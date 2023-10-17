В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики (обновлено)
В Киеве и других областях Украины объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о возможности применения баллистического вооружения российскими захватчиками.
17:23 Отбой угрозы.
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+3 Ми Майбутнє
показать весь комментарий17.10.2023 16:22
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+3 Gary Grant
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На кого тюбик давят ?
Я сижу в кресле рядом с открытым окном
Сирен не было
Вам могло прийти уведомоение
Если к вам не прислоняются
В парижском метро
Это не означает, что в Париже нет метро
Посмеялась над собой