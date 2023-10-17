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Новости Санкции против России
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Через несколько месяцев Чехия избавится от зависимости от российской нефти, - премьер Фиала

петр,фіала

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что его страна избавится от зависимости от российской нефти за несколько месяцев, чтобы достичь "настоящего энергетического суверенитета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK.

Фиала подчеркнул, что Чехия должна стать гораздо более сильным государством в плане энергетики, в частности, контроля над ключевыми сырьевыми ресурсами. Среди прочего он упомянул усиление роли государства в энергетическом секторе.

"Всеми этими шагами мы строим настоящий энергетический суверенитет. Это то, что абсолютно необходимо в наше время", – сказал он.

Говоря об энергоресурсах из России, Фиала напомнил, что его правительство в прошлом году приняло меры, чтобы избавиться от зависимости от российского сырья – в частности газа – и будет продолжать делать это в дальнейшем.

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Автор: 

нефть (1921) россия (95702) Чехия (1728) Фиала Петр (78)


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А потім перекроїм нафтопровід до Угорщини, Словакіі та Чехіі.
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17.10.2023 20:33 Ответить
Розумне рішення, Патріотів Чехії!
Московія не Тітанік, а дощатий, гнилий туалет, біля бензоколонки…
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17.10.2023 21:13 Ответить
Чехія молодці не то що сусіди угорці і словаки, думають як позбавитися всього мокшанського, щоб бути вільними в усьому!!!!
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17.10.2023 21:45 Ответить
І дрібним шрифтом - до наступного сезону/ необхідності заповнення сховищ.
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17.10.2023 21:51 Ответить
 
 