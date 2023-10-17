Россия использует ЧВК "Редут", чтобы скрывать статистику потерь и продолжать рекрутинг без объявления мобилизации, - ГУР МО
Российские ЧВК, которые на самом деле так или иначе подчиняются Минобороны РФ, используются как гибридный инструмент, чтобы скрыть реальные потери, продолжать рекрутинг без объявления мобилизации и избавляться от "потенциально опасных элементов".
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Прежде всего стоит напомнить, что в России нет никаких частных военных компаний, да, они так называются и используют такие названия, но это все структуры, которые напрямую подчинены связаны с российскими спецслужбами с Министерством обороны так называемым с другими силовыми структурами, которые выполняют указания режима российского диктатора Владимира Путина", - отметил он.
По его словам, они получают финансирование из официальных и неофициальных бюджетных источников Российской Федерации, в чем собственно Путин комментируя деятельность ЧВК "Вагнера" признался, что она функционировала за счет бюджетных средств Российской Федерации. Юсов добавил, что такая же ситуация с "Редутом".
В данном контексте это в определенной степени гибридный инструмент, который позволяет избегать откровенной статистики по потерям, в частности, который позволяет продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия.
"Опять же не возмущая лишний раз общественные настроения, чего боится власть. Это позволяет в том числе для кремлевских главарей собственно решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами. Ну в конце концов история ЧВК "Вагнера" тоже достаточно красноречива", - сказал Юсов.
Он уточнил, что в составе новой ЧВК находятся наемники, захватчики, убийцы. На руководящих должностях находятся люди с длительным опытом, которые набирают сейчас и заключенных, и не только. Однако это менее масштабный проект, чем ЧВК "Вагнера" во времена Евгения Пригожина
"В том числе и наемники, которые их рекрутировали из мест ограничения свободы, задействованы сейчас в активизации штурмовых действий со стороны оккупантов на отдельных участках фронта", - добавил Юсов.
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Достигнет 300000
Не знаете - сколько произвела автомобильная промышленность россии
БЕЛЫХ ЛАД?
Неужто тоже 300000?
Крім того, якщо війна буде дуже довго і більшість чоловіків загине, то вся ця маса зеків влаштує тут те саме, що в рашистських містах, де крім АУЄ не визнають жодних законів і таким чином ми отримаємо ту саму кримінальну паРашу з іншою назвою.
Звісно, розумію Ваші аргументи і навіть погоджуюся, що реалізувати все це проблематично, але вважаю що берегти криміналітет поки гинуть кращі з кращих це хибний шлях.