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Инструкторов из ЧВК "Вагнер" перебросили из Беларуси в Сирию для обучения боевиков "Хезболлы", - Центр нацсопротивления

вагнер

Базировавшихся в Беларуси инструкторов ЧВК "Вагнер" перебросили на территорию Сирии. Одной из задач будет обучение боевиков из ливанской террористической группировки "Хезболла", участвующей в войне против Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что находившиеся в Беларуси инструкторы из состава уже не существующей ЧВК Вагнер принимают активное участие в тренировке боевиков в Сирии.

"Так, речь идет об обучении боевиков ливанской группировки "Хезболлы" на залегендованных военных базах в Сирии. Основная задача передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инструкторы ЧВК "Вагнер" были вовлечены в подготовку ХАМАС для атаки на Израиль, - Центр нацсопротивления

ЦНС отмечает, что в настоящее время боевики "Хезболлы" ведут боевые действия против Израиля вместе с террористами из "ХАМАС". Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению осуществляли в том числе инструкторы "вагнер".

"Следовательно можно говорить о систематической поддержке России через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля", - резюмирует ЦНС и благодарит представителей Белорусского подполья за ценную информацию о враге.

Автор: 

Сирия (3147) ЧВК Вагнер (1332) Хезболла (33) Центр национального сопротивления (570)


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Вот интересно
Эти чувачки не должны были лететь на том самом самолете с посадкой в Киеве?
Эти чувачки по гроб жизни должны молиться
На президента Украины
От пожизненного срока спас
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17.10.2023 16:19 Ответить
Цікаво , про це Биби тер з ****** , запрошував інструкторів для хесболи . В мене таке враженя що політики у сюди одинакові .
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17.10.2023 16:22 Ответить
Ну от а адміністрація Байдена мабуть знову не побачить звязків Ху..ло з терористами.... Напишуть що це приватна структура і х..ло до неї немає відношення...

Совок колись також всіх тероростів підтримував але американські компанії спокійно торгували з ним сировиною і обладнанням... Ядерна зброя і гроші рішають всі питання в світі... Чорне стає білим....

Думаю коли Іран отримає ЯО також несподівано перетвориться в привабливу для інвестицій країну
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17.10.2023 16:45 Ответить
і сша не бачать ніякого звязку росєі з хамас
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17.10.2023 17:32 Ответить
Во первых, Хизбалла не в Сирии, а в Ливане. Во вторых, она сама кого хочешь научит воевать, а тем более пригожих недоумков.
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17.10.2023 18:16 Ответить
Во первых, Хизбалла и в Сирии, и в Ливане. Хезболла воевала последний раз в 1982г. и в Сирии недавно против сирийской оппозиции. В любом случае они нуждаются в обучении молодняка. Так что русские и террористы = братья навек.
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17.10.2023 19:31 Ответить
Ничего страшного, Нетаньяху решит этот вопрос с другом из кремля, между друзьями секретов нет, они всегда смогут договориться...
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17.10.2023 19:56 Ответить
 
 