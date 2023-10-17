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Оккупанты теряют позиции на юг от Бахмута и начинают отходить к трассе Бахмут-Горловка, - Силы обороны. ВИДЕО

труп,бахмут,всу

В настоящее время войска РФ теряют позиции на юг от Бахмута и отходят к трассе Бахмут-Горловка.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, комментируя ситуацию на Бахмутском направлении около Клещиевки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На южном направлении около Бахмута мы продолжаем свои наступательные действия. Да, уже оккупанты в своих Z-каналах начинают истерить, что им приходится оставлять свои позиции на юг от Бахмута, что обстановка для них там максимально сложная и неудобная. Они начинают отходить к трассе Бахмут-Горловка и собираются закрепляться там. Однако они смогли заминировать там территорию, там достаточно большие минно-взрывные поля. Но на некоторых участках мы уже зашли за железную дорогу, закрепились и продолжаем наносить огневое поражение по противнику", - рассказал спикер.

В то же время Евлаш отметил, что у россиян достаточно мощные силы в артиллерийских системах. В частности, на Бахмутском направлении у врага насчитывается более 100 ствольных артсистем и столько же РСЗО.

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Отвечая на вопрос по ситуации вблизи Курдюмовки, Евлаш проинформировал, что "обстановка напряженная, противник там пытается контратаковать, подтягивать свои резервы разных подразделений - отдельные мотострелковые батальоны и полки, также у него там есть парашютно-десантные подразделения, имеет он и "Шторм Z" и "Боевой армейский резерв". Конечно, враг не хочет просто так отступать, поскольку его гонят "на мясо" и заставляют наступать".

Спикер напомнил, что в случае отказа россиян наступать, их уничтожают свои же военные.

Автор: 

армия РФ (19400) Бахмут (1603) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+10
🙏ЗСУ
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17.10.2023 13:57
+6
Водночас Євлаш зазначив, що у росіян досить потужні сили в артилерійських системах. Зокрема, на Бахмутському напрямку у ворога налічується понад 100 ствольних артсистем та стільки ж РСЗВ Це серйозно, й поки ми переважаємо русню в fpv-дронах, треба не за окремими п!дорами на мопедах ганятися, а полювати на артсистеми, тому що їх забагато... для того напрямку...
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17.10.2023 14:06
+6
То радник він, то начальник. Призивають в окопи 40-50 річних, тут лоб 20 річний сидить начальником в штабі. Коли він був зам-начальником, там простим співробітником? Чи він синок чийсь одразу на тепле місце начальником призначений?
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17.10.2023 14:24
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🙏ЗСУ
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17.10.2023 13:57 Ответить
Гойда 🤔
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17.10.2023 13:57 Ответить
Може і так. Діп стейт показує х.з.що, тиждень вже.
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17.10.2023 14:01 Ответить
Пусть московиты авиацию в помощь вызовут. Ах, ну да!
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17.10.2023 14:03 Ответить
Водночас Євлаш зазначив, що у росіян досить потужні сили в артилерійських системах. Зокрема, на Бахмутському напрямку у ворога налічується понад 100 ствольних артсистем та стільки ж РСЗВ Це серйозно, й поки ми переважаємо русню в fpv-дронах, треба не за окремими п!дорами на мопедах ганятися, а полювати на артсистеми, тому що їх забагато... для того напрямку...
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17.10.2023 14:06 Ответить
FPV-дрон не може повернутись, у нього дорога в один кінець. Тому якщо розвідана ціль змінила дислокацію і оператор не встигає її знайти, бо сідає батарея дрона, то терміново переключається на будь-яку іншу ціль. Сподіваюсь ви це зараз зрозуміли, і більше не будете писати таких коментів.
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17.10.2023 14:24 Ответить
Дотого ж дальність польоту FPV-дрону 4-7 км, арта так близько не підходе.
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17.10.2023 15:00 Ответить
взагалі-то F-7 літають 10-12 км максимум, десятидюймові до 17,5 км максимум.
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17.10.2023 15:04 Ответить
FPV-дрон - це дрон, який передає інформацію в режимі реального часу на монітор пілота, або в окуляри, й це не обов'язково дрон-камікадзе, сподіваюсь ви це теж десь прочитаєте й не будете писати тут про ваш один кінець..., FPV-дрони можуть літати парами, один розвідувальний, один або камікадзе, або працює в режимі скидів, ось так ось...
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17.10.2023 15:25 Ответить
який сенс запускати FPV-дрон в тил ворога, якщо він не несе вибуховий пристрій?? щоби що?? Сподіваюсь ви дасте тут рогорнуте питання з посиланнями на пілотів FPV-дронів.
У парі з FPV-дроном зазвичай працює звичайний коптер, який і здійснює попередню розвідку та подальшу фіксацію ураження. І цей коптер не несе ніяких скидів, бо це значно обмежує його час перебування в повітрі. Сподіваюсь ви це теж десь прочитаєте й не будете писати тут про гонки за мопедами, ось так ось...
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17.10.2023 15:53 Ответить
FPV-дрон це не особливий якийсь дрон, це просто скорочення, насправді це режим, First Person View, за допомогою якого цим дроном керують, коли в окулярах, то повна візія польоту, тому й назва така, й це може бути як дрон-розвідник, так і дрон, який робить скиди, або дрон-камікадзе, тому що виявилось, що довести дрон до цілі в режими реального часу це дуже зручно...
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17.10.2023 16:06 Ответить
не треба мені тут читати абетку по складам. Якщо хочете для себе більше взнати специфіку і побудову FPV-дрона, то вам https://www.youtube.com/watch?v=hLtEWlq-7uY&ab_channel=%D0%84-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD сюди , про те як "легко" навчитись пілотувати FPV - https://www.youtube.com/watch?v=BXIwFJAUIdU&ab_channel=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8 тут і https://www.youtube.com/watch?v=jIL-PTpZRxQ&ab_channel=FPVist тут
А щоб не писати про "гонки за мопедами" і розуміти специфіку роботи з FPV-камікадзе, то підпишіться на https://www.youtube.com/@MAGYARBIRDS Мадяра , і продивіться хоч декілька годин відео для розуміння.

