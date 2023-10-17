Графики отключений электроэнергии не будут вводить, если не будет новых обстрелов, - "Укрэнерго"

В Украине пока не планируют вводить графики отключений электроэнергии. Состояние энергосистемы не дает оснований для этого.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Недобросовестные медиа и телеграм-каналы начали использовать прошлогодние видео и сюжеты, утверждая, что в Украине вводятся графики отключений. Это - прямая ложь и российское ИПСО. Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время – если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему", – отметили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас - годовщина начала массированных атак на украинскую систему. Они используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие настоящие сообщения.

"Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия всех нужд потребителей. Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время – если не будет новых обстрелов.

Цель этих фейковых сообщений – посеять панику, недоверие, истощить украинцев", – подытожили в компании.

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