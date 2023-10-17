Сообщено о подозрении дочери и жене чиновника воинской части в Ривненской области, незаконно получавших боевые доплаты, - ГБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим из Ривненщины, незаконно получавшим денежное обеспечение и боевые доплаты.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, женщины вступили на службу в одной из воинских частей Ривненской области в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба. Однако на работу женщины приходили только первые 3 месяца службы. Летом 2022 года они перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное обеспечение.
По документации, молодая женщина несла службу на украинско-белорусской границе, за что получала около 50 тыс. грн доплаты, а ее мать якобы находилась на востоке страны, и ее выплата составляла 120 тыс. грн в месяц. До разоблачению правоохранителями, в общей сложности, им было незаконно начислено почти 2 млн грн.
При этом женщины открыто продолжали публичную жизнь в городе, в частности, посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которым было точно известно, что они должны находиться на службе.
В этой воинской части должность заместителя командира занимает отец дежурной и бывший муж заместителя командира роты. По оперативной информации, экс-супруги продолжают проживать вместе, а развод был оформлен фиктивно, с целью продвижения по службе и избегания конфликта интересов.
Женщины подозреваются в самовольном уходе из воинской части военнослужащего, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
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Ну а если копать еще убдшников с 14го, которые на две недели ездили в штабе водки попить за 50км от фронта - там цифры будут пиз...цовые.А это все выплаты,льготы, ежемесячно бабла в никуда уходит вагонами, и штаты в тылу раздуты , а пацаны в госпитале и после него в части за гроши выживают.
вони ж не вивезли не продали. вони ж все в сім'ю. один до одного. навіть після розлучення не роз'їхались.
це любов.
чи ви проти сильної української сім'ї?
20 тортов на свадьбу можно купить !
Не слышала я про раздачу слонов
Вот про то ,что все окружение президента
Тырит не по- детски
Слышала
А вот президент не слышит
Может ,ему надо ушки проверить?
Я таких розовых давно не встречала