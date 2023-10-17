ВСУ отразили вражеские атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 17 октября 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестисот первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 "шахедов".

В течение суток произошло 56 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Турья, Гремяч Черниговской области; Барановка, Сосновка, Шалыгино, Голышевское, Покровка Сумской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 7 атак у Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Колодези, Белогоровка, Спорное, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тонецкого Донецкой области. Силы обороны отразили здесь 5 атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отразили здесь 17 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Урожайного, Старомайорского, Ровно Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Угледар, Богоявленко, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районе западнее Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Берислава Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Качкаровка, Отрадокаменка, Антоновка, Кизомис Херсонской области и город Херсон; Дмитровка, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника".