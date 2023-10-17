Инструкторов из ЧВК "Вагнер" перебросили из Беларуси в Сирию для обучения боевиков "Хезболлы", - Центр нацсопротивления
Базировавшихся в Беларуси инструкторов ЧВК "Вагнер" перебросили на территорию Сирии. Одной из задач будет обучение боевиков из ливанской террористической группировки "Хезболла", участвующей в войне против Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что находившиеся в Беларуси инструкторы из состава уже не существующей ЧВК Вагнер принимают активное участие в тренировке боевиков в Сирии.
"Так, речь идет об обучении боевиков ливанской группировки "Хезболлы" на залегендованных военных базах в Сирии. Основная задача передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами", – сказано в сообщении.
ЦНС отмечает, что в настоящее время боевики "Хезболлы" ведут боевые действия против Израиля вместе с террористами из "ХАМАС". Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению осуществляли в том числе инструкторы "вагнер".
"Следовательно можно говорить о систематической поддержке России через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля", - резюмирует ЦНС и благодарит представителей Белорусского подполья за ценную информацию о враге.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Эти чувачки не должны были лететь на том самом самолете с посадкой в Киеве?
Эти чувачки по гроб жизни должны молиться
На президента Украины
От пожизненного срока спас
Совок колись також всіх тероростів підтримував але американські компанії спокійно торгували з ним сировиною і обладнанням... Ядерна зброя і гроші рішають всі питання в світі... Чорне стає білим....
Думаю коли Іран отримає ЯО також несподівано перетвориться в привабливу для інвестицій країну