Россияне штурмуют Авдеевку большими группами пехоты, террикон под контролем ВСУ, - Силы обороны
Украинские защитники контролируют господствующую высоту в Авдеевке.
Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, под Авдеевкой в сутки украинские воины отбили более 10 атак, россияне не могут прорваться.
"Бросают вперед пехоту, идут очень большими группами, вернее уже не идут, а ползут, потому что мы не даем им поднять голову. Штурмуют преимущественно мотострелки, мобилизованные с оккупированных территорий, и отряды Шторм-Z", - отметил спикер.
Штупун рассказал, что в первой волне атак, начавшейся 10 октября, враг применял гораздо больше бронетехники, чем сейчас.
Спикер ВСУ опроверг сообщения пропагандистов РФ о якобы заходе на террикон Авдеевского коксохимического завода на северном фланге.
"Террикон важен тем, что это - господствующая высота, он под нашим контролем", - подытожил он.
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