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Новости Война
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В ходе встречи с Путиным Орбан назвал войну в Украине "военной операцией", - СМИ

орбан,путін

В ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине венгерский премьер Виктор Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" во вторник распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан якобы говорит о "военной операции". В то же время, тихо, но на фоне слышно фразу katona műveletek – военная операция", - пишет ЕП. 

"Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это ВОЙНА. Война, в которой сражаются венгры из Закарпатья. Позор!", – отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош, который является одним из основателей представленного в парламенте оппозиционного движения Momentum.

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Как сообщалось, президент страны-агрессорки России Владимир Путин утром во вторник, 17 октября, прибыл с визитом в Пекин для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе форума Путин встретился с Орбаном.

Автор: 

путин владимир (31335) Виктор Орбан (468)


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Топ комментарии
+29
який він *** ублюдок цей орбан
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17.10.2023 21:08
+28
А орбан є використаним гумовим виробом-і про це всім відомо...
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17.10.2023 21:05
+23
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17.10.2023 21:13
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А орбан є використаним гумовим виробом-і про це всім відомо...
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17.10.2023 21:05 Ответить
Можливо...Але ким тоді є зе-леноморді чуваки з Києва,які носяться з Орбаном,як кацап з балалайкою?
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17.10.2023 21:10 Ответить
А що ви пропонуєте з ним робити? Він, нажаль, голова сусідньої з Україною держави...
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17.10.2023 21:42 Ответить
"Можливо...Але ким тоді є зе-леноморді чуваки з Києва,які носяться з Орбаном,як кацап з балалайкою?"
Де вони з ним носяться ? І що зеленоморді могли б ним зробити ? Арештувати ? Євросоююз та НАТО, членом яких є Угорщина-не можуть, а Україна-зможе ? Зрада-понад усе.
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17.10.2023 22:16 Ответить
Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні угорський прем'єр Віктор Орбан назвав війну в Україні "воєнною операцією".

Орбан - 3,14дарас.
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17.10.2023 21:06 Ответить
На фото-два питораса, активно-пасивных фригидных, фунах...
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17.10.2023 21:41 Ответить
який він *** ублюдок цей орбан
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17.10.2023 21:08 Ответить
що тільки повія орбан не зробить заради бабла х@йла
в яку позу він ще не ставав
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17.10.2023 21:08 Ответить
Це шо шось новеньке?Там все понятно....Плюнути на них....всьо!!!Чого нервитись?
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17.10.2023 21:08 Ответить
У него тактика такая - как только ***** ********* из страны - даёт отмашку херачить мирняк. Типа в глазах Vатанов он был даже не в стране, когда вояки ****** устраивали. Как всегда - ******* не при чём
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17.10.2023 21:09 Ответить
От шльондра
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17.10.2023 21:09 Ответить
Хто девушку харчує, тому вона співає!!!

За що її купили, за те вона і продалася!

Події в Угорщині 1956-57 років, місцевим ТРЕБА пам'ятати
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17.10.2023 21:10 Ответить
У того она и сосёт, а не поёт.
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17.10.2023 21:11 Ответить
Жалко, очень жалко что в 1956 году Совок не довёл свою военную операцию в вЯликой МУДЬЯрии до конца и не депортировал этот восточно-уральский сброд на их историческую родину Восточный Урал. Всех.
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17.10.2023 21:10 Ответить
Ви забули ще 1848 рік, коли Микола 1 знищив угорську революцію.
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18.10.2023 00:29 Ответить
Він один знищував? Чи коаліція європейських монархій.
До речі, кацапським корпусом в мадярії, який успішно придушував повстання 1948 року, командував генерал Паскевич, український поміщик. Представник типового старшинського роду, який за століття видерся по соціальній драбині з простих козаків до багатих поміщиків.
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18.10.2023 09:41 Ответить
Цікаво: а що заспіває цей Орбан, коли тиск в нафто- та газогонах до Європи, які йдуть через Україну, знизиться до критичного рівня і спрацюють запобіжники, які перекриють транзит? А таке, з огляду на накопичення московитами ракет для атаки нашої енергоструктуру, цілком може статися
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17.10.2023 21:11 Ответить
Так, теперь вже може, бо й Словаки, заради яких ми захищали той газогін від кацапських ракет, вже теж нам не друзі, нажаль...тільки заради чехів ще прикриваємо....
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17.10.2023 21:46 Ответить
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17.10.2023 21:13 Ответить
Не ображайте директора ******* , він у публічному інтервʼю визнав, що був неправий, вибачився за всі гріхи перед Україною, сказав, що всіляко підтримує боротьбу України за свободу і європейське майбутнє, а орбан -- мудило.
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17.10.2023 22:49 Ответить
Цікаво. Я знав, що партія "******" в опозиції до байстрючої партії орбанівської Фідес. Але що до такого ступеня це для мене новина.
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18.10.2023 09:46 Ответить
Предлагаю рубрику - "А шо там внутри сумасшедшего дома?" - "Газпром" попросил суд в Петербурге запретить Польше судиться в Стокгольме
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17.10.2023 21:13 Ответить

