РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7570 посетителей онлайн
Новости
707 2

Выплаты компенсации по программе "єВідновлення" тем, кто сделал ремонт за свой счет, начнутся с начала 2024 года, - Шмыгаль

київщина,відбудова

Выплаты компенсации по программе "єВідновлення" тем, кто сделал ремонт жилья за свой счет, начнутся с начала 2024 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"В целом на жилищные компенсации украинцам, чье жилье пострадало от обстрелов, направлено 4,4 млрд грн. В программе єВідновлення предусмотрено три компонента. Из них два – на стадии активной реализации"

На возмещение поврежденного имущества подано более 50 тыс. заявок. Больше всего в Харьковской, Киевской и Николаевской областях. Там, где была оккупация или интенсивные обстрелы. В виде компенсации люди уже получили 1,5 млрд грн.

4,3 тысячи заявок уже поступило по разрушенному жилью. В Дии продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые пострадавшие смогут приобрести новое жилье. С ноября эти сертификаты можно будет использовать.

Читайте также: Кабмин выделил 62 млрд грн на программы возобновления после российской агрессии, - Шмыгаль

Третий компонент єВідновлення – это возмещение тем, кто сделал ремонты за свой счет. Верховная Рада приняла закон. Ожидаем, что выплаты начнутся с начала 2024 года.

Что касается программы єОселя, то льготные ипотечные кредиты получили почти 4 тыс. украинских семей на сумму 5,7 млрд грн. Преимущественно это военные, педагоги и медики", - рассказал Шмыгаль.

Автор: 

компенсации (481) Шмыгаль Денис (2710) восстановление (214) єВідновлення (22)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але це не точно !
показать весь комментарий
17.10.2023 19:55 Ответить
Та це афера даного сторіччя, тобто непахане поле для юристів ...
показать весь комментарий
17.10.2023 20:37 Ответить
 
 