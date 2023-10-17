В ходе встречи с Путиным Орбан назвал войну в Украине "военной операцией", - СМИ

В ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине венгерский премьер Виктор Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" во вторник распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан якобы говорит о "военной операции". В то же время, тихо, но на фоне слышно фразу katona műveletek – военная операция", - пишет ЕП.

"Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это ВОЙНА. Война, в которой сражаются венгры из Закарпатья. Позор!", – отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош, который является одним из основателей представленного в парламенте оппозиционного движения Momentum.

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Как сообщалось, президент страны-агрессорки России Владимир Путин утром во вторник, 17 октября, прибыл с визитом в Пекин для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе форума Путин встретился с Орбаном.