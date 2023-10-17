Выплаты компенсации по программе "єВідновлення" тем, кто сделал ремонт за свой счет, начнутся с начала 2024 года, - Шмыгаль

Выплаты компенсации по программе "єВідновлення" тем, кто сделал ремонт жилья за свой счет, начнутся с начала 2024 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"В целом на жилищные компенсации украинцам, чье жилье пострадало от обстрелов, направлено 4,4 млрд грн. В программе єВідновлення предусмотрено три компонента. Из них два – на стадии активной реализации"

На возмещение поврежденного имущества подано более 50 тыс. заявок. Больше всего в Харьковской, Киевской и Николаевской областях. Там, где была оккупация или интенсивные обстрелы. В виде компенсации люди уже получили 1,5 млрд грн.

4,3 тысячи заявок уже поступило по разрушенному жилью. В Дии продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые пострадавшие смогут приобрести новое жилье. С ноября эти сертификаты можно будет использовать.

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Третий компонент єВідновлення – это возмещение тем, кто сделал ремонты за свой счет. Верховная Рада приняла закон. Ожидаем, что выплаты начнутся с начала 2024 года.

Что касается программы єОселя, то льготные ипотечные кредиты получили почти 4 тыс. украинских семей на сумму 5,7 млрд грн. Преимущественно это военные, педагоги и медики", - рассказал Шмыгаль.