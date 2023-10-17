РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7260 посетителей онлайн
Новости Война
12 461 23

Россияне штурмуют Авдеевку большими группами пехоты, террикон под контролем ВСУ, - Силы обороны

всу

Украинские защитники контролируют господствующую высоту в Авдеевке.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, под Авдеевкой в сутки украинские воины отбили более 10 атак, россияне не могут прорваться.

"Бросают вперед пехоту, идут очень большими группами, вернее уже не идут, а ползут, потому что мы не даем им поднять голову. Штурмуют преимущественно мотострелки, мобилизованные с оккупированных территорий, и отряды Шторм-Z", - отметил спикер.

Штупун рассказал, что в первой волне атак, начавшейся 10 октября, враг применял гораздо больше бронетехники, чем сейчас.

Спикер ВСУ опроверг сообщения пропагандистов РФ о якобы заходе на террикон Авдеевского коксохимического завода на северном фланге.

"Террикон важен тем, что это - господствующая высота, он под нашим контролем", - подытожил он.

Также читайте: Россияне активизировались на Востоке, но захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен, - британская разведка

Автор: 

Авдеевка (2444) Штупун Александр (82)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
фтарая армія всесвіту десятий рік штурмує Авдіївку.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:42
+16
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
17.10.2023 14:50
+15
дайте їм касети Кобзона
показать весь комментарий
17.10.2023 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайте їм касети Кобзона
показать весь комментарий
17.10.2023 14:41 Ответить
Для них вже місця на його концерт заброньовані.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:58 Ответить
фтарая армія всесвіту десятий рік штурмує Авдіївку.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:42 Ответить
Операція - Авдєєвка за трі дня , переходить у фазу - Авдіівка за три місяці , а може й - за три роки ,, і то не факт .
показать весь комментарий
17.10.2023 16:07 Ответить
Добре, що під контролем ЗСУ, а не зе.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:42 Ответить
добре що ти бот, а не людина ))))
показать весь комментарий
17.10.2023 14:45 Ответить
Зебіли точно не homoSapiens
показать весь комментарий
17.10.2023 14:46 Ответить
як дивно, не зебіли, а справжні "українські патріоти" з флажками, трохи не схожими на українські, повчають українця під українським прапором
показать весь комментарий
17.10.2023 14:59 Ответить
Патріоти чи ні це не важливо, але зестада- це вороги України і навіть цього не усвідомлюють.
показать весь комментарий
17.10.2023 15:39 Ответить
Про таких ще 100 років назад казали-полезные идиоты!
показать весь комментарий
17.10.2023 17:37 Ответить
Невже ти зелегніда? Всі хто голосував за зе - бидло недобите!
показать весь комментарий
17.10.2023 14:49 Ответить
Зе гніди втюхівають лохам телепатріота моностаночника
показать весь комментарий
17.10.2023 17:31 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
17.10.2023 14:50 Ответить
Додзвонилась?
показать весь комментарий
17.10.2023 16:23 Ответить
кончай
показать весь комментарий
17.10.2023 17:33 Ответить
?
показать весь комментарий
17.10.2023 21:04 Ответить
Хаймерси напряглись - мабудь щось унюхали
До речі, у моєї знайомої кота звати Хаймерс - класна киця.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:52 Ответить
Печально то что фактически более половины рашистов которых рашка бросает на штурмы ето мобилизированные с окупированных территорий за которые никто не спрашивает. Поетому рашисты сполна не ощутили потери на самой рашке
показать весь комментарий
17.10.2023 15:05 Ответить
А інша половина зеки, на яких їм так само начхати.
показать весь комментарий
17.10.2023 15:43 Ответить
Кожен труп ворога підриває бойовий дух російських чмобіків, бо в них є очі і вуха і бачать гори трупів і розповідають товаришам, тому навіть трупи мобілізованих з окупованих територій роблять свою справу. Чим більше любих 200х і 300х тим більше 500х
показать весь комментарий
17.10.2023 16:28 Ответить
НЕОБХОДИМО **** ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ВСЕ ДЫРЫ !)
показать весь комментарий
18.10.2023 02:28 Ответить
 
 