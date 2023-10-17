Армения готова подписать с Азербайджаном мирный договор до конца года, - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, а также урегулировать отношения между странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
Пашинян подчеркнул, что Ереван готов подписать мирный договор, отражающий принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран, а также предусматривать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, по которым они проходят.
В своей речи во время выступления в Европейском парламенте он попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе.
Пашинян подчеркнул, что Республика Армения готова быть ближе к Европейскому союзу: "Настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным".
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Короче, после придуманных укрофашистов, на росТВ начнут мусолить тему армянофашистов....
Тож ніякого "сектора гази" там, вірогідно, не було б, якщо б більшість вірменів залишись в Карабаху. До того ж Алієв правильно діє - наскільки я зрозумів - скасував таке явище, як "автономна хрінь" в Карабаху.
Україні теж треба позбутися в Конституції тієї ракової пухлини, яка називається "АРК". Яка ще нахєр "республіка" в унітарній державі... І, звісно, ніколи, ні за яких умов - ніяких "особливих статусів" ніяким областям.
Тож ваш комент - недоречний і "пальцем в дупу".
Звісно, потім втрутилася засрашка і почала просувати як "діючий" документ про перемир'я, опублікований десь на сайтах засрашки, в якому вже немає цього пункту.
Саме тому Вірменія зараз РЕАКТИВНО прийняла та ратифікувала римський статут - бояться, що Азербайджан силою цей коридор почне пробивати. Бо Вірменія і пашинянський уряд - НЕ збираються цей коридор робити і домовлятися мирно за нього.
Знадобилось 3 війни, аби нарешті уряд Вірменії офіційно відмовився від претензій на Карабах.
Думаєте, чого вони РЕАКТИВНО прийняли та ратифікували Римський статут? Бояться, що Азербайджан почне силоміць пробивати коридор до Нахічеваня. А цей коридор, до речі, Вірменія в особі Пашиняна пообіцяла Азербайджану ще в листопаді 2021 року.
Тож як були вірмени нерозумні - так і залишаються. Виконувати свої ж обіцянки добровільно - не збираються.
Наконец-то до этих хитровымах... дошло, где их счастье
Грузия, безусловно, проиграет, а армяшки будут в шоколаде.
Сейчас решат Нахичевань, а там подтянутся казахи со своими трубами
Турция форэвэр.