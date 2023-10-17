В ходе встречи с Путиным Орбан назвал войну в Украине "военной операцией", - СМИ
В ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине венгерский премьер Виктор Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" во вторник распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан якобы говорит о "военной операции". В то же время, тихо, но на фоне слышно фразу katona műveletek – военная операция", - пишет ЕП.
"Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это ВОЙНА. Война, в которой сражаются венгры из Закарпатья. Позор!", – отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош, который является одним из основателей представленного в парламенте оппозиционного движения Momentum.
Как сообщалось, президент страны-агрессорки России Владимир Путин утром во вторник, 17 октября, прибыл с визитом в Пекин для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе форума Путин встретился с Орбаном.
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Де вони з ним носяться ? І що зеленоморді могли б ним зробити ? Арештувати ? Євросоююз та НАТО, членом яких є Угорщина-не можуть, а Україна-зможе ? Зрада-понад усе.
Орбан - 3,14дарас.
в яку позу він ще не ставав
За що її купили, за те вона і продалася!
Події в Угорщині 1956-57 років, місцевим ТРЕБА пам'ятати
До речі, кацапським корпусом в мадярії, який успішно придушував повстання 1948 року, командував генерал Паскевич, український поміщик. Представник типового старшинського роду, який за століття видерся по соціальній драбині з простих козаків до багатих поміщиків.
Тоді новини про орбана-сіярто будуть "виїздним засіданням" комісії психіатрів
Кацапи, проводячи так звану ними ВІЙСЬКОВУ ОПЕРАЦІЮ" на ткриторії України - підписуються під РОЗВ'ЯЗАННЯМ ВІЙНИ. ІМХО.
Чи помиляюся?
Жаль тільки що в цей момент не буде видно його мордяки .
Загравання з антиукраїнською Фідес та байстрюком орбаном, крім принижень Україні, нічого не принесуть.
Висловив захоплення полководницьким генієм "главковєрха" та побажав подальших успіхів "в барьбє за рускій мір ва всьом мірє"?
Буде дуже прикро, коли на нафтопроводі яким нафта поступає до Угробщини , Словаччини та Чехії після цього почнуться внепланові , але нелімітовані технічні роботи
Мало кто знает, но в Венгрии действует очень много центров и институтов по изучению культуры и языков угро-финских и тюркских народов....
Под видом исследователей культуры ерзи, мокши, башкиров, казанских татар, казахов, удмуртов, чувашей, вепси в Венгрию попадает и действует целая сеть сотрудников ФСБ и ГУР....
Хай хоч "атракціоном" назвуть,- п*дараси є п*дараси...
Шо тут дивного?
Впевнений що Україна програє війну і пуй віддасть Закарпаття уграм.