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Сообщено о подозрении дочери и жене чиновника воинской части в Ривненской области, незаконно получавших боевые доплаты, - ГБР

гбр

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим из Ривненщины, незаконно получавшим денежное обеспечение и боевые доплаты.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщины вступили на службу в одной из воинских частей Ривненской области в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба. Однако на работу женщины приходили только первые 3 месяца службы. Летом 2022 года они перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное обеспечение.

По документации, молодая женщина несла службу на украинско-белорусской границе, за что получала около 50 тыс. грн доплаты, а ее мать якобы находилась на востоке страны, и ее выплата составляла 120 тыс. грн в месяц. До разоблачению правоохранителями, в общей сложности, им было незаконно начислено почти 2 млн грн.

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При этом женщины открыто продолжали публичную жизнь в городе, в частности, посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которым было точно известно, что они должны находиться на службе.

В этой воинской части должность заместителя командира занимает отец дежурной и бывший муж заместителя командира роты. По оперативной информации, экс-супруги продолжают проживать вместе, а развод был оформлен фиктивно, с целью продвижения по службе и избегания конфликта интересов.

Женщины подозреваются в самовольном уходе из воинской части военнослужащего, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

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выплаты (651) ГБР (3007)


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Топ комментарии
+7
А скільки їх, отаких "хероїв та хероїнь", отримують бойові? А також УБД, пільги і т.д. А потім наші депутани плачуться, що у бюджеті не вистачає коштів
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17.10.2023 15:48
+6
Надо каждую военную часть через "сито" пропустить.
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17.10.2023 15:40
+6
любую часть или тцк ткнув на карте пальцем можно вскрывать на подобном, подобное было всегда, еще до полномасштабного вторжения. Пристроить родню к корыту - святое дело в нашем обществе, а с такими выплатами считают : не пристроил - себя обокрал.
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17.10.2023 15:50
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Надо каждую военную часть через "сито" пропустить.
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17.10.2023 15:40 Ответить
любую часть или тцк ткнув на карте пальцем можно вскрывать на подобном, подобное было всегда, еще до полномасштабного вторжения. Пристроить родню к корыту - святое дело в нашем обществе, а с такими выплатами считают : не пристроил - себя обокрал.
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17.10.2023 15:50 Ответить
сімейні підряди пристосуванців легко вирахувати, навіть розлучених, було б бажання, а там ще в глибокому тилу є купа кумів, сватів і т.д.
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17.10.2023 15:58 Ответить
так то да, но кому это надо? Если реально копать - шумгам на всю страну будет, ибо там ситуаций далеко не сотни, этих копнули избирательно, либо обнаглели в край, либо столкновение интересов.
Ну а если копать еще убдшников с 14го, которые на две недели ездили в штабе водки попить за 50км от фронта - там цифры будут пиз...цовые.А это все выплаты,льготы, ежемесячно бабла в никуда уходит вагонами, и штаты в тылу раздуты , а пацаны в госпитале и после него в части за гроши выживают.
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17.10.2023 16:07 Ответить
Этим должен Залужный заниматься, а не ДБР. Тогда ни шума, ни гама не будет. Тех "профессиональных" военных которые не хотят на войне активно воевать в зоне боевых действий, отправлять на свободные хлеба. А добровольцев брать на службу, вместо них.
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17.10.2023 16:14 Ответить
по факту ,все госструктуры это такое болото,что за жопу в каждом заведении можно брать. А армия,таможня и мвс это прям рассадник подобных персонажей и кумовства, там сажать не пересажать, камер не хватит. Страна погрязла по самую макушку в этом дерьме.Ну а нынешние выплаты в армии лишь стимулируют присосаться паразитам, где еще с минимальным риском можно под лям за год урвать.
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17.10.2023 16:20 Ответить
Зачем сажать? Еще содержать их. На передовую, на опорник их...
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17.10.2023 16:33 Ответить
Проста сємєйний падряд ачєрєдних кончєних ублюдачних ублюдкав...
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17.10.2023 15:41 Ответить
А скільки їх, отаких "хероїв та хероїнь", отримують бойові? А також УБД, пільги і т.д. А потім наші депутани плачуться, що у бюджеті не вистачає коштів
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17.10.2023 15:48 Ответить
Ось вам і купа жінок в армії, купа пристосуванців і пристосуванок
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17.10.2023 15:50 Ответить
Таких "сімейних кланів" в армії повно - коли мова про кар'єрне просування, пільги, житло та премії вони в перших рядах, а от з початком війни за лічені години як не позвільнялися за станом здоров'я чи віком - раптово з'ясувалося, що їх треба перевести подалі від бойових дій, а також вони терміново стали потрібними на кордонах з ЄС. Зрештою, вони ж не захищати країну в армію йшли - для цього є мобілізовані, добровольці та контрактники без зв'язків.
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17.10.2023 15:51 Ответить
як гарно жіночки влаштувались, це ж треба, служба то для лохів, а тут головне гроші та фітнес-центри..., кожен божий місяць держава витрачає 76 мільярдів на виплати військовим, скільки з цих мільярдів йдуть на фітнес-центри та на модне шмаття дружин, дітей, коханок та просто братів та друзів, схема ж проста як двері...
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17.10.2023 15:57 Ответить
ну, чого ви накинулись? ну, як так можна?
вони ж не вивезли не продали. вони ж все в сім'ю. один до одного. навіть після розлучення не роз'їхались.
це любов.
чи ви проти сильної української сім'ї?
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17.10.2023 15:58 Ответить
Кошмарные суммы!
20 тортов на свадьбу можно купить !
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17.10.2023 15:59 Ответить
Боброва! Это не рублей! Это в гривнах.
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17.10.2023 16:20 Ответить
Хотелось бы спросить у оппозиции, так как они орали больше всех. А этим тоже 30 тыс. положено?
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17.10.2023 16:02 Ответить
А шо- тем ,кому положено - уже дали
Не слышала я про раздачу слонов
Вот про то ,что все окружение президента
Тырит не по- детски
Слышала
А вот президент не слышит
Может ,ему надо ушки проверить?
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17.10.2023 16:06 Ответить
Если и тырят, то на следующих выборах народ даст этому оценку. В 2019 дали оценку тем кто тырял и не видел и не слышал что тырят. И на следующих дадут.
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17.10.2023 16:17 Ответить
Ну и розовые очки у вас!
Я таких розовых давно не встречала
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17.10.2023 16:23 Ответить
явасумоляю, на старте будут все те же лица.
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17.10.2023 16:23 Ответить
Хочется дожить до старта
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17.10.2023 16:27 Ответить
а дороговалютное-могучее ДБР всё больше по мышам-крИсам выступает (важным несомненно), всё для нариду гупий старается, уводя подальше тёмный лохторат от лежбища матёрых "слонов, носорогов и динозЕвров", некогда им и вверх глянуть, на Пещерный Квартал, например
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17.10.2023 16:09 Ответить
Та там 80 процентів,то за сало встроїлись,то убд,то зірочки ,то кум,то брат ,то сват, ніхера не роблять,сидять в тилу крадуть від продуктів до соляри,і вже ходять розказують як Авдіївку штурмували
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17.10.2023 16:26 Ответить
 
 