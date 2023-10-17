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Армения готова подписать с Азербайджаном мирный договор до конца года, - Пашинян

пашинян,алієв

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, а также урегулировать отношения между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

Пашинян подчеркнул, что Ереван готов подписать мирный договор, отражающий принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран, а также предусматривать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, по которым они проходят.

В своей речи во время выступления в Европейском парламенте он попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе.

Пашинян подчеркнул, что Республика Армения готова быть ближе к Европейскому союзу: "Настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным".

Читайте: Президент Армении Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута

Автор: 

Азербайджан (793) Армения (829) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+6
Кацапы в шоке - как это отдать не своё!?
Короче, после придуманных укрофашистов, на росТВ начнут мусолить тему армянофашистов....
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17.10.2023 15:40
+3
"Безтолковко"! Алієв давно сказав що їм територія Вірменії не потрібна Якщо й будуть про сухопутний коридор в Нахічевань домовляться - то лише мирно - наприклад з пропозицією поставок вірменам нафти і газу Бо вірмени вже всю економіку Вірменії кацапам продали - у них крім території уже нічого не залишилося!
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17.10.2023 15:54
+3
Алієв чекає поки всі вірмени з Карабаху повтікають Бо "видавлювать" їх звідти силоміць - собі дорожче А отримать там новий "сектор Газа" йому не хочеться
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17.10.2023 15:57
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Кацапы в шоке - как это отдать не своё!?
Короче, после придуманных укрофашистов, на росТВ начнут мусолить тему армянофашистов....
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17.10.2023 15:40 Ответить
Алієв чекає поки всі вірмени з Карабаху повтікають Бо "видавлювать" їх звідти силоміць - собі дорожче А отримать там новий "сектор Газа" йому не хочеться
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17.10.2023 15:57 Ответить
На території Азербайджану проживає понад 100'000 вірменів. Щось я не чув, що в Азербайджані взагалі хоч раз було таке явище, як "етнічна чистка". Ну, після 1920 року. Галас вірменів то таке - брешуть, загарбники.

Тож ніякого "сектора гази" там, вірогідно, не було б, якщо б більшість вірменів залишись в Карабаху. До того ж Алієв правильно діє - наскільки я зрозумів - скасував таке явище, як "автономна хрінь" в Карабаху.

Україні теж треба позбутися в Конституції тієї ракової пухлини, яка називається "АРК". Яка ще нахєр "республіка" в унітарній державі... І, звісно, ніколи, ні за яких умов - ніяких "особливих статусів" ніяким областям.
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17.10.2023 17:58 Ответить
Із "100 000" залишилося тисяч 20 Решта повтікали
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17.10.2023 18:18 Ответить
120`000 по перепису 2009 року. Тобто, через 17 років після першої війни. І, звісно, ніхто нікуди після 2021 року - не тікав.

Тож ваш комент - недоречний і "пальцем в дупу".
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17.10.2023 21:16 Ответить
Вийми палець з своєї дупи! Бо за повідомленням самих вірмен після операції 2023 року вірмени масово ломонулися з Карабаху Тут навіть відео з безпілотників та з таборів біженців приводили!
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17.10.2023 23:35 Ответить
Вийми дупу з голови і навчись уважно читати, перепис 2009 року в Азербайджані - це перепис БЕЗ Карабаху, очевидно. 120'000 етнічних вірмен спокійно жили і живуть в Азербайджані.
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18.10.2023 08:36 Ответить
Росиянцы напряглись...
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17.10.2023 15:41 Ответить
вірменам рано розслаблятись. азери тепер будуть пробивати сухопутний кордон до свого іншого відірваного куска, як це пукін зробив з Україною минулого року!
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17.10.2023 15:47 Ответить
"Безтолковко"! Алієв давно сказав що їм територія Вірменії не потрібна Якщо й будуть про сухопутний коридор в Нахічевань домовляться - то лише мирно - наприклад з пропозицією поставок вірменам нафти і газу Бо вірмени вже всю економіку Вірменії кацапам продали - у них крім території уже нічого не залишилося!
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17.10.2023 15:54 Ответить
Добре, якщо домовляться, бо США вже попереджають про дуже скору війну за цей коридор.
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17.10.2023 15:56 Ответить
Вірменам варто на нього погодиться - так хоч ЩОСЬ матимуть А якщо почнуть "бикувать" і Азербайджан домовиться з Іраном - вірмени "отримають облизня"
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17.10.2023 16:06 Ответить
Ще одна війна тільки русні потрібна, краще нехай домовляться.
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17.10.2023 16:17 Ответить
Згоден!
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17.10.2023 16:21 Ответить
Для того і "попереджають", аби вірмени на перемовинах були спокійніші і все ж таки виконали свої ВЖЕ ПІДПИСАНІ обіцянки створити такий транспортний коридор. Нагадую, що особисто Пашинян підписав в листопаді 2021 року "пермир'я", в якому обіцяв той коридор. І той документ особисто Пашинян ЧИТАВ на камеру, без примусу, з цим пунктом.

