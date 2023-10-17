ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - The Wall Street Journal
По информации The Wall Street Journal, ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину. Отмечается, что они повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления.
"Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS или пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы, которые США предоставили стране", - говорится в материале.
Журналисты уточняют, что дальность действия предоставленных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).
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Уламково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F касетний бойовий елемент М74 призначений для ураження живої сили та неброньованої технікиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/ATACMS#cite_note-cat-uxo.m74-submunition-19 [ . Також має певною мірою запалювальну дію завдяки вмісту спеціальних речовин
Так что не надо нас дурить, Украина никогда не использовала подобное оружие.
> "Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються"
Лідор світу, єврей року (не цього року), без якого сонце не сходить і трава не росте, вибив для нас ракети, а покірний Байден це виконав.
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
Ми так на них молилися! Ми так їх чекали!