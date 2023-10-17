Через несколько месяцев Чехия избавится от зависимости от российской нефти, - премьер Фиала

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что его страна избавится от зависимости от российской нефти за несколько месяцев, чтобы достичь "настоящего энергетического суверенитета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK.

Фиала подчеркнул, что Чехия должна стать гораздо более сильным государством в плане энергетики, в частности, контроля над ключевыми сырьевыми ресурсами. Среди прочего он упомянул усиление роли государства в энергетическом секторе.

"Всеми этими шагами мы строим настоящий энергетический суверенитет. Это то, что абсолютно необходимо в наше время", – сказал он.

Говоря об энергоресурсах из России, Фиала напомнил, что его правительство в прошлом году приняло меры, чтобы избавиться от зависимости от российского сырья – в частности газа – и будет продолжать делать это в дальнейшем.

Читайте также: Европейские компании до сих пор транспортируют российскую нефть, - Bloomberg