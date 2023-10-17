Оккупанты теряют позиции на юг от Бахмута и начинают отходить к трассе Бахмут-Горловка, - Силы обороны. ВИДЕО

В настоящее время войска РФ теряют позиции на юг от Бахмута и отходят к трассе Бахмут-Горловка.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, комментируя ситуацию на Бахмутском направлении около Клещиевки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На южном направлении около Бахмута мы продолжаем свои наступательные действия. Да, уже оккупанты в своих Z-каналах начинают истерить, что им приходится оставлять свои позиции на юг от Бахмута, что обстановка для них там максимально сложная и неудобная. Они начинают отходить к трассе Бахмут-Горловка и собираются закрепляться там. Однако они смогли заминировать там территорию, там достаточно большие минно-взрывные поля. Но на некоторых участках мы уже зашли за железную дорогу, закрепились и продолжаем наносить огневое поражение по противнику", - рассказал спикер.

В то же время Евлаш отметил, что у россиян достаточно мощные силы в артиллерийских системах. В частности, на Бахмутском направлении у врага насчитывается более 100 ствольных артсистем и столько же РСЗО.

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Отвечая на вопрос по ситуации вблизи Курдюмовки, Евлаш проинформировал, что "обстановка напряженная, противник там пытается контратаковать, подтягивать свои резервы разных подразделений - отдельные мотострелковые батальоны и полки, также у него там есть парашютно-десантные подразделения, имеет он и "Шторм Z" и "Боевой армейский резерв". Конечно, враг не хочет просто так отступать, поскольку его гонят "на мясо" и заставляют наступать".

Спикер напомнил, что в случае отказа россиян наступать, их уничтожают свои же военные.