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Украине нужно учиться на примере Израиля, где в первые часы полностью обеспечили военных, а власти говорили правду, а не запускали телемарафон, - Порошенко

порошенко

Пятый президент Петр Порошенко подчеркнул важность укрепления обороноспособности страны на примере Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Очень тяжелыми были эти дни. Вчера было 9 дней, как остановилось сердце комбата 206-го батальона, который мы создали в первые часы широкомасштабной агрессии, - Виталия Баранова, который защищал Киев, освобождал Херсон, а теперь погиб на Востоке. Несколько дней назад погиб героически один из руководителей нашей молодежки - Сергей Иконников. 72-я бригада, защищавшая Киев. Он был самым молодым командиром подразделения 72-й, пошел в наступление и погиб. Мы должны очень четко помнить ту цену, которую мы платим за существование нашего государства и приближение нашей победы", - подчеркнул он.

"Все говорили нам, что нужно брать пример с Израиля - как он смог организовать оборону. А потом говорили, что Израиль "проспал" нападение и вел себя так же, как мы. А я хочу, чтобы мы поучились на примере Израиля", - добавил пятый Президент. .

Также смотрите: Порошенко призвал руководство НАТО пригласить Украину на Вашингтонском саммите: Надо использовать это окно возможностей

Порошенко отметил, что в первый день в армию Израиля были призваны более 300 тыс. человек, или 5% населения страны.

"Каждый из них в первый же час имел бронежилет, кевларовый шлем, беспилотник, радиостанцию, берцы, форму, спальник, каремат – был полностью обеспечен. Кстати, без участия волонтеров. С первых минут спикерами ЦАХАЛа и государства были военные, которые, в отличие от Арестовича и подоляков, компетентно и честно общались с народом, потому что народ заслуживает уважения", - объяснил лидер "ЕС".

"В страшном сне никто в ЦАХАЛе не мог бы представить, чтобы отменили тендеры. Кнессет открыто работает и говорит, что ни одного закона, кроме укрепления обороноспособности, они не рассматривают. В Кнессете, в отличие от нас, говорят на языке правды, а не на языке телемарафона. И другие уроки. Откройте заседание парламента, спасайте свободу слова, спасайте демократию и обеспечьте нашу победу", - подытожил Порошенко.

Читайте также: Ожидаю положительного решения Еврокомиссии по переговорам о вступлении Украины в ЕС, - Порошенко

Автор: 

Израиль (1930) Порошенко Петр (19607)


