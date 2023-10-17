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Новости Война
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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики (обновлено)

тривога

В Киеве и других областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о возможности применения баллистического вооружения российскими захватчиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

17:23 Отбой угрозы.

Автор: 

воздушная тревога (796)


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Топ комментарии
+3
Діпіли знов міга запрягли?
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17.10.2023 16:22
+3
Был
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17.10.2023 16:32
+3
Палають кацапські дупи після розгрому двох їх аеродромів. Дупи жаждут атмщєнія))
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17.10.2023 16:33
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Діпіли знов міга запрягли?
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17.10.2023 16:22 Ответить
В Киеве тревога - они там оборзели ?
На кого тюбик давят ?
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17.10.2023 16:27 Ответить
В Киеве не было звука тревоги
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17.10.2023 16:29 Ответить
Был
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17.10.2023 16:32 Ответить
Нет
Я сижу в кресле рядом с открытым окном
Сирен не было
Вам могло прийти уведомоение
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17.10.2023 16:35 Ответить
В странном месте вы сидите значит.
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17.10.2023 16:41 Ответить
Надо ушки чистить.
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17.10.2023 16:47 Ответить
Нет, я слышал сирены, а не уведомление. Если вы чего-то не слышали - то это не значит, что этого не было. Это значит, что конкретно вы этого не услышали.
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17.10.2023 17:03 Ответить
Вспомнила цитату из советской кинокомедии
Если к вам не прислоняются
В парижском метро
Это не означает, что в Париже нет метро
Посмеялась над собой
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17.10.2023 17:05 Ответить
Палають кацапські дупи після розгрому двох їх аеродромів. Дупи жаждут атмщєнія))
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17.10.2023 16:33 Ответить
Після 600 днів якось дивно таке бачити
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17.10.2023 16:41 Ответить
Наврочив, Полтава почервоніла.
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17.10.2023 16:43 Ответить
 
 