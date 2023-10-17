Утраченную в бою военную технику будут списывать по упрощенной процедуре, - Минобороны
Министерство обороны приняло приказ, согласно которому утраченное в бою военное имущество будут списывать по упрощенной процедуре.
Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Без лишней бюрократии это будет занимать две недели вместо шести месяцев. Проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства теперь не нужно", – пояснил он.
По его словам, раньше на списание дрона нужно было собрать около 40 документов. На это уходило от одного месяца до полугода. Принятые изменения сократят процедуру до 2-3 недель.
Технику стоимостью до 1,5 миллионов гривен смогут списывать командиры отдельных рот, батальонов или бригад, уточнил Умеров.
Топ комментарии
+9 AbOriginal_UA
показать весь комментарий17.10.2023 15:36
+6 mrSmith
показать весь комментарий17.10.2023 15:29
+3 Alexander Savely
показать весь комментарий17.10.2023 15:38
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Ну а що, все в репертуарі зебілів: якщо прибуток підприємств впк, це кримінал, значить і підбита техніка теж.
А до этого, например, очкастый министр-адвокат не понимал, что 40 документов и пол года - это за гранью разумности!?
Хотя, если его яйца по 17 грн/шт не возбуждали, то списание техники тем более...
Тут, правда, комбрига за те, що окопи рив до криміналу притягають, ну то ж таке, то для ЗЕсрані звична справа...
кремлівськи вишкребки.
Клюєві з компашкою, яка і сьогодні при ПОСАДАХ, чудову пральну систему відмивання грошей запустили!