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Топ комментарии
+58
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17.10.2023 15:11
+41
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17.10.2023 14:57
+40
Які претензії до Петра? Він приймав мудрі та виважені рішення, щоб виграти час та підготувати країну до великого нападу ворога.
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17.10.2023 15:03
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Страница 3 из 3
ще й маму й тата до нього відправив
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17.10.2023 15:30 Ответить
А ты видел президента Израиля ивестировавшего средства в постройку завода в Иране или Сирии,есть ли хоть один политик в Израиле,сын которого женат на дочери иранского аятоллы? У нас не может быть как в Израиле.
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17.10.2023 15:37 Ответить
от я чомусь впевнений, що в Ізраїлі є підприємці, які інветували будівництво заводів в країнах мусульманського світу та навіть в Китаї. Та навіть знаю, що екс-президент-мільярдер США інвестував туди же, в зятяті вороги Америки. Та навіть знаю, що той президент одружений на сербці, навіть після того, як США розбомбили військові бази в белграді...
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17.10.2023 15:58 Ответить
Ти як зазвичай в усьому впевнений, тільки ***** не знаєш. Накидаєш свою тупість на широкий загал. І до речі, Меланья народилась в Словєнії
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17.10.2023 16:19 Ответить
брати Кличко, наприклад, укранці, але народились в Киргистані та в Казахстані. І що з того?
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17.10.2023 16:26 Ответить
От ти маніпулято ****))) Вона словенка, а не сербка.
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17.10.2023 17:28 Ответить
А якщо в Словенії народиться ефіоп - він ким буде?
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17.10.2023 16:34 Ответить
Сином курви...
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17.10.2023 17:01 Ответить
Він точно не буде сербом. Особливо якщо вважатиме себе словенцем і його рідна мова СЛОВЕНСЬКА! ЧИ тобі, як МУРчащому пох кацап, білорус чи українець! Це ж треба словенку назвати сербкою та ще й дурня клеїти
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17.10.2023 17:31 Ответить
Особливо?! Це як кішка,яку виховували собаки вважає себе собакою!
А щоб не "клеїти дурня(для вас це зайве)" спробуйте зрозуміти різницю між місцем народженя,національністю,національною приналежністю,громадянством та самоідентіфікацією.
І зрозуміти відміності.
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17.10.2023 20:45 Ответить
Пипл хавает
Тупой и еще тупее
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17.10.2023 15:39 Ответить
Добре. Зрозуміло. Потрібно брати приклад з Ізраїля.
Почнемо. Ну , ось , наприклад. Син Нетаньяху , Авнер. Пішов на фронт. Воює . І це син діючого прем'єр міністра. На хвилиночку.
А тепер попробуємо згадати хто із синів наших діючих , чи екс президентів , чи прем'єрів зараз на фронті ???
Є такі? Нема? Чи є? Чи нема? Мабуть що нема.
А якщо нема , то навіщо вчити та поради роздавати як та з кого нам брати приклад , коли ти сам так не робиш , та робити не збираєшся?
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17.10.2023 15:42 Ответить
Нітаньяху 5 років служив у спецназі, почав солдатом вийшов в запас капітаном.
приймав участь у двох війнах та багатьох бойових операціях в мирний час.

