождей, и проводить наступательные операции оккупантам стало значительно сложнее. "Наша основная задача сейчас – это прилагать максимум усилий для того, чтобы истощать силы противника", – подчеркнул Евлаш.

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