Звісно, потім втрутилася засрашка і почала просувати як "діючий" документ про перемир'я, опублікований десь на сайтах засрашки, в якому вже немає цього пункту.

Саме тому Вірменія зараз РЕАКТИВНО прийняла та ратифікувала римський статут - бояться, що Азербайджан силою цей коридор почне пробивати. Бо Вірменія і пашинянський уряд - НЕ збираються цей коридор робити і домовлятися мирно за нього.
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17.10.2023 18:03 Ответить
Понад 30 років азербайджанські родовища рідкоземельних металів Нагірного Карабаху де факто розкрадалися окупантами (вірменами) та їх "союзниками" (кацапами та французами). Якщо Азербайджан висуне позови до окупантів то з вірмен можуть залишати голодранцями...
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17.10.2023 16:04 Ответить
Щось здається, з рідкоземельними металами буде те саме, що і з нашим Шебелинським родовищем. А розплачуватимуться вірмени.
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17.10.2023 16:19 Ответить
Вірменам доведеться тихо і мирно підти на поступки стосовно функціонування транспортного коридору. Можливо навіть будівництва якогось "гіперлупу".
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17.10.2023 16:44 Ответить
Русня так не дозволить.
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17.10.2023 16:49 Ответить
Русню винесуть вперед ногами з Вірменії дуже швидко. Всі без винятку постсовєцькі сусіди Вірменії підтримають закриття військової бази в Гюмрі та кацапського військового аеропорту. На цьому "влада кацапів" закінсчиться там назавжди.
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17.10.2023 16:54 Ответить
Сподіваюсь. Але не слід недооцінювати здатність русні підгиджувати.
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17.10.2023 16:55 Ответить
Схоже що "українське питання" позбавить кацапів здатності гидити "по повній програмі". Вірменам пощастило що вони не мають спільного кордону з ***********.
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17.10.2023 16:57 Ответить
Аби так все і було. Подивимось.
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17.10.2023 17:00 Ответить
Отдать неприглядный кусок земли, который был источником всех проблем и причиной зависимости от рашки, в обмен на присоединение к цивилизованному западному миру разумное решение.
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17.10.2023 16:47 Ответить
"розум" і "вірмени" стають хоч якось сумісними тільки коли ці поняття зустрічаються десь не в кордонах Вірменії.

Знадобилось 3 війни, аби нарешті уряд Вірменії офіційно відмовився від претензій на Карабах.

Думаєте, чого вони РЕАКТИВНО прийняли та ратифікували Римський статут? Бояться, що Азербайджан почне силоміць пробивати коридор до Нахічеваня. А цей коридор, до речі, Вірменія в особі Пашиняна пообіцяла Азербайджану ще в листопаді 2021 року.

Тож як були вірмени нерозумні - так і залишаються. Виконувати свої ж обіцянки добровільно - не збираються.
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17.10.2023 18:08 Ответить
Армян, Сережа Порхоменко (сам с армянской кровью) считает такими же хитрож..., как арабы и весь мир евреев.
Наконец-то до этих хитровымах... дошло, где их счастье
Грузия, безусловно, проиграет, а армяшки будут в шоколаде.
Сейчас решат Нахичевань, а там подтянутся казахи со своими трубами
Турция форэвэр.
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17.10.2023 17:05 Ответить
Даремно - такі плани вголос. Кацапія використає будь-які консерви, що ще там лишилися, щоби зірвати мирні ініціативи і загострити конфлікт знов. Але з іншого боку, якшо чього не зробить - то і для України це - добрий знак.
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17.10.2023 20:16 Ответить
 
 