браот Бібі - Йонатан - Національний герой Ізраілю. - командував загоном спецназу
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17.10.2023 15:55 Ответить
Зеленськи 4 рази ухилявся від призову "країни порноакторки". Став хероїчним Боневтіком!
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17.10.2023 16:37 Ответить
якби ця **** не об'являла перемир'я у 14-му роцi, то не було б i лугандону, стратег ***, "дозвольте пiдняти прапор" (гелетей)... "Дозволяю.. блд, досi ригаю
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17.10.2023 15:43 Ответить
А ви, напевно, готові були штурмувати Москву, а тут перемир'я, яке дало кацапам змогу створити заново армію, наклепати танків дронів і ракет і почати заново?
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17.10.2023 16:08 Ответить
в першій половині 14-го року ні США (Обама), ні Німеччина (Меркель), ні Франція (Оланд) ні навть Британія (Камерон) не були союзниками України, були скоріше союзниками касапів, хоч і вже засуджували агресію *****. Тому тодішній владі України доводилось маневрувати , виконуючи забаганки тих західних пацифістів. Ті перемир'я - один з таких необхідних маневрів.
Але вам екстремістам цього не зрозуміти ніколи. та вас навіть не хочуть бачити в пристойному суспільстві навіть в середовищі наших чинних союзників (якими їх, до речі, зробив Порох).
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17.10.2023 16:10 Ответить
Де пан побачив тут екстремістів? Звичайні подляковські зеботи.
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17.10.2023 16:36 Ответить
нууу..., можливо, під екстремістів косять, відповідно до методичок подляка...
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17.10.2023 16:40 Ответить
та який я "зебот", ви шо... мене i вiд "зелених" вже не тiльки нудить. Я за Батька Махна, бо Гетьмана вже не знайти
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17.10.2023 17:54 Ответить
бачиш, вже признається, що екстреміст...
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17.10.2023 18:01 Ответить
так, "бей красных..., бей белых..." менi до вподоби
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17.10.2023 18:28 Ответить
ти звичайна люська-ЗЄкурва, типаж який розпорядився при зєльоних
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17.10.2023 19:07 Ответить
meni smishno
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18.10.2023 00:31 Ответить
Згоден в цілому, але порівнювати Пороха с Зєлєй це тупо. Хоча як що б Пєтя не маявся ****** то і Зєля б ніколи не став ким є. А Гелетей - паскуда хитра, огидна, улеслива, ********, Петіна креатура бо боявся перевороту і призначив свого начальника охорони міністром оборони
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17.10.2023 16:25 Ответить
от ти тут знову брешеш. бо Гелетей не був начальником охорони Порошенка (як ото нині Донець), від слова "ніколи". Він був повернутий на посаду керівника УДО - а це державна організація - (яку займав ще з-за Ющенка), повернутий ще Турчиновим наприкінці лютого 2014-го року. Для перевірки - гугл в поміч.
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17.10.2023 16:34 Ответить
Знов маніпулюєш? Шукаєш неправильний наголос в реченні? Та це на дурнів розраховано. Так, він, на момент призначення міністром був керівником УДО. А Петро був його підопічним #1. Чи може є ще приватна охорона? То про це я не знаю.Ну? Логіку включив чи це важче ніж загуглити національність Меланії ?
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17.10.2023 17:37 Ответить
у зелі - приватна охорона, наприклад. А ти не наголос неправильно поставив, ти збрехав в месазі, що Гелетей ніби був приватним охоронцем Пороха.
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17.10.2023 17:56 Ответить
Ти трохи помиляєшся - у "Блазня" не "приватна охорона" У нього "приватні наглядачі" Приставлені "папою Бенею" Щоб не "напартачив" десь : не "ляпнув лишнього" чи не "переборщив" з "коксом" А коли прийде час - вони ж йому і "золотий приход" організують - щоб секрети "папи Бені" не здав (коли "візьмуть за сраку")
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17.10.2023 18:05 Ответить
Можливо, в нього і охорона конвойна від бені, його приватна, цілком можливо. Але ж ти глянь на придурка з трьома логінами тут, як він заводить на манівці власну брехню про "особисту охорону Петра" Гелетеєм...
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17.10.2023 20:48 Ответить
Та у нас на форумі сьогодні "день придурків" оголошено! Набігли і "серуть" - скільки можуть!
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17.10.2023 23:55 Ответить
Ти крутишся як вуж на пательні, вже на зєлю скосив стрілки. Ну якщо ще хтось побачить в моєму меседжі слово ПРИВАТНИЙ, то мабуть такі мені на пенсію час
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17.10.2023 18:15 Ответить
вважаю, що тезу "приватний" в словосполученні "свого начальника охорони" побачать всі притомні. Але ти до таких не відносишся.
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17.10.2023 18:23 Ответить
Свій до свого по своє...Приватна власність... це зовсім інші слова які несуть різні сенси, якщо ти не носій мови то пробачаю твоє мурчання. Те що ти мене притомним не вважаєш, сприймаю за честь
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17.10.2023 18:40 Ответить
тепер буду знати, що для дебіла "приватна власність" та "приватна охорона" поняття тотожні. Тепер не здивуюсь, якщо дебіли вважатимуть і ЗСУ приватною армією для ЄрЗе.
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17.10.2023 19:04 Ответить
Та мені байдуже що "приватне" ти порівнюєш. Сам придумав, сам порівняв, сам "вважалку" ввімкнув(хоча, навряд вона є в тебе). В дурдомі ти точно будеш свій, не приватний! Не переплутай
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17.10.2023 19:12 Ответить
зельоним? вчитися??? Петро Олексійович, ви шо, окуляри рожеві наділи?
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17.10.2023 15:48 Ответить
Україні потрібен Гетьман !
а не ЗЄльона ...омосятина !

