Украине нужно учиться на примере Израиля, где в первые часы полностью обеспечили военных, а власти говорили правду, а не запускали телемарафон, - Порошенко
Пятый президент Петр Порошенко подчеркнул важность укрепления обороноспособности страны на примере Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Очень тяжелыми были эти дни. Вчера было 9 дней, как остановилось сердце комбата 206-го батальона, который мы создали в первые часы широкомасштабной агрессии, - Виталия Баранова, который защищал Киев, освобождал Херсон, а теперь погиб на Востоке. Несколько дней назад погиб героически один из руководителей нашей молодежки - Сергей Иконников. 72-я бригада, защищавшая Киев. Он был самым молодым командиром подразделения 72-й, пошел в наступление и погиб. Мы должны очень четко помнить ту цену, которую мы платим за существование нашего государства и приближение нашей победы", - подчеркнул он.
"Все говорили нам, что нужно брать пример с Израиля - как он смог организовать оборону. А потом говорили, что Израиль "проспал" нападение и вел себя так же, как мы. А я хочу, чтобы мы поучились на примере Израиля", - добавил пятый Президент. .
Порошенко отметил, что в первый день в армию Израиля были призваны более 300 тыс. человек, или 5% населения страны.
"Каждый из них в первый же час имел бронежилет, кевларовый шлем, беспилотник, радиостанцию, берцы, форму, спальник, каремат – был полностью обеспечен. Кстати, без участия волонтеров. С первых минут спикерами ЦАХАЛа и государства были военные, которые, в отличие от Арестовича и подоляков, компетентно и честно общались с народом, потому что народ заслуживает уважения", - объяснил лидер "ЕС".
"В страшном сне никто в ЦАХАЛе не мог бы представить, чтобы отменили тендеры. Кнессет открыто работает и говорит, что ни одного закона, кроме укрепления обороноспособности, они не рассматривают. В Кнессете, в отличие от нас, говорят на языке правды, а не на языке телемарафона. И другие уроки. Откройте заседание парламента, спасайте свободу слова, спасайте демократию и обеспечьте нашу победу", - подытожил Порошенко.
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А щоб не "клеїти дурня(для вас це зайве)" спробуйте зрозуміти різницю між місцем народженя,національністю,національною приналежністю,громадянством та самоідентіфікацією.
І зрозуміти відміності.
Тупой и еще тупее
Почнемо. Ну , ось , наприклад. Син Нетаньяху , Авнер. Пішов на фронт. Воює . І це син діючого прем'єр міністра. На хвилиночку.
А тепер попробуємо згадати хто із синів наших діючих , чи екс президентів , чи прем'єрів зараз на фронті ???
Є такі? Нема? Чи є? Чи нема? Мабуть що нема.
А якщо нема , то навіщо вчити та поради роздавати як та з кого нам брати приклад , коли ти сам так не робиш , та робити не збираєшся?
приймав участь у двох війнах та багатьох бойових операціях в мирний час.
браот Бібі - Йонатан - Національний герой Ізраілю. - командував загоном спецназу
Але вам екстремістам цього не зрозуміти ніколи. та вас навіть не хочуть бачити в пристойному суспільстві навіть в середовищі наших чинних союзників (якими їх, до речі, зробив Порох).
а не ЗЄльона ...омосятина !
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ЗЄля та війна це паралельні світи
його зєльона бобочка не має відношення до ЗСУ, просто
ЗЄля -кузнєчик
🤔"Те, що відбувається в Ізраїлі, показує, що навіть ефективна держава навряд чи здатна протистояти викликам, якщо владу в ній захоплюють некомпетентні популісти" - Портников👉https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbjRnanBwVGFzZUFsWkpRZ0lZVlMtQmJRQ2F1d3xBQ3Jtc0ttVDFOWmV6dTBuYkNMb0swRTJQSW02LTY4Qm5MLWdMdUYtdHBBcTZmRV92T1FNcTV4Nk84dldreDMxdzEzM0dFcWI2Y3ZUQnBGRS1uRVNnOGM0QjJiVjV6eDBWQW9tYkpuZm0yZHpTYUlTckNSZENzYw&q=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fsvit%2Fte-shcho-vidbuvaietsia-v-izraili-pokazuie-shcho-navit-efektyvna-derzhava-navriad-chy-zdatna-protystoiaty-vyklykam-iakshcho-vladu-v-nii-zakhopliuiut-nekompetentni-populisty-portnykov-315541.html%3Futm_source%3Dyoutube%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsmm https://www.5.ua/svit/te-shcho-vidbuv...
Але в цивілізованому суспільстві і популісти мають нести політичну відповідальність за свої пройопи. А в нас... зовсім інакше, от як в Ізраїлі - партія Лікуд з союзниками «Релігійний сіонізм», «Шас» і «Яхадут а-Тора», і Нетаньяху особисто, допустивши такий теракт, вже через тиждень отримали пониження рейтингу з 53,5% до 20%.
В Україні же завдяки телемарафету, рейтинг бубочки навіть виріс до 85%...
всім був наказ наблюдать і нє стрелять
порохоботи не признаються в цьому
хто ставить свого охоронця на військову операцію, ще один читач вікіпєдії знайшовся
не знаєш що було то мовчав би,
градами з параши били це да було
Про що мені читати Вікипедію, Бабця Ванга? Може не треба інших по собі судити, пошесть подолякивська?
Це в методичці написано про "свого охоронця"?
Знову обісрашки, непритомне.
ну бот хоч про рибок шось знає ,
може не такий потєряний
ти точно з параші приперся якщо навіть не знаєш що робилося в країні
боти не вміють читати але
https://lb.ua/news/2019/05/14/426812_ohrannik_prezidenta_poroshenko.html
ось про «перемирʼя» петі
https://lb.ua/news/2014/06/20/270553_poroshenko_otdal_prikaz_vremenno.html
Просто відв'янь, не ганьбися далі, жалюгідна нікчема.
По якому питанню ти тут ще не обісралося?
гупія ти хоч знаєш хто очолював тодішню операцію,
це ти мабуть часто обсираєшся
нех писати свої бредні
Таке "задавлення" - виключені в цивілізованому суспільстві, бо нічого корисного не дають.
мудрий нарід завжди гівно знайде"
"Свиня
Приклад Притули гарно показує що навіть його розкрутки мало щоб за ним пішли люди.
Стільки грошей скільки вклали у Зе клоуна мало в якого актора вкладали навіть в Голівуді з їх 20 мільоними гонорарами за фільм. Охоплення розкрутки широке - від бот фабрик в інтернеті і до тб студій з випусками телефільмів і квартального сміття.
Тому кого б не поставили на місці проваленого зеленського це було б фіаско як у випадку з Пальчевським - що за хрєн і звідкіля він виліз.
Багато чого на совісті петі..... Але на другий термін він повинен був йти,а не зеля!
папу Карлобабу Беню. Тому обрано легший шлях - у трагедії (іншій, навіть не Дебальцевській - але нехай) звинуватити розвідника полковника Червінського.
Дебальцево ніхто не здавав і розбиратися там ні з чим/ той же Бахмут зараз.
скоріше за все тебе б не було вже.