В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 6 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 17 октября 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Также читайте: Рашисты снова обстреливают Херсон, с левобережья бьют по центру города