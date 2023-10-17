В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 6 обстрелов с РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 17 октября 2023 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".
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