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17.10.2023 16:34 Ответить
красно дякую, от просто дуже вдячна..., в мене зараз 2 дрона стоїть перед очима на шафі, 3 не зовсім ще зібраний... + 1 крило... й 1 окуляри й 1 пульт - загадка: скільки в мене FPV-дронів )))
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17.10.2023 17:24 Ответить
тоді дуже дивно, що ви не знаєте, що FPV-дрон з вибуховим пристроєм не можна повернути, і в разі не знаходження запланованої цілі його доводиться використовувати по першій же цілі, бо батарея вже сідає в нуль.
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17.10.2023 18:15 Ответить
То радник він, то начальник. Призивають в окопи 40-50 річних, тут лоб 20 річний сидить начальником в штабі. Коли він був зам-начальником, там простим співробітником? Чи він синок чийсь одразу на тепле місце начальником призначений?
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17.10.2023 14:24 Ответить
Знаки питання зайві.
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17.10.2023 14:37 Ответить
вот что хочется увидеть
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17.10.2023 15:05 Ответить
то просто якась мокшаномордвинськокацапська хєрня-бутафорія..
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17.10.2023 15:30 Ответить
эту "херню" придумали англичане.
https://www.youtube.com/watch?v=4pRXXiU1vVM&pp=ygUKUGFuamFuZHJ1bQ%3D%3D The Panjandrum: the Brits CRAZY D-Day weapon!
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17.10.2023 16:22 Ответить
В ходе первичных испытаний выяснилось, что рассчитать траекторию движения колёсной машины на ракетной тяге проблематично, и любые попытки внедрить рулевое управление оказались провальными. Но самой большой проблемой оказались сами ракеты, которые имели свойство отваливаться на высоких скоростях. Во время демонстрационных испытаний Great Panjandrum успешно проехал по прямой, но при достижении скорости в 93 км/ч ракеты начали разлетаться в разные стороны, а сама машина, превратившись в пылающее колесо, едва не унесла жизнь официального кинооператора.
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17.10.2023 15:29 Ответить
перечисленные недостатки вполне устранимы за счет пересмотра деталей конструкции. например размещении двигателей внутри центральной части катушки с отклонением соплового аппарата. проблемы с выдерживанием направления решаются последовательным объединением двух панджандрумов в подобие телеги.
неоспоримым преимуществом такого аппарата является его неоспоримая дешевизна, скорость и психологическое воздействие на противника, особенно в ночное время суток. он может быть использован для разминирования и доставки взрывчатки к позициям противникам без риска для личного состава.
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17.10.2023 16:10 Ответить
Після Перемоги над рашонаzистами та українськими Гнидами, маю надію, що з такими синками-євлашами, ветерани війни вже точно розберуться, хто де та звідки примазався.
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17.10.2023 15:27 Ответить
 
 