ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - The Wall Street Journal

По информации The Wall Street Journal, ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину. Отмечается, что они повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления.

"Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS или пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы, которые США предоставили стране", - говорится в материале.

Журналисты уточняют, что дальность действия предоставленных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

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