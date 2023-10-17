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Между Швецией и Эстонией по неизвестным причинам поврежден кабель связи, продолжается расследование

швеція

Шведские власти обнаружили повреждение подводного телекоммуникационного кабеля, проложенного между Эстонией и Швецией. Вероятно, повреждение произошло в то же время, когда был поврежден газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Об этом на пресс-конференции в Гетеборге заявили министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр гражданской безопасности Карл-Оскар Болин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT.

Болин указал, что шведская сторона пока не может оценить, что повлекло повреждение подводного кабеля.

"Речь идет не о полном обрыве кабеля, а о частичном повреждении", - уточнил он.

По его словам, повреждение, вероятно, произошло одновременно с обнаруженным повреждением газопровода Balticconbector в Финском заливе.

Болин добавил, что соответствующие шведские органы тесно сотрудничают с финскими и эстонскими коллегами.

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Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения о возможной утечке газа. Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту. И эстонские, и финские следователи рассматривают повреждение газопровода как результат "влияния извне". Однако они не обнаружили признаков взрыва.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана преднамеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Эстонские следователи со своей стороны заявляли, что повреждение было вызвано "достаточно грубой силой".

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Разведка Эстонии сообщала, что во время аварии среди нескольких кораблей, находившихся в районе аварии, было российское грузовое судно "СГВ-Флот".

Автор: 

Швеция (1005) Эстония (1432) кабель (34)


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Топ комментарии
+18
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17.10.2023 18:01
+6
Тут, як раз, буде доречна світлина з Галустяном "Ай-я-яй! Кто ета сделал?"
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17.10.2023 17:59
+5
Знаю одну причину, всюди свого шнобеля суне ...
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17.10.2023 18:00
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Тут, як раз, буде доречна світлина з Галустяном "Ай-я-яй! Кто ета сделал?"
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17.10.2023 17:59 Ответить
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17.10.2023 18:01 Ответить
Ці ідіоти, які постійно хавають російські меми, вже дістали
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17.10.2023 20:39 Ответить
Знаю одну причину, всюди свого шнобеля суне ...
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17.10.2023 18:00 Ответить
з невідомих мацкальских причін..
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17.10.2023 18:03 Ответить
І жодних ідей?
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17.10.2023 18:04 Ответить
Та не треба шукати. Вчора газопровід-Фінляндія-Естонія,
сьогодні- телефонний кабель, а завтра що? Чекайте.
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17.10.2023 18:05 Ответить
мені здається рузькі мразі скоро довияюуються по повній
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17.10.2023 18:06 Ответить
Русня уже открыто срёт всем под двери,и ничего.
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17.10.2023 18:25 Ответить
На жаль, хоча і можна для симетричної відповіді ращистам, "перерубати" їм лінії зв'язку, але в Кремлі тільки шампанське відкриють з того, що Останкіно залишиться єдиним джерелом інформації в країні. Тому навіть незрозуміло, як їм помститись, окрім, перекрити постачання аргентинського кокаїну.
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17.10.2023 18:07 Ответить
В луге нефтетерминал ******. ПС. Для начала перекрыть Финский залив из за ремонта газопровода.
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17.10.2023 22:43 Ответить
а чому мені відома причина?
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17.10.2023 18:07 Ответить
З невідомих причин??!! Клас! Як завжди причини невідомі! Сліпі, як кроти!
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17.10.2023 18:11 Ответить
буде рішуче засудження кацапам за напад
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17.10.2023 18:12 Ответить
жуйте соплі і далі.
таких невідомих причин, буде більшати кожної години.
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17.10.2023 18:16 Ответить
Эстонское издание Postimees сообщило что возможно газопровод Balticconnector подорвали китайцы. Финляндия считает что это сделали русские.
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17.10.2023 18:19 Ответить
Очевидно що це інопланетне вторгнення, але русофоби знову звинуватять рускіх...
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17.10.2023 19:01 Ответить
це тільки початок, далі підуть океанічні магістралі. ********* продовжує піднімати ставки
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17.10.2023 19:03 Ответить
Траси підводних кабелів та газогонів під час війни треба пильнувати. Вони є цілями терористів.
Рашисти воюють з НАТО, вони ж неодноразово про це заявляли.
Чи були задіяні розвідувальні супутники, дрони, гідроакустика, агентурна розвідка НАТО?
Чи продовжуємо висловлювати рішуче занепокоєння? Мовчки збираємо рештки дронів, збитих "пілотами-**********" ПКС РФ, ремонтуємо пошкоджені ворогом кабелі ВОЛЗ та трубопроводи? Така поведінка провокує ворога на ескалацію. Якби НАТО негайно прийняло заходи у відповідь на диверсію - пошкодження газогону Balticconnecto, не було б диверсії на підводних кабелях ВОЛЗ. Терористи бояться сили, а не умиротворень.
Рашисти розпочали атаку на Естонію.
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17.10.2023 19:06 Ответить
А ганси шо кажуть ? Український слід знову вишукують.Х..... ж друг бундесвера та БНД
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17.10.2023 19:09 Ответить
Ганси мабуть чекають, поки Швеція буде в НАТО.
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17.10.2023 19:13 Ответить
Пусти свіню під стіл... далі самі знаєте. Ото отримуєте за те що тих кацапських нахаб довгі роки ігнорували.
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17.10.2023 19:16 Ответить
*свиню
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17.10.2023 19:17 Ответить
Та в"***** по тому бункеру, бо потім буде гірше
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17.10.2023 20:23 Ответить
Газопровод финнов с эстонцами, коммуникационный кабель шведов с эстонцами, Эстония с краю (в самом тупике возле рф, то есть отсечь от поддержки легче, чем Литву или Латвию), там в Нарве большая русская община с проблемами + Петербург слишком близко . . .

Кабы не на Эстонию русские раззевали рот, чтобы проверить на прочность НАТО неожиданно.
А с такими, как Орбан, русские поговорят (сегодня путяра встречался в Китае), чтобы блокировали реакцию НАТО . . .

Наблюдаем.
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17.10.2023 21:50 Ответить
миниподлодки пуйла в Балтике, как у себя дома
что тут долго думать, кто это сделал...
он и сам любит по своим подлодкам пошариться, так что не исключено, шо там следы кусачек самого наитемнейшего
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17.10.2023 22:09 Ответить
Даю прозорий натяк...

АС-12, відомий також як «Лошарик»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-izvest-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський глибоководний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD атомний підводний човен (за офіційною російською військово-морською класифікацією - атомна глибоководна станція), який не містить озброєння і здатний занурюватися, за деякими даними, на глибину до 6000 метрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-ship.bsu.by-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-3 [3] (було продемонстровано занурення апарату на глибину до 3000 метрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-losharik2012-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-:1-5 [5] ). Може використовуватися для спеціальних операцій різного характеру.
Призначення АС-12 довгий час залишалося невідомим. Проте у жовтні 2015 року експерти Пентагону заявили, що АС-12 - це «диверсійний апарат» для встановлення пристроїв для руйнування різної підводної інфраструктури, у першу чергу кабелів зв'язку, що в разі глобального конфлікту може серйозно підірвати роботу Інтернету, зруйнувавши магістральні кабелі зв'язку між материками.
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18.10.2023 08:02 Ответить
 
 