Между Швецией и Эстонией по неизвестным причинам поврежден кабель связи, продолжается расследование

Шведские власти обнаружили повреждение подводного телекоммуникационного кабеля, проложенного между Эстонией и Швецией. Вероятно, повреждение произошло в то же время, когда был поврежден газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Об этом на пресс-конференции в Гетеборге заявили министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр гражданской безопасности Карл-Оскар Болин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT.

Болин указал, что шведская сторона пока не может оценить, что повлекло повреждение подводного кабеля.

"Речь идет не о полном обрыве кабеля, а о частичном повреждении", - уточнил он.

По его словам, повреждение, вероятно, произошло одновременно с обнаруженным повреждением газопровода Balticconbector в Финском заливе.

Болин добавил, что соответствующие шведские органы тесно сотрудничают с финскими и эстонскими коллегами.

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Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения о возможной утечке газа. Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту. И эстонские, и финские следователи рассматривают повреждение газопровода как результат "влияния извне". Однако они не обнаружили признаков взрыва.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана преднамеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Эстонские следователи со своей стороны заявляли, что повреждение было вызвано "достаточно грубой силой".

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Разведка Эстонии сообщала, что во время аварии среди нескольких кораблей, находившихся в районе аварии, было российское грузовое судно "СГВ-Флот".