Сообщено о подозрении дочери и жене чиновника воинской части в Ривненской области, незаконно получавших боевые доплаты, - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим из Ривненщины, незаконно получавшим денежное обеспечение и боевые доплаты.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщины вступили на службу в одной из воинских частей Ривненской области в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба. Однако на работу женщины приходили только первые 3 месяца службы. Летом 2022 года они перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное обеспечение.

По документации, молодая женщина несла службу на украинско-белорусской границе, за что получала около 50 тыс. грн доплаты, а ее мать якобы находилась на востоке страны, и ее выплата составляла 120 тыс. грн в месяц. До разоблачению правоохранителями, в общей сложности, им было незаконно начислено почти 2 млн грн.

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При этом женщины открыто продолжали публичную жизнь в городе, в частности, посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которым было точно известно, что они должны находиться на службе.

В этой воинской части должность заместителя командира занимает отец дежурной и бывший муж заместителя командира роты. По оперативной информации, экс-супруги продолжают проживать вместе, а развод был оформлен фиктивно, с целью продвижения по службе и избегания конфликта интересов.

Женщины подозреваются в самовольном уходе из воинской части военнослужащего, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

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