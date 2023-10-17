Между Швецией и Эстонией по неизвестным причинам поврежден кабель связи, продолжается расследование
Шведские власти обнаружили повреждение подводного телекоммуникационного кабеля, проложенного между Эстонией и Швецией. Вероятно, повреждение произошло в то же время, когда был поврежден газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.
Об этом на пресс-конференции в Гетеборге заявили министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр гражданской безопасности Карл-Оскар Болин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT.
Болин указал, что шведская сторона пока не может оценить, что повлекло повреждение подводного кабеля.
"Речь идет не о полном обрыве кабеля, а о частичном повреждении", - уточнил он.
По его словам, повреждение, вероятно, произошло одновременно с обнаруженным повреждением газопровода Balticconbector в Финском заливе.
Болин добавил, что соответствующие шведские органы тесно сотрудничают с финскими и эстонскими коллегами.
Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения о возможной утечке газа. Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту. И эстонские, и финские следователи рассматривают повреждение газопровода как результат "влияния извне". Однако они не обнаружили признаков взрыва.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана преднамеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.
Эстонские следователи со своей стороны заявляли, что повреждение было вызвано "достаточно грубой силой".
Разведка Эстонии сообщала, что во время аварии среди нескольких кораблей, находившихся в районе аварии, было российское грузовое судно "СГВ-Флот".
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сьогодні- телефонний кабель, а завтра що? Чекайте.
таких невідомих причин, буде більшати кожної години.
Рашисти воюють з НАТО, вони ж неодноразово про це заявляли.
Чи були задіяні розвідувальні супутники, дрони, гідроакустика, агентурна розвідка НАТО?
Чи продовжуємо висловлювати рішуче занепокоєння? Мовчки збираємо рештки дронів, збитих "пілотами-**********" ПКС РФ, ремонтуємо пошкоджені ворогом кабелі ВОЛЗ та трубопроводи? Така поведінка провокує ворога на ескалацію. Якби НАТО негайно прийняло заходи у відповідь на диверсію - пошкодження газогону Balticconnecto, не було б диверсії на підводних кабелях ВОЛЗ. Терористи бояться сили, а не умиротворень.
Рашисти розпочали атаку на Естонію.
Кабы не на Эстонию русские раззевали рот, чтобы проверить на прочность НАТО неожиданно.
А с такими, как Орбан, русские поговорят (сегодня путяра встречался в Китае), чтобы блокировали реакцию НАТО . . .
Наблюдаем.
что тут долго думать, кто это сделал...
он и сам любит по своим подлодкам пошариться, так что не исключено, шо там следы кусачек самого наитемнейшего
АС-12, відомий також як «Лошарик»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-izvest-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський глибоководний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD атомний підводний човен (за офіційною російською військово-морською класифікацією - атомна глибоководна станція), який не містить озброєння і здатний занурюватися, за деякими даними, на глибину до 6000 метрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-ship.bsu.by-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-3 [3] (було продемонстровано занурення апарату на глибину до 3000 метрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-losharik2012-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-:1-5 [5] ). Може використовуватися для спеціальних операцій різного характеру.
Призначення АС-12 довгий час залишалося невідомим. Проте у жовтні 2015 року експерти Пентагону заявили, що АС-12 - це «диверсійний апарат» для встановлення пристроїв для руйнування різної підводної інфраструктури, у першу чергу кабелів зв'язку, що в разі глобального конфлікту може серйозно підірвати роботу Інтернету, зруйнувавши магістральні кабелі зв'язку між материками.