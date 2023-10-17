Украине нужно учиться на примере Израиля, где в первые часы полностью обеспечили военных, а власти говорили правду, а не запускали телемарафон, - Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко подчеркнул важность укрепления обороноспособности страны на примере Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Очень тяжелыми были эти дни. Вчера было 9 дней, как остановилось сердце комбата 206-го батальона, который мы создали в первые часы широкомасштабной агрессии, - Виталия Баранова, который защищал Киев, освобождал Херсон, а теперь погиб на Востоке. Несколько дней назад погиб героически один из руководителей нашей молодежки - Сергей Иконников. 72-я бригада, защищавшая Киев. Он был самым молодым командиром подразделения 72-й, пошел в наступление и погиб. Мы должны очень четко помнить ту цену, которую мы платим за существование нашего государства и приближение нашей победы", - подчеркнул он.

"Все говорили нам, что нужно брать пример с Израиля - как он смог организовать оборону. А потом говорили, что Израиль "проспал" нападение и вел себя так же, как мы. А я хочу, чтобы мы поучились на примере Израиля", - добавил пятый Президент. .

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Порошенко отметил, что в первый день в армию Израиля были призваны более 300 тыс. человек, или 5% населения страны.

"Каждый из них в первый же час имел бронежилет, кевларовый шлем, беспилотник, радиостанцию, берцы, форму, спальник, каремат – был полностью обеспечен. Кстати, без участия волонтеров. С первых минут спикерами ЦАХАЛа и государства были военные, которые, в отличие от Арестовича и подоляков, компетентно и честно общались с народом, потому что народ заслуживает уважения", - объяснил лидер "ЕС".

"В страшном сне никто в ЦАХАЛе не мог бы представить, чтобы отменили тендеры. Кнессет открыто работает и говорит, что ни одного закона, кроме укрепления обороноспособности, они не рассматривают. В Кнессете, в отличие от нас, говорят на языке правды, а не на языке телемарафона. И другие уроки. Откройте заседание парламента, спасайте свободу слова, спасайте демократию и обеспечьте нашу победу", - подытожил Порошенко.

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