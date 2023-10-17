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Утраченную в бою военную технику будут списывать по упрощенной процедуре, - Минобороны

техиіка

Министерство обороны приняло приказ, согласно которому утраченное в бою военное имущество будут списывать по упрощенной процедуре.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Без лишней бюрократии это будет занимать две недели вместо шести месяцев. Проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства теперь не нужно", – пояснил он.

По его словам, раньше на списание дрона нужно было собрать около 40 документов. На это уходило от одного месяца до полугода. Принятые изменения сократят процедуру до 2-3 недель.

Технику стоимостью до 1,5 миллионов гривен смогут списывать командиры отдельных рот, батальонов или бригад, уточнил Умеров.

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Автор: 

Минобороны (9371) техника (1738) Умеров Рустем (537)


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Топ комментарии
+9
Шел второй год войны!
А до этого, например, очкастый министр-адвокат не понимал, что 40 документов и пол года - это за гранью разумности!?
Хотя, если его яйца по 17 грн/шт не возбуждали, то списание техники тем более...
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17.10.2023 15:36
+6
Будете кримінальні справи на солдат та офіцерів заводити?
Ну а що, все в репертуарі зебілів: якщо прибуток підприємств впк, це кримінал, значить і підбита техніка теж.
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17.10.2023 15:29
+3
оце справжне роздолля для крадiїв та "шульмейстерiв", а кримiнальна вiдповiдальнiсть - то для бойових офiцерiв..
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17.10.2023 15:38
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Сортировать:
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Будете кримінальні справи на солдат та офіцерів заводити?
Ну а що, все в репертуарі зебілів: якщо прибуток підприємств впк, це кримінал, значить і підбита техніка теж.
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17.10.2023 15:29 Ответить
Шел второй год войны!
А до этого, например, очкастый министр-адвокат не понимал, что 40 документов и пол года - это за гранью разумности!?
Хотя, если его яйца по 17 грн/шт не возбуждали, то списание техники тем более...
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17.10.2023 15:36 Ответить
оце справжне роздолля для крадiїв та "шульмейстерiв", а кримiнальна вiдповiдальнiсть - то для бойових офiцерiв..
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17.10.2023 15:38 Ответить
Шо і навіть дбр нікого до буцигарні не відправить, як командира ТРО з Дніпра за якусь землю. Невірю.
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17.10.2023 15:42 Ответить
навіть не за землю, а за ОБОРОННІ СПОРУДИ на тій землі під час загрози окупації міста...
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18.10.2023 01:20 Ответить
Навіть уявити страшно скільки "військових" блукають в бюрократичних хащах і ... мутують в нові види.
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17.10.2023 15:54 Ответить
А до двох років війни так і не дотягнули, а могли б...
Тут, правда, комбрига за те, що окопи рив до криміналу притягають, ну то ж таке, то для ЗЕсрані звична справа...
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17.10.2023 15:55 Ответить
быстренько....)
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17.10.2023 16:08 Ответить
молнієносно!
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18.10.2023 01:21 Ответить
благими намірами вимощена дорога до пекла, думаю що може вийти ще гірше
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17.10.2023 18:11 Ответить
Зелені гандони - списувати техніку по спрощений процедурі можна а ставити на облік допомогу він волонетерів ні.
кремлівськи вишкребки.
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17.10.2023 18:49 Ответить
А якже, отой ДК УкрОборонПром, гроші коситиме!
Клюєві з компашкою, яка і сьогодні при ПОСАДАХ, чудову пральну систему відмивання грошей запустили!
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17.10.2023 19:38 Ответить
Понимаю радость тех, кто хотя бы раз в жизни пробовал списать что-то типа сгоревшего на войне советского шишарика
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17.10.2023 22:00 Ответить
 
 