Тоді новини про орбана-сіярто будуть "виїздним засіданням" комісії психіатрів
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17.10.2023 21:23 Ответить
Российской пивоваренной компанией «Балтика» был подан иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить датской компании Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов.
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17.10.2023 21:28 Ответить
Там не использование, а ипоганивание брендов...году эдак в 2008м я был в командировке на семинаре американской компании в москве - зашли с коллегой закупиться на обратную дорожку и увидели там "Хугарден"...взяли по бутылочке...жуткая дрянь оказалась...ничего общего с оригинальным Хугарденом - какая-то пшеничная брага.
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17.10.2023 21:49 Ответить
для доброго пива треба якісні вода, хміль, солод, півні дріджі і руки не із дупи, які у кацапів, щоб були. Слава ЗСУ!
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17.10.2023 22:08 Ответить
В Пітері нема доброї воді. Крізь болота, та залізо.
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18.10.2023 00:31 Ответить
З водопроводу там йде дуже прісна вода з Ладожського озера. У нас в Одесі в душі мило з тіла злітає моментально, а в пітерсбузі, скільки не змивай, тіло залишається слизьким з-за малої кількості солей в воді.
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18.10.2023 09:53 Ответить
А шо тут принципово "не так"?

Кацапи, проводячи так звану ними ВІЙСЬКОВУ ОПЕРАЦІЮ" на ткриторії України - підписуються під РОЗВ'ЯЗАННЯМ ВІЙНИ. ІМХО.

Чи помиляюся?
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17.10.2023 21:14 Ответить
Треба не забути привітати Орбана з годовщиною придушення повстання, вірніше, "фашистського мятежа", згідно російської пропаганди, в Угорщині 23 жовтня 1956 року, як раз через тиждень.
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17.10.2023 21:17 Ответить
Привітайте його краще з днем народження Сєні Могілєвича . Він зрозуміє .
Жаль тільки що в цей момент не буде видно його мордяки .
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17.10.2023 21:55 Ответить
Що орбан,що *****- два гандона. Здохніть,гниди.
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17.10.2023 21:20 Ответить
Натаньяху вже додружився з Пуйлом, що той йому ножа в спину вставив. Тепер Орбан на черзі. Коли світ вже зрозуміє, що Путін не прощає дружби з ним!
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17.10.2023 21:22 Ответить
Угорців признати посібниками терористів і нафіг дипвідносини.Бо задовбала вже ця сопля
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17.10.2023 21:23 Ответить
Нажаль, це постріл собі у ногу, бо угорці від нас не залежать, а от ми від них - так, бо вони блокують всі рішення Євросоюзу і НАТО щодо України...
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17.10.2023 22:04 Ответить
В тому і справа вони все рівно все будуть блокувати.Пішли вони козі в тріщину
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17.10.2023 23:59 Ответить
Логічно!
Загравання з антиукраїнською Фідес та байстрюком орбаном, крім принижень Україні, нічого не принесуть.
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18.10.2023 09:56 Ответить
Вот не пойму, на кой вот таких держат и в ЕС, и в НАТО. Или от них там какая-то польза, или они озвучивают то, что многие думают, но не хотят говорить вслух.
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17.10.2023 21:26 Ответить
Це який же компромат на Орбана є в Путлєра, що той навіть гроші ЄС часто ігнорує, та наперекір США іде?Що ж він такого зробив, що так на гачку сидить? Я не вірю, що це його переконання - в таких політиків їх немає, є лише питання вигоди і питання утримання влади.
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17.10.2023 21:28 Ответить
Він здавна торгує кацапським газом та нафтою, і зараз приїхав скидку просити -він же утримує школу "політнавчання" Якуніна в Угорщині. Тому і дупу зализує.
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17.10.2023 22:17 Ответить
Й що ЄС, Рада Європи, проковтнути й це зможуть?
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17.10.2023 21:30 Ответить
І НАТО в тому числі вже давно цю угорську куйню смочкуть
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17.10.2023 21:35 Ответить
Орбана всерьёз никто не воспринимает! Этот материал для использования оправдания агрессии рф, чем также сплошь и рядом занимаются порванные, многократно использованные российские сми.
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17.10.2023 21:35 Ответить
Я чомусь не здивований ...
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17.10.2023 21:37 Ответить
Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні угорський прем'єр Віктор Орбан назвав війну в Україні "воєнною операцією". Джерело:

