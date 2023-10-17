Война на Ближнем Востоке создает дополнительное давление на оборонный сектор США, которому уже трудно удовлетворить потребности Украины, - FT

Производители вооружений в США готовятся ускорить поставки оружия для Израиля в то время, когда они находятся под давлением необходимости вооружить Украину и пополнить истощенные запасы Пентагона, что, по мнению аналитиков, создаст дополнительную нагрузку на уже истощенную оборонно-промышленную базу.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"В отличие от Украины, получившей сотни танков и бронемашин, Израилю в первую очередь нужны боеприпасы. При этом ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны "Железный купол" стоят на первом месте в его списке желаний. Высокоточные боеприпасы класса "воздух-земля" и танковые снаряды калибра 120 мм также среди приоритетов", - отмечает издание.

По словам аналитиков, израильским силам обороны могут понадобиться те же системы управляемых ракет, которых сейчас не хватает Украине, в том числе ударные беспилотники и 155-мм артиллерийские снаряды.

Президент США Джо Байден пообещал предоставить Израилю и Украине все необходимое вооружение для продвижения их кампаний против ХАМАС и России соответственно. В выходные он настаивал, что США могут удовлетворить эти потребности, а также пополнить запасы Пентагона на случай других непредсказуемых ситуаций, таких как война за Тайвань.

"Ради Бога, мы – США, самая могущественная нация в истории, не в мире, а в истории мира. Мы можем позаботиться и об одном, и о другом, и при этом поддерживать нашу международную оборону", – сказал Байден в интервью для программы "60 минут".

Однако аналитики FT говорят, что война в Украине стала своеобразным "тревожным звонком" для оборонной промышленности США, которая уменьшила акцент на производстве вооружений, необходимых для традиционных сухопутных войн. В США больше сосредоточились на технологически продвинутых системах наблюдения и разведки, необходимых для контртеррористических миссий и сдерживания Китая в Тихоокеанском регионе.

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Необходимость быстрого перехода к наращиванию более традиционных вооружений усугубляется постпандемическим дефицитом поставок и рабочей силы.

"Цель производства свидетельствует, что если мы отправим это оружие в Израиль, нам, безусловно, придется запустить другую часть промышленной базы, возможно, быстрее, чем мы думали", – сказала Синтия Кук из Центра стратегических и международных исследований.

Как отмечает FT, в отличие от Украины, Израиль имеет свою оборонную промышленность и современные виды вооружений. И то и другое не было уничтожено захватническим большим государством. Израиль также получает значительную помощь от США, которые ежегодно предоставляют стране около 4 миллиардов долларов военной помощи, в том числе около 500 миллионов на противовоздушную и противоракетную оборону.

Так, Израиль тратит значительные средства на американское оружие. Согласно данным Агентства оборонного сотрудничества, на это страна потратила около 53,5 миллиарда долларов за последние 70 лет. Это включая 6,5 миллиардов в течение 5 лет до 2022-го.

Один из представителей американского оборонного ведомства сказал FT, что США "быстро предоставляют" израильским военным дополнительные ресурсы, включая боеприпасы и технику. На прошлой неделе в Израиль прибыли первые две партии ускоренной военной помощи, включавшей бомбы малого диаметра и другие боеприпасы.

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США заявили, что увеличат поставки ракет-перехватчиков для "Железного купола" – сложной системы противовоздушной обороны малой дальности, предназначенной для защиты от ракет и артиллерийских снарядов, выпускаемых из Сектора Газа.

Ракеты-перехватчики, также известные как ракеты Tamir, производятся совместно американским оборонным подрядчиком RTX, бывшей Raytheon Technologies и израильской группой Rafael Advanced Defense Systems. Сбор этих боеприпасов проводится на израильской территории. RTX отказалась комментировать текущее состояние производства Tamir.

Другое оружие, которое нужно Израилю, – это ракеты "воздух-земля" JDAM, Hellfire и SDB. США будет легче обеспечить этими вещами союзника благодаря значительным инвестициям в их производство. Прыжок спроса будет благом для изготовителей, добавляет издание. Ракеты Hellfire производит компания Lockheed Martin, в то время как Boeing производит JDAM и SDB.

По мнению аналитиков, для США будет легко увеличить производство именно JDAM, а для ракет Hellfire есть избыточные мощности, поскольку правительство в последние годы сократило собственные закупки.

Основным вопросом в поставке оружия остается то, какой будет война и не вмешаются ли в нее другие вооруженные группировки, такие как "Хезболла". Аналитики говорят, что в таком случае потребности Израиля в оружии сильно увеличатся. И это может поставить страну в большую конкуренцию с Украиной за американские поставки оружия.