.
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17.10.2023 15:52 Ответить
А если ВСУ придуд с вопросоми на бАнковскую?
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17.10.2023 16:06 Ответить
Після Перемоги - так, підтримую. Але не під час війни...
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17.10.2023 16:11 Ответить
не хвилюйтесь:

ЗЄля та війна це паралельні світи
його зєльона бобочка не має відношення до ЗСУ, просто

ЗЄля -кузнєчик
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17.10.2023 16:35 Ответить
Думаю, що також в Ізраїлі не завели би справи проти бойових генералів і комбригів, які організовували оборону в перші дні повномасштабного нападу поки наша влада готувалась здаватися
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17.10.2023 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/@5kanal 5 канал https://www.youtube.com/post/Ugkx0obPQHnY5Ta83KoKelazm2vp4ksUa6-G 1 час назад

🤔"Те, що відбувається в Ізраїлі, показує, що навіть ефективна держава навряд чи здатна протистояти викликам, якщо владу в ній захоплюють некомпетентні популісти" - Портников👉https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbjRnanBwVGFzZUFsWkpRZ0lZVlMtQmJRQ2F1d3xBQ3Jtc0ttVDFOWmV6dTBuYkNMb0swRTJQSW02LTY4Qm5MLWdMdUYtdHBBcTZmRV92T1FNcTV4Nk84dldreDMxdzEzM0dFcWI2Y3ZUQnBGRS1uRVNnOGM0QjJiVjV6eDBWQW9tYkpuZm0yZHpTYUlTckNSZENzYw&q=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fsvit%2Fte-shcho-vidbuvaietsia-v-izraili-pokazuie-shcho-navit-efektyvna-derzhava-navriad-chy-zdatna-protystoiaty-vyklykam-iakshcho-vladu-v-nii-zakhopliuiut-nekompetentni-populisty-portnykov-315541.html%3Futm_source%3Dyoutube%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsmm https://www.5.ua/svit/te-shcho-vidbuv...

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17.10.2023 16:34 Ответить
саме так!
Але в цивілізованому суспільстві і популісти мають нести політичну відповідальність за свої пройопи. А в нас... зовсім інакше, от як в Ізраїлі - партія Лікуд з союзниками «Релігійний сіонізм», «Шас» і «Яхадут а-Тора», і Нетаньяху особисто, допустивши такий теракт, вже через тиждень отримали пониження рейтингу з 53,5% до 20%.
В Україні же завдяки телемарафету, рейтинг бубочки навіть виріс до 85%...
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17.10.2023 16:38 Ответить
У Нетан'яху і зЕрмака різна мета.
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17.10.2023 18:15 Ответить
безперечно. Але це підкреслює різницю в менталітеті суспільств
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17.10.2023 18:21 Ответить
В Израиле люди сами шли на пункты сбора. На видео улыбающиеся, готовые. Даже из Украины вернулись бойцы которые сражались с кацапами.
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17.10.2023 16:40 Ответить
У нас теж в перші дні були черги в военкоматах, хоча не улибались, бо знали, що попереду тяжка війна. Ізраїльтянам можна улибатись, бо вони думають, що буде як у всіх предидущіх війнах, коли ЦАХАЛ втрачав тільки 100-500 вояків за війну (у нас стільки ж гине за 1-3 дні)
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17.10.2023 17:20 Ответить
Не делаю из Пороха икону, но всем адептам Зеленого нужно признать , что как дипломат и руководитель Порошенко значительно профессиональней, умнее и хитрей ( да да хитрее, в дипломатии хитрость нужна ) шоумена. Он знал где можно было надавить, где попросить, где найти компромисс , а не " быковать" и бить горшки с ближайшими союзниками.
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17.10.2023 17:08 Ответить
Ну кому і на кого владі рівнятосі,еслі наш презідентік трус і уклоніст.
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17.10.2023 17:08 Ответить
петя прокинувся, а чого сам так не побив у 2014?
всім був наказ наблюдать і нє стрелять
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17.10.2023 17:36 Ответить
Увесь 2014, починаючи з 07.06.2014 був наказ "всім" на ото що ви написали?
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17.10.2023 17:42 Ответить
так звичайно, можеш передивитись інтервʼю офіцерів в ютуб
порохоботи не признаються в цьому
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17.10.2023 21:10 Ответить
Брехливе непритомне, саме тоді відвоювали більшу частину захоплених територій, саме з червня по серпень. В середині серпня кацапи почали бити артою та з РСЗВ з за поребрика, та заходити цілими БТГр.
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17.10.2023 21:22 Ответить
ну і тупе
хто ставить свого охоронця на військову операцію, ще один читач вікіпєдії знайшовся
не знаєш що було то мовчав би,

