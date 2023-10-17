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Россия использует ЧВК "Редут", чтобы скрывать статистику потерь и продолжать рекрутинг без объявления мобилизации, - ГУР МО

окупанти

Российские ЧВК, которые на самом деле так или иначе подчиняются Минобороны РФ, используются как гибридный инструмент, чтобы скрыть реальные потери, продолжать рекрутинг без объявления мобилизации и избавляться от "потенциально опасных элементов".

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Прежде всего стоит напомнить, что в России нет никаких частных военных компаний, да, они так называются и используют такие названия, но это все структуры, которые напрямую подчинены связаны с российскими спецслужбами с Министерством обороны так называемым с другими силовыми структурами, которые выполняют указания режима российского диктатора Владимира Путина", - отметил он.

По его словам, они получают финансирование из официальных и неофициальных бюджетных источников Российской Федерации, в чем собственно Путин комментируя деятельность ЧВК "Вагнера" признался, что она функционировала за счет бюджетных средств Российской Федерации. Юсов добавил, что такая же ситуация с "Редутом".

В данном контексте это в определенной степени гибридный инструмент, который позволяет избегать откровенной статистики по потерям, в частности, который позволяет продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия.

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"Опять же не возмущая лишний раз общественные настроения, чего боится власть. Это позволяет в том числе для кремлевских главарей собственно решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами. Ну в конце концов история ЧВК "Вагнера" тоже достаточно красноречива", - сказал Юсов.

Он уточнил, что в составе новой ЧВК находятся наемники, захватчики, убийцы. На руководящих должностях находятся люди с длительным опытом, которые набирают сейчас и заключенных, и не только. Однако это менее масштабный проект, чем ЧВК "Вагнера" во времена Евгения Пригожина

"В том числе и наемники, которые их рекрутировали из мест ограничения свободы, задействованы сейчас в активизации штурмовых действий со стороны оккупантов на отдельных участках фронта", - добавил Юсов.

Автор: 

армия РФ (19400) разведка (4181) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+8
так чиновників ще ніхто не називав
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17.10.2023 19:09
+1
ТОбі так хочеться мать в Україні професійно підготовлених (за рахунок держави) убивць та насильників з грабіжниками з кримінальним нахилом та "зірваними гальмами"? Росія вже починає на собі це відчувать!
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17.10.2023 19:45
+1
Мені хочеться аби було менше загиблих та скалічених порядних громадян та закинутих на вірну загибель слабких фізично людей, які не спроможні воювати в принципі. А ще позбутися непотребу, який сидить на шиї платників податків та дурить людей за допомогою смартфонів, а потім виходить і знову вбиває, гвалтує, грабує і т.п. Вчити взагалі їх не треба, а влаштувати так, аби вони не повернулися з важких боїв цілком реально.
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17.10.2023 20:07
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Скоро цифра убитых русских упырей
Достигнет 300000
Не знаете - сколько произвела автомобильная промышленность россии
БЕЛЫХ ЛАД?
Неужто тоже 300000?
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17.10.2023 18:53 Ответить
З "ладами" там напряг був ще рік тому, коли не більше. Тому замість "щастя на колесах" почали видавати великі торби пєльмєнєй. І лаптєлапий охлос то схавав - в усіх смислах.
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18.10.2023 00:54 Ответить
Можливо, варто теж перейняти досвід та теж з користю позбавлятися "потенційно небезпечних елементів"? У нас їх теж вистачає і чим більшої кількості вдасться позбутися - тим краще.
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17.10.2023 18:59 Ответить
так чиновників ще ніхто не називав
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17.10.2023 19:09 Ответить
ТОбі так хочеться мать в Україні професійно підготовлених (за рахунок держави) убивць та насильників з грабіжниками з кримінальним нахилом та "зірваними гальмами"? Росія вже починає на собі це відчувать!
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17.10.2023 19:45 Ответить
Мені хочеться аби було менше загиблих та скалічених порядних громадян та закинутих на вірну загибель слабких фізично людей, які не спроможні воювати в принципі. А ще позбутися непотребу, який сидить на шиї платників податків та дурить людей за допомогою смартфонів, а потім виходить і знову вбиває, гвалтує, грабує і т.п. Вчити взагалі їх не треба, а влаштувати так, аби вони не повернулися з важких боїв цілком реально.
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17.10.2023 20:07 Ответить
Ти серйозно? А як ти це зробиш? Якщо вони будуть знать що їх прирекли на смерть - вони почнуть масово дезертирувать і займаться ти самим про що я написав Тільки з отриманою від держави нарізною зброєю Що далі? "Заградзагони"? Багато вони в Росії допомагають? І чим ми тоді будемо відрізняться від кацапів?
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17.10.2023 20:14 Ответить
Вони як вийдуть так чи інакше займатимуться злочинною діяльністю, а використання на важких напрямках серйозно зменшить їх кількість. Звісно, можна і щось пообіцяти за особистий героїзм чи у разі успішних операцій для заохочення. Зрештою, як так вже страшно аби вони воювали - то нехай би постійно працювали аби не лишалося часу на телефонні афери.
Крім того, якщо війна буде дуже довго і більшість чоловіків загине, то вся ця маса зеків влаштує тут те саме, що в рашистських містах, де крім АУЄ не визнають жодних законів і таким чином ми отримаємо ту саму кримінальну паРашу з іншою назвою.
Звісно, розумію Ваші аргументи і навіть погоджуюся, що реалізувати все це проблематично, але вважаю що берегти криміналітет поки гинуть кращі з кращих це хибний шлях.
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17.10.2023 20:43 Ответить
Знаєш - скільки "орденоносців після ІІ Світової у бандах були? Навіть Герої Радянського Союзу Брати ВАйнери "Еру милосердя" писали на документальній основі
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17.10.2023 23:59 Ответить
Не розумію, що заважає приховувати статистику втрат без використання ПВК. Втрати ЗСУ хіба хто-небудь знає? Ні.
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17.10.2023 19:18 Ответить
Може від ***** ховають, щоб стільцями не кидався
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17.10.2023 19:20 Ответить
Родичам найманців не виплачується допомога в зв"язку з втратою годувальника Вони самі не отримують офіційно пенсій по інвалідності Всі витрати на них - ЗАСЕКРЕЧЕНІ за приховваними статтями бюджету
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17.10.2023 19:50 Ответить
 
 