Висловив захоплення полководницьким генієм "главковєрха" та побажав подальших успіхів "в барьбє за рускій мір ва всьом мірє"?
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17.10.2023 21:42 Ответить
Орбан ***** це всім відомо
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17.10.2023 21:44 Ответить
А Орбан является пособником террористов и детокрадов
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17.10.2023 21:56 Ответить
І що буде викликаний угорський посол до МЗС,чи в нас тільки викликають послів дружніх нам країн як було з польським ?
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17.10.2023 21:58 Ответить
Орбан бажає стати губернатором угорської області рф.
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17.10.2023 22:00 Ответить
Я там чув Чехія позбавляться від навтозалежності російської

Буде дуже прикро, коли на нафтопроводі яким нафта поступає до Угробщини , Словаччини та Чехії після цього почнуться внепланові , але нелімітовані технічні роботи
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17.10.2023 22:04 Ответить
у орбанов и им подобным языки заточены под дупы путиных и адольфов, но история все исправит, нужно ждать....
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17.10.2023 22:21 Ответить
ЧТО страна, которая выбирает подобного 3,14дара делает в Евросоюзе?!
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17.10.2023 22:33 Ответить
Удмурт банкетный с потомком Хантов и Мансов всегда договорится... Тем более мер Москвы, Собянин также этническая вогуль...

Мало кто знает, но в Венгрии действует очень много центров и институтов по изучению культуры и языков угро-финских и тюркских народов....
Под видом исследователей культуры ерзи, мокши, башкиров, казанских татар, казахов, удмуртов, чувашей, вепси в Венгрию попадает и действует целая сеть сотрудников ФСБ и ГУР....
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17.10.2023 22:52 Ответить
Путин по отцу- вепс, а мать- жидовка.
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18.10.2023 00:34 Ответить
Не думаю, що комусь цікаво, що п*дараси кажуть одне одному...
Хай хоч "атракціоном" назвуть,- п*дараси є п*дараси...
Шо тут дивного?
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17.10.2023 23:16 Ответить
БОЖЕ МОЙ ! ОН БОИТСЯ ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ ! СКАЖИТЕ МНЕ ГДЕ ЕГО ДЕТИ !?)
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18.10.2023 01:49 Ответить
СТРАШНЫЙ ГРЕХ ВОЕВАТЬ ЗА КАЗНОКРАДОВ-КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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18.10.2023 02:16 Ответить
ОРБАН ПРЕСТУПНИК ЭТО ПОНЯТНО !!! ЕГО ЖДЁТ ТЮРЬМА !!!!
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18.10.2023 02:22 Ответить
орбан мріє про Закарпаття.
Впевнений що Україна програє війну і пуй віддасть Закарпаття уграм.
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18.10.2023 06:29 Ответить
 
 