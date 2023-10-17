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Новости Война
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ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - The Wall Street Journal

atacms

По информации The Wall Street Journal, ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина 

По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину. Отмечается, что они повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления.

"Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS или пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы, которые США предоставили стране", - говорится в материале.

Журналисты уточняют, что дальность действия предоставленных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

Читайте также: Передача Украине ракет ATACMS не исключена, - Белый дом

Автор: 

ракеты (3577) HIMARS (288) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+66
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."

- Голда Меир - бывшая премьер-министр Израиля
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17.10.2023 17:06
+52
Отак треба було відразу. Менше пи₴діти та більше робити.
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17.10.2023 17:03
+43
Нам їх (ATACMS) ще ніхто не давав, але ми вже їх застосували? Може там і ТАУРУСИ були?
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17.10.2023 17:02
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Страница 2 из 2
MGM-140A ATACMS Block 1: Базовий варіант ракети з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F інерціальною системою управління і касетної головної частини, що містить 950 бойових елементів типу M74. Дальність стрільби до 165 км.
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17.10.2023 17:52 Ответить
96року, так сказати утилізували ракету з користью)
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17.10.2023 17:53 Ответить
M74

Уламково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F касетний бойовий елемент М74 призначений для ураження живої сили та неброньованої технікиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/ATACMS#cite_note-cat-uxo.m74-submunition-19 [ . Також має певною мірою запалювальну дію завдяки вмісту спеціальних речовин
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17.10.2023 17:53 Ответить
Ждем жалоб в ООН на Україну от РФ на прімененіе злобнимі украмі неразрешенних расіей боеприпасов.
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17.10.2023 21:00 Ответить
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17.10.2023 18:24 Ответить
А ось чим воно начинено
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17.10.2023 18:28 Ответить
Ну что за дети?! Неужели не видно, что это обычный ДВП, свернутый в трубочку, и на нем какие-то надписи на английском! Это же каждый школьник может сваять! Доказательства где?? Не пародия, измышления, какие-то предположения, а доказательства?! А вот их-то как раз и нет!!
Так что не надо нас дурить, Украина никогда не использовала подобное оружие.
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17.10.2023 18:55 Ответить
єта нє мьі. мьі внєпалітікі. фоташоп плохой.
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17.10.2023 17:53 Ответить
З праздником Кацапам, первий пішов далі буде=)
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17.10.2023 17:55 Ответить
🔥Усі обіцяні танки Abrams (31 одиниця) прибули до України, - представник армії США.
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17.10.2023 18:03 Ответить
Здається, Шольц запевняв, що Тауруси будуть тільки після Атакамс? Ну так вже час розчехлятися.
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17.10.2023 18:20 Ответить
Подозреваю, что и Таурусы уже на месте
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17.10.2023 18:47 Ответить
Зеленський офіційно підтвердив і подякував Байдену.
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17.10.2023 19:02 Ответить
зе як завжди:

> "Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються"

Лідор світу, єврей року (не цього року), без якого сонце не сходить і трава не росте, вибив для нас ракети, а покірний Байден це виконав.
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17.10.2023 19:08 Ответить
Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааввввввввввввввввввв!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
ATACMS в Україні !!!
Ми так на них молилися! Ми так їх чекали!

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17.10.2023 19:21 Ответить
Опять все плохо'таких деганов только кипятком шпарить....)
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17.10.2023 20:15 Ответить
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17.10.2023 20:52 Ответить
ты щас упадешь
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17.10.2023 20:59 Ответить
?
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17.10.2023 21:04 Ответить
Інформація для підняття духу у населення, не більше
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17.10.2023 20:42 Ответить
Сподіваємось кацапського духу поменшає.
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17.10.2023 21:02 Ответить
В США?
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17.10.2023 21:33 Ответить
Якщо ракети 300 км клянчили 1.5 року, то ракети 700 км треба клянчити 3.5 роки.
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17.10.2023 20:43 Ответить
Так нам дали лише на 160 км. На 300 км летить новіша версія...
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17.10.2023 21:24 Ответить
Ай-ай-ай. Серпом по сподіваннях. До Москви ще 7 років щоденного канявчання.
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18.10.2023 03:16 Ответить
Москалі, як піддослідні щури - весь цивілізований світ випробовує на них свою зброю, благо розхідний скріпний матеріал практично без обмежень, як сміття.
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17.10.2023 20:45 Ответить
А СКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД МЫ ОТДАЛИ РАКЕТЫ !!!??? ВОТ ГЛАВНЫЙ И СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС !!!
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18.10.2023 02:27 Ответить
УЖЕ И ДРОНЫ 2000 КМ ЛЕТАЮТ, ТАМ ПАЛЬНИТЕ ПО ХЙЛОПУТИНУ !!!
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18.10.2023 05:19 Ответить
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ - ЭТО ЛИКВИДАЦИЯ ПУТИНА !!! ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ ОН ВСЕМ РУКОВОДИТ ИЛИ НЕТ !?)
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18.10.2023 05:22 Ответить
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