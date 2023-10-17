Инструкторов из ЧВК "Вагнер" перебросили из Беларуси в Сирию для обучения боевиков "Хезболлы", - Центр нацсопротивления

Базировавшихся в Беларуси инструкторов ЧВК "Вагнер" перебросили на территорию Сирии. Одной из задач будет обучение боевиков из ливанской террористической группировки "Хезболла", участвующей в войне против Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что находившиеся в Беларуси инструкторы из состава уже не существующей ЧВК Вагнер принимают активное участие в тренировке боевиков в Сирии.

"Так, речь идет об обучении боевиков ливанской группировки "Хезболлы" на залегендованных военных базах в Сирии. Основная задача передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами", – сказано в сообщении.

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ЦНС отмечает, что в настоящее время боевики "Хезболлы" ведут боевые действия против Израиля вместе с террористами из "ХАМАС". Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению осуществляли в том числе инструкторы "вагнер".

"Следовательно можно говорить о систематической поддержке России через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля", - резюмирует ЦНС и благодарит представителей Белорусского подполья за ценную информацию о враге.