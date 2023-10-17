Армения готова подписать с Азербайджаном мирный договор до конца года, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, а также урегулировать отношения между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

Пашинян подчеркнул, что Ереван готов подписать мирный договор, отражающий принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран, а также предусматривать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, по которым они проходят.

В своей речи во время выступления в Европейском парламенте он попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе.

Пашинян подчеркнул, что Республика Армения готова быть ближе к Европейскому союзу: "Настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным".

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