градами з параши били це да було
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17.10.2023 23:55 Ответить
Що, рибка Гупі, обісралося зі своєю брехнею?
Про що мені читати Вікипедію, Бабця Ванга? Може не треба інших по собі судити, пошесть подолякивська?
Це в методичці написано про "свого охоронця"?
Знову обісрашки, непритомне.
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18.10.2023 00:23 Ответить
який тупий обосраний бот попався, і до чого тут твій любимий подоляк
ну бот хоч про рибок шось знає ,
може не такий потєряний
ти точно з параші приперся якщо навіть не знаєш що робилося в країні

боти не вміють читати але
https://lb.ua/news/2019/05/14/426812_ohrannik_prezidenta_poroshenko.html

ось про «перемирʼя» петі
https://lb.ua/news/2014/06/20/270553_poroshenko_otdal_prikaz_vremenno.html
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18.10.2023 01:18 Ответить
Діарейне нетямуще, голова УДО, генерал-полковник не є охоронцем якогось президента. УДО - це державна служба, голова УДО нею керує. Не голова служби охороняє усіх президентів, ВР і таке інше.
Просто відв'янь, не ганьбися далі, жалюгідна нікчема.
По якому питанню ти тут ще не обісралося?
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18.10.2023 01:41 Ответить
і таке інше то все що гупі знає,
гупія ти хоч знаєш хто очолював тодішню операцію,
це ти мабуть часто обсираєшся
нех писати свої бредні
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18.10.2023 20:48 Ответить
тобто у 2014-19 Україна дуже добре вчилася в Ізраїля?
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17.10.2023 17:44 Ответить
Здається ви тут не надовго, росіянин.
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17.10.2023 17:52 Ответить
От здається не можна ж бути таким тупим, смердючим скотом, щоб продовжувати десятий рік постити ватні вкиди, ? Ан ні, ви довели, що можна.
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17.10.2023 18:25 Ответить
Кацапе! Рот закрий!!! Твої методички вже давно засмерділися!
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17.10.2023 18:09 Ответить
Ех Петро Алексійовия і чому ви не задавили цю зелену гниду з Кривого Рогу поки він був простим актором. Скільки би проблем Україна уникнула б тоді. Треба було тоді вже опубліковувати по всім тб каналам прямі квартальні включення Зе клоуна з червоної площі які він вів у Квартвлі 95 тоді більщість людей хоч би знали що зеленський то кремлєсос.
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17.10.2023 18:58 Ответить
та знайшовся би інший актор, з якого беня зліпив би подібного буратіну! І зараз таких вистачає - на випадок. коли чинна "табуретка" зламається...
Таке "задавлення" - виключені в цивілізованому суспільстві, бо нічого корисного не дають.
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17.10.2023 19:08 Ответить
+💯 !!!

