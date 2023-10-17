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Графики отключений электроэнергии не будут вводить, если не будет новых обстрелов, - "Укрэнерго"

свет

В Украине пока не планируют вводить графики отключений электроэнергии. Состояние энергосистемы не дает оснований для этого.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Недобросовестные медиа и телеграм-каналы начали использовать прошлогодние видео и сюжеты, утверждая, что в Украине вводятся графики отключений. Это - прямая ложь и российское ИПСО. Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время – если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему", – отметили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас - годовщина начала массированных атак на украинскую систему. Они используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие настоящие сообщения.

"Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия всех нужд потребителей. Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время – если не будет новых обстрелов.

Цель этих фейковых сообщений – посеять панику, недоверие, истощить украинцев", – подытожили в компании.

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Тарифы на электроэнергию (2171) Укрэнерго (659) отключение света (424)


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******* просто, яке глибоке повідомлення!
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17.10.2023 15:50 Ответить
Капітан очевидність хтось там Укренерго.Поки не було кацапського нападу,не було біди
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17.10.2023 15:50 Ответить
"Мета цих фейкових повідомлень - посіяти паніку, недовіру, виснажити українців"...

А ще продажі генераторів, акумуляторів, ліхтарів та павер-банків відчутно впали...
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17.10.2023 15:50 Ответить
Якщо не буде??? В Зе-формулі імітації правління завжди є така величина, як "Как-то пропєтляєм! Я в ето вєрю!"
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17.10.2023 15:52 Ответить
За чотири останні дні два відключення, годин на вісім кожне, і це в тилу... мабуть мені показалось, або це фейки, но в хаті темно.
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17.10.2023 22:38 Ответить
Недоброчесні медіа і телеграм-канали почали використовувати торішні відео і сюжети, стверджуючи, що в Україні запроваджуються графіки відключень. Це пряма брехня і російське ІПСО. Джерело:

Я даже знаю какие это недоброчесні медіа в стране. И явно это не телемарафон.
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17.10.2023 16:06 Ответить
Если не будем доставать энергосистему Москвы то обстрелы и отключения будут.
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17.10.2023 16:15 Ответить
Дуже інформативне повідомлення. А ось якби рашка на нас не напала, то і м,ясо, заготовлене на шашлики не протухло б.
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17.10.2023 17:19 Ответить
 
 