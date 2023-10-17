Утраченную в бою военную технику будут списывать по упрощенной процедуре, - Минобороны

Министерство обороны приняло приказ, согласно которому утраченное в бою военное имущество будут списывать по упрощенной процедуре.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Без лишней бюрократии это будет занимать две недели вместо шести месяцев. Проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства теперь не нужно", – пояснил он.

По его словам, раньше на списание дрона нужно было собрать около 40 документов. На это уходило от одного месяца до полугода. Принятые изменения сократят процедуру до 2-3 недель.

Технику стоимостью до 1,5 миллионов гривен смогут списывать командиры отдельных рот, батальонов или бригад, уточнил Умеров.

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