"Свиня мудрий нарід завжди гівно знайде"
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17.10.2023 19:11 Ответить
Гівно ще треба зробити своїм у доску а не це треба час і грощі.
Приклад Притули гарно показує що навіть його розкрутки мало щоб за ним пішли люди.
Стільки грошей скільки вклали у Зе клоуна мало в якого актора вкладали навіть в Голівуді з їх 20 мільоними гонорарами за фільм. Охоплення розкрутки широке - від бот фабрик в інтернеті і до тб студій з випусками телефільмів і квартального сміття.
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17.10.2023 19:56 Ответить
Це навряд чи - забагато вкладено було у Зе клоуна з 2014 і раніше. Він вже у 2014 був розкручений і розпіарений як вільнодумець навіть Кузьма Скрябін з ним не рівнявсі у критиці влади.
Тому кого б не поставили на місці проваленого зеленського це було б фіаско як у випадку з Пальчевським - що за хрєн і звідкіля він виліз.
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17.10.2023 19:50 Ответить
я залишаюсь при своїй думці. Ну, і врешті - як потрібно було "задавити зелену гниду"? Ну. не замочити же! А з тюрми він би вийшов на волю президентом ще з більшим рейтингом.
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17.10.2023 20:27 Ответить
Явже написав що треба було робити - максимальне висвітлення сєпарської діяльності Зе/ показувати який зеленський кремлєсос що і є правдою. Прямі включення зеленського з червоної площі коли починалось АТО у 2014 багатьох би привели до тями і результат 2019 був би іншим.
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19.10.2023 20:46 Ответить
Зебілам Порох як кол у сраку 🤣
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17.10.2023 19:51 Ответить
саме цікаве. що Петро в травні 14-го не обіцяв закінчити війну за скільки там тижнів; а наголошував, що АТО за своєю логікою не може тривати більше двох тижнів (нічого не плутаю?); і наголошував він на цьому в т.ч. і для західних лідерів, не лише для електорату на виборах. Але ж війна почалася чи не одразу після 25/05.14., яку не можна було би назвати справжнім терміном через попередження Заходу, що в такому випадку Україна не отримає допомого, ні фінансової, ні диплолматичної, ні нелетальної (про летальне озброєння тоді ще не йшлося).
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17.10.2023 20:23 Ответить
і про мілліон не казав петя? і за Іловайський котел не посадив нікого,і за Дебальцево.....
Багато чого на совісті петі..... Але на другий термін він повинен був йти,а не зеля!
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17.10.2023 21:51 Ответить
не пригадую мульки про мільйон, але знаю точно, що за трагедію під Іловайськом ще не пізно вчергове відкрити кримінальну справу хоча би з пошуку винуватців. Втім, такі пошуки рикошетом виведуть на, окрім дуету Корбан+Хомчак, ще й на папу Карло бабу Беню. Тому обрано легший шлях - у трагедії (іншій, навіть не Дебальцевській - але нехай) звинуватити розвідника полковника Червінського.
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18.10.2023 15:10 Ответить
А мізками подумати хто відповідав за добробати не треба чи як. Президент не звільняє міністрів і аваков хрєн би пішов з посади навіть при погрозах Пороха.
Дебальцево ніхто не здавав і розбиратися там ні з чим/ той же Бахмут зараз.
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19.10.2023 20:52 Ответить
Порох краще за інших розумів специфіку Донбасу і АТО. Проблема Пороха що він занадто демократичний для України в якій народ темний і ні чому не вчиться. Зараз видно що всі ходи Пороха були вірними і вивіреними і сепарів на Донбасі він би дожав але бидлу потрібна сенсація типу нью васюків.
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19.10.2023 20:55 Ответить
як би не Порошенко у 14, а зелена гнида, то України вже не було б. так що це ти не *****. Слава ЗСУ!
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17.10.2023 20:20 Ответить
даже не знаю як тебе назвати...ім'я та фамілія по кацапському надряпана.
скоріше за все тебе б не було вже.
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17.10.2023 21:56 Ответить
іван іванов чисте "українець". фамілія, такого немає в українській мові, а є призвище. ти пойняв, кацапе.
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17.10.2023 22:17 Ответить
а чи не пов'язані отримання Атакамсів і фронтових ЗРК дальністю до 10км (три сушки-бомбоиета збили!) з візитом Пороха в Європу на позаминулому тижні? Цей дядько вміє випросити потрібні речі для України...
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17.10.2023 20:15 Ответить
Зеленський то є ГАНЬБА ВСЬОГО єврейського народу. За всі часи його історії і існування. Іуда за 30 серебренників здав Христа. Зеленський (за хто зна що після Оману) віддав південь і знищив сотні тисяч життів, сімей, домівок. Навіть якщо найгуманніший суд України його виправдає, або він десь втече, він все одно залишиться чорною слизькою плямою в українській історії. То не мій особистий вирок. То вирок часу в якому він живе.
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17.10.2023 22:07 Ответить
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